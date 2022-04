Nå kan du be Google slette «alt» om deg

Det er mange år siden Google åpnet for at privatpersoner kunne søke om å få skjult enkelte data om seg selv fra søketjenesten deres.

Nå utvider søkegiganten ordningen ved å gi deg mulighet til å søke om å få skjult informasjon som epost-adresse, telefonnummer, fysisk adresse eller lekkede passord og brukernavn fra søkeresultatene deres.

Du finner søknadsskjemaet til Google her.

Slik ser Googles søknadsskjema ut.

Dette kan du be Google fjerne nå Personnummer

Kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-post)

Personlige medisinske dokumenter

Brukernavn og passord på avveie (men endre uansett!)

Bilde av identifikasjonspapir fra staten

Bankinformasjon (kontonummer og kredittkortinfo)

Bilde av håndskrevet signatur

Bilde av person under 18 år

Intime bilder tatt uten samtykke

«Deepfakes», altså bilder som er forfalsket til å ligne på deg Mer +

Forsvinner ikke fra internett

Google skriver at de åpner for mer sletting fordi de forstår at det å få publisert slik informasjon mot sin vilje «kan være rystende» for enkelte, i tillegg til at det i verste fall kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for noen.

Selskapet maner alle som vil ha personlig informasjon vekk fra søkeresultatene deres til å alltid sende en forespørsel til nettstedet som publiserte den først. Google påpeker at det bare er eieren av disse nettsidene som kan fjerne informasjon fra internett, mens de selv bare kan skjule den fra deres søkeresultat. Om personlige detaljer skjules fra Google vil den altså fremdeles kunne finnes via konkurrerende søketjenester som Bing, Qwant, Yahoo og DuckDuckGo.

Vil ikke slette alt du ber om

Google vil gå gjennom alle henvendelser manuelt, og skriver at de ikke vil imøtekomme alle forespørsler om sletting. For eksempel om det du vil ha slettet er publisert i medier eller på statlige nettsider og registre.

Det er ikke så lenge siden Google utvidet slettemuligheten sin sist. Da la de til muligheten for å skjule bilder av barn under 18 år fra bildesøket sitt.

Da Google først åpnet for at enkeltpersoner kunne søke om å skjule innhold fra søkemotoren deres var dette forbeholdt tilfeller der personnummer, ID-dokumenter, eller bankinfo ble spredt.

