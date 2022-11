Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Nvidia GeForce RTX 4080 «Founders Edition». Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Etter at Nvidia annonserte den nye RTX 40-serien sin i september ventet mange spent på sjefskortet RTX 4090, som var først ut. Det imponerte oss med vanvittige ytelsesøkninger over forrige generasjons topp-grafikkort, samt flere spennende grafikkteknologier.

Nå er dagen kommet for at de spennende grafikkteknologiene «renner» nedover og tar plass i det nest kraftigste RTX 40-kortet, kalt RTX 4080.

Dette er priset lavere, og ifølge Nvidia skal det være partnerkort tilgjengelig fra rundt 15.600 kroner ved lansering onsdag.

Det store spørsmålet er selvsagt hvilken ytelse RTX 4080 lokker med for pengene, og det gir vi svaret på her.

Spesifikasjoner

Modell Nvidia RTX 3080 12 GB Nvidia RTX 4080 Nvidia RTX 4090 Arkitektur Ampere Ada Lovelace Ada Lovelace Grafikkprosessor GA102-220 AD103-300 AD102-300 Brikkestørrelse 628 mm² (8 nm) 379 mm² (4 nm) 608 mm² (4 nm) Transistorer 28,3 mrd. 45,9 mrd. 76,3 mrd. Shadingenheter 8960 9728 16.384 Tekstur/rasterenheter 280/112 304/112 512/176 Strålesporingkjerner 70 (2. gen) 76 (3. gen) 128 (3. gen) «AI»-kjerner 280 (3. gen) 304 (4. gen) 512 (4. gen) GPU-boost 1710 MHz 2505 MHz 2520 MHz Minne 12 GB G6X (19 Gb/s) 16 GB G6X (22,4 Gb/s) 24 GB G6X (21 Gb/s) Minnebåndbredde 912 GB/s (384-bit) 717 GB/s (256-bit) 1008 GB/s (384-bit) Typisk forbruk 350 W (12-pin) 320 W (16-pin) 450 W (16-pin) Lansert Januar 2022 November 2022 Oktober 2022 Lanseringspris (fra) ?,- 15.600,- 20.500,- Åpne fullskjerm Mer +

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Ny produksjonsprosess

Hele RTX 40-serien til Nvidia tar skrittet over fra en 8-nanometers produksjonsprosess til å bruke en 4-nanometersprosess. Denne krympingen gjør det mulig å pakke flere transistorer på kortenes grafikkbrikke, samt øke klokkefrekvensen samtidig som energieffektiviteten forbedres. Hvor mye fokus hver av disse delene får, er opp til Nvidia å bestemme, og for RTX 4080 har de valgt en annen strategi enn for 4090.

RTX 4080 har nemlig bare 8,6 prosent flere shadingenheter, strålesporingkjerner og AI-kjerner sammenlignet med RTX 3080 12GB. RTX 4090 har til sammenligning 70 prosent flere av disse enn RTX 3090.

Det ble mulig fordi Nvidia valgte å bruke en like stor grafikkbrikke i 4090 som i 3090, og utnyttet forbedringene i produksjonsprosessen til å fylle grafikkbrikken med mange flere transistorer.

For 4080 har de valgt å bruke en mye mindre grafikkbrikke enn RTX 4090 har, og RTX 3080 hadde. Selv om brikken utnyttes bedre nå, er det så mye mindre plass til transistorene at vinningen nesten går opp i spinningen. Grunnen til at Nvidia har valgt denne fremgangsmåten blir spekulasjoner, men større brikker er eksponentielt dyrere og vanskeligere å produsere.

Å bruke mindre grafikkbrikker i kortet gir noen positive egenskaper, som at det trekker mindre strøm, genereres mindre varme og får mindre behov for kjøling.

Flere egenskaper enn antallet shadingenheter er også med på å bestemme ytelsen.

Som at grafikkbrikkens klokkehastighet har fått en økning på hele 46 prosent, og at videominnet har blitt raskere slik at det er kjappere enn det til RTX 4090.

