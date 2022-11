Gaming Nyhet AMD Radeon RX 7000-serien lansert

AMD slår tilbake med to prisbomber

Skal knekke Nvidia med kraftige, effektive og billigere grafikkort.

AMD var ikke snauere enn at de avslørte når de skulle vise sin neste generasjon grafikkort bare timer før erkerivalen Nvidia annonserte sin RTX 40-serie.

Den vet vi jo nå er ekstremt kraftig, men i dag slår AMD altså tilbake.

Selskapet, som en stund har vært litt «lillebror» i grafikkmarkedet, klarte forrige generasjon å matche Nvidia på tradisjonell «rasterbasert» spillytelse.

Denne generasjonen handler mye om effektivitet, sa sjef Lisa Su fra scenen under annonseringen. Hun lovet også rå ytelse og nye programvareløsninger før hun annonserte de to første grafikkortene i RX 7000-serien:

Radeon RX 7900 XTX med 24 GB minne

Radeon RX 7900 XT med 20 GB minne

Dette er de to aller kraftigste grafikkortene, og begge lanseres 13. desember.

Blir prisbomber

Toppkortet RX 7900 XTX får en veiledende pris på 1000 dollar.

RX 7900 XT skal på sin side koste 900 dollar.

Med det priser AMD kortene sine langt lavere enn Nvidia, hvis toppkort RTX 4090 har en veiledende pris på 1600 dollar, mens lillehøvdingen RTX 4080 koster 1200 dollar.

Inntil 1,7 ganger høyere ytelse

AMD fortalte at RX 7900 XTX skal levere inntil 1,7 ganger høyere ytelse enn dagens kraftigste kort, RX 6950 XT, i rasterbaserte titler.

I spill som bruker strålesporing skal vi kunne se inntil 1,8 ganger så høy ytelse.

Spesifikasjoner

Modell AMD RX 7900 XTX AMD RX 7900 XT AMD RX 6950XT Nvidia RTX 4090 Arkitektur 5nm RDNA3 5nm RDNA3 7nm RDNA2 4nm Ada Lovelace Grafikkprosessor Navi 31 XTX Navi 31 XT Navi 21 KXTX AD102-300 Transistorer 58 mrd. 58 mrd. 26,8 mrd. 76,3 mrd. Shadingenheter 12.288 10.752 5120 16.384 GPU-boost 2.5 GHz 2.4 GHz 2.3 GHz 2.5 GHz Minne 24GB G6 (20 Gb/s) 20GB G6 (20 Gb/s) 16GB G6 (18 Gb/s) 24GB G6X (21 Gb/s) Minnebåndbredde (buss) 960 GB/s (384-bit) 800 GB/s (320-bit) 576 GB/s (256-bit) 1008 GB/s (384-bit) Cache 96 MB 80 MB 128 MB 72 MB Typisk forbruk 355W 300W 335W 450W Lanseringspris (fra) 1000 dollar 900 dollar 1100 dollar 1600 dollar Lansering 13. desember 13. desember 10. mai 12. oktober Åpne fullskjerm Mer +

Dette gjør kortene bedre

Kortene i RX 7000-serien er alle basert på AMD nye RDNA3-arkitektur, og det er her mye av hemmeligheten bak den høyere ytelsen og effektiviteten ligger.

Arkitekturen er produsert ved henholdsvis 5- og 6 nanometerteknologi, der selve grafikkjernen får dra nytte av den mest moderne tilvirkingsprosessen for best effektivitet og ytelse.

De nye kortene byr på inntil 58 milliarder transistorer.

54 prosent høyere ytelse per watt

Den nye produksjonsprosessen lar AMD gi grafikkbrikkene sine 165 prosent flere transistorer uten å gjøre brikken større. Sammen med andre optimaliseringer i RDNA3-arkitekturen gir dette de nye kortene inntil 54 prosent høyere ytelse per watt sammenlignet med RX 6000-serien, forteller AMD.

