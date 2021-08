Motorola har avduket Edge 20-familien

Tre nye smartmobiler med foto i fokus.

Motorola Edge 20 Pro skal ha selskapets første telefotolinse med periskopfunksjonalitet. Motorola

Vegar Jansen 20 Aug 2021 13:14

Motorola har dratt duken av sin nye Edge 20-familie, som ifølge selskapets pressemelding bidrar med «et avansert kamerasystem, utrolig skjermteknologi, lynrask prosessering, fenomenal batteritid og neste generasjons 5G-hastigheter» – og det til en overkommelig pris.

Det er jo til å håpe på. Forgjengeren Motorola Edge+ fikk en nokså blandet mottakelse da den dukket opp i fjor, og vår test var også et stykke unna toppkarakter, for å si det slik.

Men nå har det skjedd en del nytt fra den gamle til den nye generasjonen. I tillegg er det slik at Edge 20-familien består av tre modeller: Edge 20 Pro, Edge 20 og Edge 20 Lite, med veiledende priser på henholdsvis 7000, 5000 og 4000 kroner.

Det er med andre ord ikke bare snakk om en ny generasjon, men også flere modeller å velge mellom etter behov og størrelsen på lommeboka.

Typisk nok er det også den rimeligste versjonen som du må vente lengst på – Edge 20 Lite kommer ikke i butikkene før 22. september, selv om den kan forhåndsbestilles allerede nå. De to andre skal være tilgjengelig fra 31. august.

Samtlige mobiler kommer med Android 11 installert.

Gøy med kamera

Motorola Edge 20 Pro. Motorola

Mange bruker smartmobilen til å ta de fleste bilder med, og Motorola har derfor lagt mye vekt på kameradelen til de nye telefonene.

Toppmodellen Edge 20 Pro har ifølge Motorola et 108 megapiksels hovedkamera med muligheter for å filme i 8K-kvalitet. Kameraet har i tillegg en ultravidvinkellinse, «Macro Vision» for nærbilder og «50x Super Zoom». Den har dessuten det som skal være selskapets første telefotolinse med periskopfunksjonalitet. Ifølge Motorola bøyer dette lyset 90 grader og «gir overlegen skarphet på fem ganger så lange avstander».

Av andre tekniske spesifikasjoner må vi nevne 5G og WiFi 6, 256 GB innebygd lagringsplass og en 6,7-tommers OLED-skjerm med 10-bits fargedybde og 144 Hz oppdateringsfrekvens. Batteriet er på 4500 mAh.

Ellers har den 12 GB RAM og prosessoren er en Qualcomm Snapdragon 870 – altså ingen toppmodell-Snapdragon som vi fant i forgjengeren. Men det gjenspeiles også egentlig i prisen på mobilen.

Motorola Edge 20. Motorola

Edge 20

Mellommodellen Edge 20 er kun 6,99 millimeter tykk og ifølge Motorola en av de tynneste 5G-telefonene på markedet.

Her får vi ellers det samme hovedkameraet på 108 MP og samme ultravidvinkellinse som på Edge 20 Pro, men bare 30x på «superzoom».

Ellers har vi den samme 6,7-tommers skjermen, støtte for WiFi 6, valget mellom 128 og 256 GB lagringsplass og et 4000 mAh batteri.

Motoren er en Qualcomm Snapdragon 778G-prosessor, som da er paret med 8 GB minne.

Motorola Edge 20 Lite. Motorola

Lillebror med muligheter

Lillebror Edge 20 Lite har også et 108 MP hovedkamera av samme kaliber som hos storebrødrene, men de andre kameraene er ikke av samme kvalitet.

Skjermen skal også være den samme 6,7-tommeren som de to andre har, men Motorola har spart noen kronasjer ved å utstyre mobilen med en MediaTek Dimensity 720 5G-B-prosessor. Ellers skal vi her også ha 8 GB RAM og selvfølgelig 5G-teknologi – men ikke WiFi 6.

Den har dog et batteri på hele 5000 mAh, som ifølge Motorola skal sørge for at den kan klare to dagers bruk på én lading. Mobilen har også fordelen av å kunne utvide den interne lagringsplassen på 128 GB med et microSD-minnekort.

Fine funksjoner

Motorola lister også opp en rekke nye funksjoner som visstnok gjør mobilene bedre å bruke. Herunder har de med «Dual Capture», som gjør at du kan ta bilde eller filme med to kameraer samtidig. Altså kan du kan få deg selv og motivet i samme bilde uten å måtte trikse det til på andre måter.

For Edge 20 Pro og Edge 20 nevner også Motorola «Audio Zoom», som betyr at mikrofonene kan filtrere støy og stemmer slik at videoen kun får med lyden som hører til bildet. Disse to modellene har også mulighet for supersakte film med opptil 960 høyoppløste bilder per sekund.

Tek.no kommer selvsagt tilbake med test av Motorola Edge 20-familien etter hvert.