Økningen i klokkehastighet er et forsøk på å motvirke noe av effekten av at RTX 4080 har en mye mindre minnebuss - og samlet sett en lavere effektiv minnebåndbredde - enn både forgjengeren(!) og storebroren. Vi er spente på å se hvordan dette påvirker 4K-ytelsen, der minnebåndbredden er viktig.

Forbedringene i «Ada»-arkitekturen

Akkurat som storebror RTX 4090 er RTX 4080 basert på Nvidias nye arkitektur med navn «Ada Lovelace».

Arkitekturforbedringene lar Nvidia gi kortet høyere ytelse enn den nye produksjonsprosessen vi nevnte over åpner for alene.

Særlig fokus har Ada-arkitekturen på å forbedre ytelsen til strålesporing og oppskaleringsteknikken DLSS.

Fra spesifikasjonstabellen så du kanskje at RTX 4080 bare har 8,6 prosent flere strålesporing- og AI-kjerner enn forgjengeren? Likevel skal vi litt lenger ned i testen se at ytelsen med disse egenskapene i aksjon øker lang mer. Det skyldes at RTX 4080 har en ny generasjon slike kjerner.

AI-kjernene har fått «Optical Flow»-akseleratorer som bidrar til å gi økt bildeflyt i spill der ytelsen har vært holdt igjen av prosessorytelsen. DLSS 3.0, som utnytter en ny teknologi kalt «Optical Multi Frame Generation» er ogås på plass. Dette gir mulighet til å kunstig skape helt nye bilder, eller «frames», basert på hvordan de forrige enkeltbildene så ut og beveget seg i forhold til hverandre.

Slik kan AI-kjernene med stor nøyaktighet forutse hvordan de neste enkeltbildene blir, lage disse og sette dem inn i den normale flyten for å øke denne. I vår test, med DLSS 3.0 og Frame Generation aktivert, så vi en økning av bildeflyten på inntil 81 prosent i Cyberpunk 2077!

Det introduseres litt forsinkelse i prosessen, men det bør bare være merkbart i svært kompetitive titler der denne Frame Generation-prosessen uansett er mindre aktuell fordi spillene sjelden er særlig krevende.

Ada-arkitekturen gir også forbedringer til strålesporingytelsen, og massive kvalitet- og ytelsesforbedringer for innholdsskapere takket være støtte for AV1-enkoding og doble NVENC-enkodere.

Flere detaljer om dette kan du lese i testen vår av RTX 4090. RTX 4080 støtter akkurat de samme arkitekturforbedringene som toppkortet.

Slik er spillytelsen

OBS: Vi fikk aldri tak i et RTX 3080 10GB-kort, men fikk låne et 12GB-kort av Komplett til denne testen. 12GB-kortet er en hakket kraftigere utgave av RTX 3080 som ble lansert høsten 2020. Det fikk aldri en offisiell pris av Nvidia. Sammenligningen vår er likevel fortsatt en «god pekepinn».

Vi har fått flere måter å måle spillytelse på de siste årene, men den flest bryr seg mest om er fremdeles «raster»-ytelsen, som ser bort fra strålesporing og oppskalering.

Ifølge våre målinger er rasterytelsen til RTX 4080...

38/40 prosent raskere enn RTX 3080 12GB i 4K/1440p oppløsning

i 4K/1440p oppløsning 34/35 prosent raskere enn RTX 3080 Ti i 4K/1440p oppløsning

i 4K/1440p oppløsning 30,5/32 prosent raskere enn RTX 3090 i 4K/1440p oppløsning

Rundt 40 prosent økt ytelse er absolutt noe å ta med seg, men vi kjenner likevel på en liten skuffelse når vi er vant til å se 60–70 prosent høyere ytelse fra de siste generasjonsskiftene.

Selv om vi tar med i betraktning av vi måler RTX 4080 mot en fabrikkoverklokket 12GB-versjon av RTX 3080, er vi godt unna slike tall nå.

At RTX 4080 også prises midt mellom det RTX 3080 Ti og RTX 3090 ble lansert for gir også grunn til å rynke på nesa.