Trekker mindre strøm enn Nvidia

Her sender også AMD kveldens første stikk i retning Nvidia, ved å fortelle at de to nye kortene deres krever mindre strøm enn Nvidias toppkort. Radeon RX 7900 XTX skal kreve inntil 355 watt, mens Radeon RX 7900 XT vil bruke inntil 335 watt. De bruker dessuten dagens strømkontakter slik at de ikke trenger en adapter for å fungere med strømforsyningene folk flest har. Nvidias kort bruker en ny strømkontakt som det har vært mye kontrovers rundt siden lansering.

Kortene skal oppta 2,5 PCI-spor, og bør dermed passe inn i de fleste kabinett. Tredjepartsmodeller kan selvsagt bli større.

Dobbelt så rask oppskalering med dedikerte AI-kjerner

AMD annonserer en oppgradert versjon av sin DLSS-konkurrent, oppskaleringsteknologien FSR3 med «Fluid Motion Frames». FSR3 skal levere inntil dobbelt så høy ytelse på de nye kortene som FSR2, som på sin side leverte langt bedre bildekvalitet sammenlignet med den aller første versjonen av oppskaleringsteknologien igjen. Selskapet fortalte ikke om FSR3 som helhet blir eksklusiv for RX 7000-serien, eller kun deler av den.

Det er likevel et faktum at RX 7000-serien er den eneste som vil ha dedikerte AI-kjerner (slik Nvidia har med sine Tensor-kjerner for DLSS) som FSR-teknikken kan støtte seg på, så forvent at mesteparten av ytelsesøkningen forbeholdes den nye serien.

FSR3 blir ikke helt klart til lanseringen i desember, men lanseres «en gang neste år».

Som en slags ventepølse får vi FSR 2.2 allerede 8. november når det kommer til Forza Horizon 5. Da med støtte for dagens RX-serie også.

I tillegg annonserte AMD et tillegg til programvaren sin, kalt AMD Hypr-RX. Med ett klikk skal funksjonen gi deg høyere bildeflyt (på bekostning av visuell kvalitet) og betydelig lavere forsinkelse når du spiller. Dette virker til dels å være AMDs svar på Nvidias Reflex-teknologi, som gir lavere forsinkelse i en rekke spill. Dette er uten tvil kjærkomne nyheter for alle som spiller raske FPS-spill, der millisekundene må være på din side for at du skal lykkes.

Funksjonen lanseres før sommeren neste år.

Kan vise mye høyere bildeflyt enn Nvidias kort

De sendte også et stikk nummer to i retning Nvidia når de stolt annonserte at deres kort selvsagt støttet DisplayPort 2.1. Dette tillater kortene deres å vise inntil 900 FPS ved 1440p, 480 FPS ved 4K og 165 FPS ved 8K oppløsning.

Nvidias kort, som bruker den aldrende DisplayPort 1.4-standarden, er på sin side begrenset til å vise 120 FPS ved 4K-oppløsning, eller eventuelt 240 FPS med signalkomprimering. Gjett om AMD-fyren på scenen gliste greit da han opplyste om dette.

Dette gjør uten tvil AMDs kommende kort mer aktuelle for e-sport-gamere, eller alle som gjerne vil ha svært høy FPS når de konkurrerer i relativt lettdrevne spill som også gjør slik bildeflyt mulig å nå med de nye kortene.

Godt nytt for streamere og innholdsskapere

Kortene får også en ny Media Engine, med støtte for AV1-enkoding. Dette gir langt høyere videokvalitet sammenlignet med dagens x264-enkoding når du tar opp spilløkter, og lar deg strømme dem uten at filstørrelsen øker.

AMD har også samarbeidet med OBS om å forbedre strømmekvaliteten på video både for RX 7000- og RX 6000-serien.

Simulert bilde, med ekstra kraftige artefakter som må tilskrives YouTubes strømmekvalitet. Men du skjønner sikkert greia: AV1 er mye bedre enn x264! Kamera AMD

Det var også en del som ikke ble sagt under AMDs annonsering.

Som hvor kraftige de nye kortene er sammenlignet med Nvidias to toppkort, eller hvor mye bedre strålsporingytelsen deres i seg selv har blitt.

Det blir selvsagt noe av det vi skal sjekke når vi får kortene til test hos oss nærmere lansering.