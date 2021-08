Robust og overraskende rask

Nokia XR20 er et friskt pust i mobilmarkedet.

Nokia har en fargerik og pen bakside. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 18 Aug 2021 10:00

Robuste telefoner er det ikke hver dag vi tester her på Tek. Men vi kjørte over en telefon med traktor i vår, og den overlevde – så ja, Cat S61 var definitivt robust .

I dag er det imidlertid et mye mer kjent og kjært navn som står bak det robuste testoffer..., eh, testproduktet. Hils på Nokia XR20.

Telefonen har såkalt MIL-STD-810H-sertifikat, som er en militær standard som sier noe om hvor mye av en hardhaus produktet skal være. Telefonen skal tåle å slippes fra høyder ned på harde overflater som betong, høyere og lavere temperaturer enn det som vanlig er og være mer motstandsdyktig mot både skrammer, knust skjerm og vann.

Det siste tas hånd om av en IP68-sertifisering, som er blant de høyeste sertifiseringene du finner i denne sjangeren. XR20 burde overleve opptil en time eller så totalt neddynket i vann.

På skjermknusefronten står det også godt til; her har Nokia benyttet Cornings såkalte «Victus»-glass. Dette er Cornings sterkeste glass, som skal være særdeles motstandsdyktig mot riper og knall og fall. Corning selv oppgir at glasset skal tåle direkte fall opptil 2 meter mot «røffe overflater».

Så papirene er på alle måter i orden. Men står papirene seg mot virkelighetens erfaringer?

Nokia XR20 Pris 5062 NOK Skjerm 6,67 tommer, 2400 x 1080 piksler, IPS LCD, 20:9-format, Corning Gorilla Glass Victus Hovedkamera 48 megapiksler, f/1.8, PDAF (hovedkamera) + 13 megapiksler, f/2.4 (ultrawide) Frontkamera 8 megapiksler, f/2.0 Lagring 64/128 GB + minnekortplass Batteri 4630 mAh Maskinvare Qualcomm Snapdragon 480 5G (8 nm), åtte kjerner, 2 x Kryo 460 @ 2.0 GHz + 6 x Kryo 460 @ 1,8 GHz, Adreno 619 GPU, 4/6 GB RAM Operativsystem Android 11 Størrelse / Vekt 17,16 x 8,15 x 1,06 cm / 248 gram Teknologi 5G, MIL-STD-810H-sertifikat, IP68-sertifikat

8 Meget bra Nokia XR20 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Bygget som en tanks - og fungerer flott som telefon også! Fordeler Robust bygget, Victus-glass

Unikt og friskt design

Teksturen og materialene gjør den god å holde, og mindre glatt

God ekstern lyd

Holder piffen oppe fartsmessig

Godt hovedkamera Ting å tenke på Vidvinkelkameraet er veldig lyssvakt

Skjermen kunne vært mer lyssterk

Ingen høy oppfriskning

Et friskt og annerledes design

Nokia XR20 er en telefon som med en gang skiller seg ut i hånda, først og fremst med materialbruken. Kortsidene er dekket av gummiering, mens det langs langsidene er innfelt metallfelt som både gir telefonen et preg av luksus og forsterker inntrykket av robusthet. Sannsynligvis gjør det også rammen noe mer rigid.

Samtidig er baksiden ruglete og teksturert, og hele telefonen er gjort i en knallblå farge. Alt dette er nokså uvanlige designelementer, og gjør at XR20 umiddelbart fremstår som et aldri så lite friskt pust i markedet.

Det har ikke vært mangel på telefoner med «glass-og-metall-smørbrød»-formfaktoren de siste årene, for å si det sånn.

Ikke at det er noe galt med den oppskriften, altså; den er stadig luksuriøs og fin. Men unik, nei, det er den ikke. XR20, derimot – joda, her er det unikum-status å spore.

Bunnen av telefonen har en USB Type-C-port, høyttaler-hull og – hold deg fast – en hodetelefoninngang. Toppen av telefonen har også en høyttaler, samt en ekstra rød knapp. Denne røde knappen kan programmeres til omtrent akkurat hva du vil, men som standard er den bundet til å låse skjermen opp eller ned med ett enkelt trykk. Med et lengre trykk vil telefonen ringe nødkontakter. Begge handlingene kan konfigureres, heldigvis – for begge to er nokså upraktiske i de fleste situasjoner.

Opp- og nedlåsninger av skjermen er allerede bundet til strømknappen i fingeravtrykksleseren på siden av skjermen, og undertegnede har i alle fall ikke lyst til å bære rundt på en potensiell nødsamtale-bombe via en hurtigtast i lomma.

Men om du har kronisk sykdom eller av andre grunner trenger en enkel måte å ringe til nødnummer på, så kan det jo ha sine bruksområder. For de fleste tror vi dog at knappen er mer brukbar som hurtigtast for kamera eller Spotify, for eksempel.

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Verdt å nevne i samme slengen er at fingeravtrykksleseren er smal og ikke veldig lett å bruke; vi kunne gjerne ønsket oss en større og mer responsiv leser. Både denne og volumknappene er gjort i metall, dog, og føles gode i bruk rent klikkmessig.

Vi valgte å ikke kjøre over XR20 med traktor som vi gjorde med Cat S21 Pro, men vi forsøkte likevel å utsette den for litt misbruk. Vi slapp den ned i grusen i toppbildet et par ganger, lot den falle i sølete gressplener i regnet og mistet den med vilje ned fra kjøkkenbenker, pulter og verandagelendere (ned på verandaen, ikke syv etasjer ned i hodet på naboene).