Opp til RTX 4090 er det også unormalt stort ytelsesgap. Særlig for 4K-oppløsning der RTX 4090 leverer hele 32 prosent høyere ytelse enn RTX 4080, og 21 prosent høyere ytelse ved 1440p. Det er tydelig at den lavere minnebåndbredden straffer RTX 4080 særlig hardt ved den høyeste oppløsningen, og at litt raskere videominne ikke hjelper så mye.

Om vi sammenligner RTX 3080 mot RTX 3090 fra forrige generasjon, ser vi at datidens toppkort bare hadde 5,6 prosent høyere ytelse på det meste. (Riktig nok igjen med et forbehold om at vi tester mot en 12GB-versjon av 3080 som var dyrere og litt kraftigere enn den «originale» RTX 3080 10GB-modellen.)

Detaljerte målinger i alle de fem testspillene våre og 3DMark finner du like under!

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Se alle de detaljerte spillmålingene våre i de to mest aktuelle oppløsningene, 1440p og 4K, ved å åpne «spoilerinnholdet» under. Her kan du også se resultatene fra syntetiske 3DMark, der vi både har testet ytelsen i DirectX-baserte «Time Spy Extreme» samt «Speed Way», en ny måling som utnytter strålesporingegenskapene til kortene og tydelig viser hvilke som er best på dette.

Alle spillmålinger Vis innhold

RTX 4080 har tre DisplayPort 1.4-porter som maksimalt kan sende over 120 bilder i sekundet til de fleste 4K-skjermer, eller 240 om skjermen støtter DSC, som er en komprimeringsalgoritme. HDMI-porten støtter på sin side inntil 144 bilder i sekundet ved 4K-oppløsning. Dette er nok for mange, men ikke optimalt for alle kompetative FPS-spillere og lignende. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Kraftig forbedret strålesporing og oppskalering

Det handler ikke bare om «vanlig» rasterbasert ytelse når man skal velge grafikkort lenger. Også nye teknikker som strålesporing og AI-basert oppskalering kan med fordel spille inn. Disse kan jo levere både mer realistisk grafikk og langt høyere ytelse i spill som støtter det, og det gjør mange «AAA»-titler nå.

Vi har sjekket Nvidia og AMDs strålesporing- og oppskalering-implementering i Cyberpunk 2077, ettersom dette spillet bruker teknikkene for alt de er verdt.

Cyberpunk er også et av få spill som støtter både AMDs FSR 2.1- og Nvidias DLSS 2 (og DLSS 3 for RTX 40-serien)-oppskaleringsteknikker. Bildekvalitetsmessig er de to teknikkene i praksis jevngode nå, og det åpner for at vi kan sammenligne ytelsen deres direkte.

Det første vi vil trekke ut fra målingene av «nye grafikkteknikker» er at RTX 4080 legger seg nesten 50 prosent over forgjengeren med strålesporing aktivert. Husk, med bare 8,6 prosent flere strålesporingkjerner! Uten strålesporing øker bare ytelsen med inntil 29,5 prosent fra RTX 3080 12GB i samme spill.

Selv om ytelsen er merkbart svakere enn for RTX 4090, og da særlig ved 4K-oppløsning, er det nå mulig å nyte det mest krevende «strålesporingspillet» vi har til dags dato, Cyberpunk, med alle detaljer og strålesporingeffekter på «Ultra» og en snitt-FPS på 60.

Det er ganske imponerende, og det er dobbelt så bra som AMDs toppkort klarer. På dette punktet har vi ingen grunn til å tro at AMD heller vil klare å utfordre Nvidia med sine kommende RX 7000-kort, til det er Nvidias forsprang for stort.

Det er likevel ingen grunn til å bruke strålesporing alene. Dette bør kombineres med oppskalering.

Og med sin DLSS 3.0 med «Frame Generation» drar Nvidia virkelig ifra AMD ytelsesmessig. Nvidias oppskalering løfter ytelsen såpass at du kan spille med strålesporing aktivert i 4K-oppløsning med 96 FPS.

Sammenlignet med RTX 3080 12GB er RTX 4080 hele 113 prosent kraftigere med oppskalering og strålesporing aktivert.

