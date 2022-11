– Ikke like stor begeistring for RTX 4080

Mulig å se an hva AMD lanserer før du bestemmer deg, sier Komplett.

Da Nvidia lanserte sin RTX 30-serie høsten 2020 ble de revet vekk fra hyllene på sekunder, og ble siden svært vanskelig å få tak i til greie priser.

Slik er det absolutt ikke for etterfølgerne i RTX 40-serien. En snau uke etter at Nvidia slapp sitt RTX 4080 til 15.600 kroner er det fremdeles mange igjen på lager i en rekke butikker.

Det kan det være flere grunner til. Som at kortet er svært dyrt og for første gang ikke leverer mer ytelse for pengene enn toppkortet i samme serie. I tillegg fortalte vi i vår test at kortet ikke leverte de største økningene i vanlig «rasterbasert» spillytelse, men derimot imponerte med teknikker som strålesporing og smart oppskalering. Hvis enkelte uansett ikke benytter seg av.

Dessuten vet jo alle grafikkortnerder at erkerivalen AMD hevder å kunne matche - eller til og med slå - Nvidia på rasterbasert ytelse for pengene denne generasjonen.

Deres varslede kort, som slippes så tidlig som 13. desember, ser ut til å bli skikkelig spreke, effektive og ikke minst mye bedre priset enn Nvidias RTX 4080.

– Ikke like stor begeistring for RTX 4080

Etter lanseringen av RTX 4080 forrige uke spurte vi Komplett hvordan det gode, men høyt prisede kortet var blitt mottatt av kundene deres:

– Det er selvsagt ikke like stor begeistring for RTX 4080 som det var for RTX 4090, men det sier egentlig mer om hvor grensesprengende 4090 var, svarte kommunikasjonssjef i Komplett, Daniel Haugan.

Kommunikasjonssjef i Komplett, Daniel Haugan. Kamera Morten Rakke

Han fortalte at de hadde solgt «svært bra» av RTX 4080 det første døgnet, og at de fortsatte å selge bra også dagen derpå.

Vi poengterte at de virket å ha veldig mange kort på lager, og Haugan svarer:

– Det er ingen hemmelighet at 4090 var et ganske grensesprengende kort som er som skapt for tech-entusiasten. Når man kombinerer dette med at vi fikk flere 4080 enn 4090 så er nok det grunnen.

Til deg som fortsatt sitter på gjerdet gir Haugan beskjed om at du trygt kan ta det med ro, og ikke bør stresse over valget du skal gjøre:

– Vi går inn i en veldig spennende tid nå med en AMD lansering den 13. desember. Til forandring fra da RTX 30 serien ble lansert vil vi ha godt med 4080 kort også for de som venter til da for å se hva slags spennende kort AMD slipper.

I vår test av RTX 4080 anbefalte vi at de fleste burde vente med å kjøpe et grafikkort i den prisklassen til vi får se hva AMDs RX 7000-toppkort leverer av ytelse. Særlig om du uansett ikke er så opptatt av strålesporing, der det fremdeles ventes at Nvidia vil lede an stort den neste generasjonen.

Også prissammenligningstjenesten Prisguide viser at mange butikker har mange ulike RTX 4080 på lager, en uke etter lansering. Ett av kortene er faktisk priset under Nvidias anbefalte utsalgspris på 15.600 kroner, men de fleste er dyrere og overstiger i enkelte tilfeller absurd nok 20.000-kronersgrensen.

Til sammenligning kostet RTX 3080, RTX 4080 sin forløper, fra 8000 kroner da det kom på markedet for to år siden.

De fleste butikkene har mange og ulike RTX 4080-kort på lager en uke etter lansering. Til høye priser. Kamera Skjermdump, Prisguide