Telefonen kom så å si skrammefritt fra det. Så om du ikke har for vane å kaste telefonen din mot betongvegger (igjen, stakkars Cat S21 Pro ) eller kjøre over dem med traktor, så tror vi at XR20 vil leve opp til forventningene.

Holder seg rask nok til daglig bruk

Skjermen er pen og fin, men kunne vært mer lyssterk. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På innsiden av XR20 finner vi en åttekjernet brikke fra Qualcomm, av relativt nyere dato. Det er ikke snakk om verdens kraftigste brikke, men den er svært strømeffektiv og bygger på moderne 8 nm-teknologi.

Og i motsetning til andre mobiltelefoner med budsjettprosessorer har vi faktisk ikke så mye å klage på rent ytelsesmessig. XR20 er på ingen måte den raskeste mobilen vi har vært borti, men den holder trutt og jevnt koken oppe. Og vi slipper opptegning av hjermskjermen eller midlertidige telefoniske anfall under bruk.

Det kan slettes ikke sies om alle telefoner med denne typen maskinvare.

Så skal det også nevnes at XR20 er en del av Googles Android One-program, som lover en viss standard ytelsesmessig, spesifikasjonsmessig og programvaremessig. Du får også garantert minst tre års oppdateringer til telefonen, også i form av nye programvareversjoner. Android-varianten her er så nært standard Google-Android som du får det, som nok også hjelper på hurtigheten.

De syntetiske tallene under tilsier ikke akkurat at XR20 er noe beist, og det er den heller ikke. Men den får jobben gjort i det daglige, og det er det som teller:

Rent underholdningsmessig kan vi melde at telefonen takler spilling greit. Mer imponerende er den eksterne lyden, som takket være stereohøyttalerne og høyt volum faktisk ikke er så verst å høre på. XR20 kan fungere som radio eller dusjhøyttaler i en knipe uten å svi av trommehinnene dine.

Så skulle vi kanskje ønsket oss noe høyere lysstyrke fra skjermen, og det hadde vært kjekt med både OLED og høy oppfriskningsrate. Men akk, her må du klare deg med IPS LCD og 60 Hz. Det er helt klart levelig, men i 2021 begynner begge disse to teknologiene å dra på årene – spesielt når prisen på telefonen krysser 5–6.000-kronersmerket.

Vidvinkelkamera som sliter med lyset

Det ser ut som fire kamera, men det er egentlig bare to. Torstein Norum Bugge, Tek.no

På kamerafronten er XR20 ikke like imponerende, først og fremst på grunn av prosesseringen og vidvinkelkameraet. Det er et hovedkamera på 48 megapiksler med en blenderåpning på f/1.8 her, og dette kameraet gjør det relativt greit – også i dunkle omgivelser. Det er også en egen nattmodus her, som gir deg totalt sett bedre og mer detaljerte bilder i retur.

Men vidvinkelkameraet, altså. Dette kameraet kunne like gjerne ikke vært her, for blenderåpningen på knappe f/2.4 og det vi tror er en billig og liten bildebrikke gir lite detaljerte bilder i retur.

Bare ta en titt på galleriet under:

Telefonen «later» også som om den har et zoom-kamera, men i virkeligheten er det bare digital zoom fra hovedkameraet. Dette skulle vi gjerne sett at produsenter hevet seg over, for med mindre du faktisk sjekker dette kan du bli lurt til å tro at det er et tredje, fysisk kamera her.

Det er det altså ikke.

Vi har ikke så mye dumt å si om hovedkameraet, foruten at prosesseringen kan være litt hard og smører detaljer utover innimellom. Men jevnt over får du ålreite bilder spyttet ut av brikken, spesielt i litt bedre lys. HDR-balansen ser også ut til å være godt under kontroll, med god balanse mellom høylys og skyggene.

Frontkameraet er ingenting å skryte av; det gir greie bilder i godt lys og nokså dårlige i dårlig lys. Enkelt og greit.

På videosiden er XR20 som mellomklassemobiler flest; nokså dårlig. Stabiliseringen er mangelfull, og bildekvaliteten er betydelig dårligere enn fra toppmodeller.

Konklusjon – Robust, men også god som telefon

Torstein Norum Bugge, Tek.no

Nokia XR20 fremstår som et unikt produkt i undertegnedes hender. Det er mange mobiltelefoner som lander på testbenken og umiddelbart oser generisk design og spesifikasjoner, men Nokia har gjort en god jobb med å differensiere XR20 fra konkurrentene.

Få konkurrenter har samme materialbruk, og nær sagt ingen har MIL-sertifisering eller Victus-glass i denne prisklassen. Til rundt fem tusenlapper er XR20 dyr om du kun ser den som en «vanlig» telefon, og OnePlus, Samsung og Motorola kan alle by på telefoner som gir mer for pengene rent telefonisk.

Men robustheten, den ekstra knappen og designet gjør at XR20 har det lille ekstra, og om noe av dette betyr noe for deg mener vi at det rettferdiggjør det lille prishoppet. Spesielt når programvaren er helt ren, du er garantert oppdateringer i flerfoldige år og hastigheten holdes oppe i bruk.

XR20 er et av Nokias bedre mobilprodukter i år. Og for deg som trenger denne pakken kan vi helt klart anbefale den som daglig sliter.