Men hva med kun oppskalering, uten strålesporing, da?

Vel, da er 4080s forsprang på 3080 12GB 81 prosent, både for 1440p og 4K-oppløsning.

Sammenlignet med AMDs sterkeste kort er RTX 4080 12GB omtrent 84 prosent raskere med oppskalering aktivert. Her har altså AMD en oppgave å gjøre ytelsesmessig, men de har også varslet at FSR får støtte for Frame Generation for RX 7000-serien. RX 7000-serien får også dedikerte AI-kjerner som oppskaleringen kan støtte seg på, noe som gir håp for at AMD kan konkurrere på dette punktet fremover.

Dette er strålesporing og DLSS DLSS er en oppskalering- og kantutjevningsteknikk som er basert på kunstig intelligens. Teknikken leverer bilder med mindre ujevnheter og større skarphet, sammen med færre artefakter, enn noen annen kantutjevningsteknikk. DLSS kan øke bildeflyten, eller FPS-en, helt enormt, nesten uten å gå på bekostning av bildekvaliteten. Den er spesielt nyttig å bruke sammen med strålesporing, som er svært krevende å bruke alene.

Strålesporing gir mer realistiske miljøer, materialer og objekter i spill – med skygger, lyssetting, lysbryting og refleksjoner som simuleres i sanntid. For eksempel kan omgivelser reflekteres i store butikkvinduer på gaten, i sølepytter på bakken, eller i den skinnende lakken på biler. Mer +

Rått parti for temperatur og støynivå

Støy- og temperaturmålinger av Nvidias Founders Edition blir ikke så relevante når vi i Norge ikke får kjøpt kortet. Likevel gir de en grei indikasjon på hvordan partnermodellene vi får hit vil oppføre seg.

Det viktigste vi ser er at RTX 4080 er enda mer støysvakt og har lavere temperaturer enn RTX 4090, som vi kan sammenligne direkte mot ettersom de to Founders Edition-kortene våre er like store og har samme design.

Den mindre grafikkbrikken i RTX 4080 er altså mye lettere å kjøle.

Samlet trakk testsystemet vårt på det meste 510 watt under spilling, mens kun grafikkortet trakk 315 watt. 115 watt mindre enn RTX 4090. Litt avhengig av hvilke komponenter du har i systemet ditt vil du klare deg med en effektiv strømforsyning på 700 watt. Bare sørg for at strømforsyningen har 3x8-pinners PCI-strømkabler tilgjengelig om den ikke støtter den nye 16-pinnerskontakten.

RTX 4080 er ikke mer energieffektivt enn storebroren, men klart mer effektivt enn tidligere generasjoners kort.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no RTX 4080 krever 3x8-pinners strømkontakter via en overgang, eller en 16-pinners strømkontakt som kun de aller nyeste strømforsyningene har foreløpig. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no 16-pin-kontakten kan brukes med en overgang om du ikke har en ny strømforsyning som kan kobles rett inn i den. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no RTX 4080 øverst, RTX 4090 under. Referansekortene til Nvidia er like store karer. Trolig vil også tredjepartskortene av RTX 4080 være relativt voksne, noe som kan være en fordel for kjøling og støynivå. Åpne fullskjerm

Gir ikke mer for pengene

Vi er vant til at grafikkort gir mer ytelse for pengene jo lavere ned på «entusiaststigen» de befinner seg. Slik er det imidlertid ikke for RTX 4080. I alle fall om vi sammenligner mot de veiledende lanseringsprisene for RTX 4090.

Vi legger også merke til at RTX 4080 slettes ikke gir mer ytelse for pengene enn forgjengeren, RTX 3080, selv om vi igjen må gjenta at vi sammenligner ytelse for 12GB-versjonen, men legger den originale RTX 3080 10GB-lanseringsprisen på 8000 kroner til grunn for utregningene. Ved å kontrollsjekke mot det - ved lansering - litt rimeligere prisede RTX 3080 Ti, ser vi imidlertid at denne mistanken bekreftes. Mot RTX 3090, som sjokkerte med sin voldsomem pris da det ble lansert, gir heldigvis de fleste kort, inkludert 4080, mye mer verdi for pengene!

