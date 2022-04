Google Maps får informasjon om bompenger

Og bedre integrasjon med Siri.

Google Maps lanserer nå et estimat på hvor mye du må betale i bompenger på en gitt rute. Det melder Google i et blogginnlegg.

Bompengefunksjonen, som skal være basert på informasjon fra lokale myndigheter, vil ta hensyn til bomavtaler, rushtidsprising og annet som kan påvirke prisen.

Foreløpig er funksjonen begrenset til 2000 veier i USA, India, Japan og Indonesia, men Google sier flere land vil komme etter hvert. Som tidligere vil det være mulig å legge inn at ruteplanleggeren skal unngå veier med bompenger.

Google Maps vil estimere bompengene for en gitt rute fremover. Foreløpig ikke i Norge, men flere land kommer etter sigende etter hvert.

Trafikklys og stoppskilt

Selve Google Maps-kartet blir også oppgradert, blant annet med informasjon om trafikklys og stoppskilt og mer detaljerte bygninger og annet. Dette skal skje i løpet av de neste ukene.

Stoppskilt og trafikklys kommer til Google Maps. I enkelte byer vil også detaljnivået på veiene økes, med bredde og utforming på veien, inkludert midtrabatter og liknende.

Sist får også Google Maps-brukere på iOS enkelte oppdateringer. Apple Watch-brukere vil kunne aktivere navigasjonen hjem ved hjelp av en snarvei direkte på klokka.

Bedre integrasjon med Siri og Apples Shortcuts-funksjon betyr at du vil kunne be telefonen om å søke i Google Maps, i tillegg til å be om veibeskrivelser, slik du allerede kan.

Nye snarveier rett på Apple Watch.

Siri-integrasjonen skal dukke opp litt senere i år.

Sist dukker det opp nye Google Maps-widgeter som kan plasseres på hjemmeskjermen på iOS, som blant annet skal kunne vise deg estimert ankomsttid for kjøreruta di, neste avgang på kollektivtransport eller en foreslått rute om du kjører.