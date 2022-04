Se etter disse nye symbolene

Skal gjøre nettleserutvidelser tryggere.

Til venstre er det nye verifiseringssymbolet, og til høyre «fremhevet»-symbolet.

Google har nå gjort det lettere å finne tryggere nettleserutvidelser for Chrome og andre Chromium-baserte nettlesere som Edge, Opera, Brave og Vivaldi.

Chrome-nettmarkedet, som er plassen du finner nettleserutvidelser, er nemlig oppdatert med to nye offisielle symboler du bør kikke etter:

Et «Fremhevet»-symbol, og et «verifiseringssymbol».

Fremhevet-symbolet, som ser ut som en liten «premie», er gitt til utvidelser som følger Googles såkalt «beste praksis». Det betyr at Google har sjekket at nettleserutvidelsen respekterer personvernet ditt, gir en god presentasjon av seg selv med nyttig tekst og bilder, er lett å bruke og er forholdsvis oppdatert.

Så har du verifiseringssymbolet, som ser ut som Twitters blå merke for bekreftet bruker. Hos Google betyr dette at utvikleren som står bak utvidelsen har verifisert seg til selskapet og fortalt hvem de er, noe som i teorien skulle redusere sjansen for at de har uærlige hensikter. Utvikleren må også kunne vise til en historie med «plettfri oppførsel» ellers i Googles økosystem og plattformer for å kvalifisere for symbolet.

Slik kan det se ut i nettmarkedet når begge de nye symbolene er på plass. Google går heldigvis god for seg selv og egne utvidelser.

Stjernemerkingen er fortsatt viktig

De nye symbolene gis ut av Google, og mange populære utvidelser har allerede fått dem. Utviklere kan søke om å få symbolene om de mener Google har oversett utvidelsen deres.

De nye symbolene sier riktig nok ingen ting om hvor nyttige utvidelsene er. Akkurat som vi er vant til fra tidligere lønner det seg derfor fortsatt å sjekke hvor mange stjerner andre brukere har gitt til utvidelser før du laster dem ned. I tillegg til å se etter de nye symbolene, selvsagt.