Inflasjon og kronesvekkelse skal uten tvil ha noe av skylden for økte priser generelt, men vi lurer på om Nvidia også priser 4080 som de gjør for å få solgt ut RTX 30-kort som fortsatt er på lager i butikkene. Vi tenker det kan være rom for en liten prisjustering når disse er solgt ut og AMD har kommet med sine RX 7900-kort.

Konklusjon

Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

RTX 4080 er et godt grafikkort, men ikke utelukkende den ytelsesbomben vi er vant til å se fra Nvidia. I «vanlige» rasterbasete spill er det bare 40–45 prosent kraftigere enn den langt rimeligere forgjengeren. Sammenligner vi mot forrige generasjons tilsvarende prisede kort - 3080 Ti og 3090, er ytelsesøkningen bare rundt 35 prosent. Det er lavt når vi snakker om et stort generasjonshopp, med både ny produksjonsprosess og ny arkitektur.

Det at RTX 4080 heller ikke gir mer ytelse for pengene enn toppkortet RTX 4090 er også verdt å bite seg merke i. Det er første gang, og vi synes det er et veldig modig valg av Nvidia når erkerivalen AMD jo har varslet at deres RX 7900-serie vil konkurrere direkte mot RTX 4080 på rasterbasert ytelse fra 13. desember.

Ytelsesmessig ser vi også klart at RTX 4080 sliter med 4K-ytelsen sammenlignet med den klart mektigere storebroren, RTX 4090. Normalt skiller det rundt 10 prosent ytelse mellom de to toppkortene i en serie, mens vi nå snakker om inntil 32 prosent, uten at prisforskjellen er veldig annerledes.

Alt dette får oss til å mistenke at Nvidia har tillagt strålesporing og oppskalering enorm vekt denne generasjonen. Ytelsen med disse teknologiene i sving er jo også helt rå - og 50 til 113 prosent over forgjengeren, så vi kan til dels forstå det. Vi risikerer nok også lite om vi hevder at AMD ikke vil matche Nvidia på disse punktene med sine kommende kort.

Særlig om du vil spille med strålesporing aktivert de neste årene kan du derfor trygt velge Nvidia denne gangen. Det er også de som har kommet aller lengst i utviklingen av gode oppskaleringsteknikker, der AMD enn så lenge har sin «DLSS 3.0-konkurrent» på tegnebordet.

Dersom du ikke bryr deg om strålesporing bør du på den annen side helt klart avvente kjøp til vi har testen av AMDs nye grafikkort klar. Deres kort blir ikke bare mye rimeligere, men er varslet å få super rasterbasert ytelse som kanskje forbigår det vi har sett i dag fra RTX 4080. Og oppskaleringen deres skal man ikke lenger kimse av, heller.

Det er dessuten verdt å poengtere at Nvidias grafikkort kommer med DisplayPort 1.4-utganger som maksimalt lar det vise 120 bilder ved 4K-oppløsning, eller 240 bilder om skjermen støtter DSC-komprimering. AMDs kommende kort støtter en nyere tilkoblingsstandard som lar deg spille med inntil 480 FPS i 4K-oppløsning uten komprimering. Det er verdt å tenke på om du spiller kompetitive titler med svært høy FPS.

8 Meget bra Nvidia RTX 4080 FE Lagre Sammenlign Sammenlign annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå sitat Fantastisk ytelse for deg som vil leke med de nyeste teknologiene. Fordeler + Ekstremt god strålesporingytelse

+ Ekstremt god på oppskalering av spill

+ Generelt svært kraftig

+ Veldig energieffektivt

+ Lave temperaturer

+ Svært støysvakt

+ AV1-enkoding mm. for innholdsskapere Ting å tenke på — Lav rasterbasert ytelsesøkning

— Dyrt

— 4K-ytelsen holdes tilbake

— Ingen DisplayPort 2.1-tilkobling

— Opptar tre spor

Grafikkort-testbenken 2022 Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 517.48/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Mer +