Har det blitt noe enklere å få tak i spillkonsoll?

Vi forhørte oss med elektrokjedene om PlayStation og Xbox.

Illustrasjonsbilde, PlayStation 5.

Det har i lang tid vært svært problematisk å skaffe seg spillkonsoll, det være seg PlayStation eller Xbox. Både koronapandemi, problemer i produksjonslandene (først og fremst Kina) og krig i Ukraina har hindret flyt og produksjon av elektronikk, og derfor forhørte vi oss for snart et år siden med de største elektronikkjedene her i lille Norge om hvordan ståa var.

Var det egentlig mulig å få tak i Xbox Series X eller PlayStation 5 på noen enkel måte? Svaret vi fikk var kort og greit nei.

Siden da har vi imidlertid sluttet å skrive 2021 og starter å skrive 2022, så vi sendte ut nye spørsmål i samme stil for å finne ut om situasjonen nå har endret seg.

Hvordan står det egentlig til om du ønsker deg å kjøpe en PlayStation 5 eller Xbox Series X akkurat nå?

Elkjøp: – Situasjonen er i stor grad den samme som før

Stina Winther, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp.

Elkjøp hadde lite nytt å melde siden vi forrige gang pratet med dem, og sier at situasjonen er nokså uendret. Stina Winther, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp Norge, sier at de dessverre ikke kan gå inn på konkrete salgstall, men har følgende kommentar:

– Situasjonen i konsollmarkedet er i stor grad den samme som før. Det vil si at det løpende kommer mindre leveranser til Norden, men at etterspørselen på de populære konsollene er langt større enn leveransene, sier Winther.

Vi spurte også om når det eventuelt ville bli slik at tilbudet av konsoller tar igjen etterspørselen, altså når det ikke lenger vil være noen kø for å skaffe seg en konsoll. Per i dag står det ingenting på nettsidene til Elkjøp om nøyaktig når du vil få en PlayStation 5 om du bestiller den, kun at du kan «følge oss på Instagram for å få beskjed om neste gang vi har PS5 på lager». Xbox Series X ser derimot ut til å være på lager i skrivende stund.

Winther sier at det per i dag er for tidlig å kunne gi et anslag på når begge konsollene igjen vil være åpent tilgjengelige, men føyer også til:

– Det vil trolig ikke skje på en god stund enda.

Dette reflekterer i bunn og grunn det vi fikk vite for ett år siden også, og også da mente Elkjøp at det ville være enklere å få tak i Xbox enn PlayStation i tiden fremover. Den spådommen ser ut til å ha slått til.

For øvrig er det greit å nevne at Xbox Series X også har en lillebror kalt Xbox Series S, som har vært nokså permanent tilgjengelig under hele «konsollkrisen». Denne er imidlertid svakere og mindre ettertraktet.

Power: – Kan bli bedring utover høsten

Monica Iren Fasting, nordisk kommunikasjonssjef i Power.

Forrige gang vi snakket med Power var de svært kortfattede og hadde veldig lite nytt å melde, men det de kunne melde om var ikke særlig oppløftende.

Og det er det heller ikke denne gangen. Monica Fasting, nordisk kommunikasjonssjef i Power, sier at situasjonen er «omtrent som den har vært hele tiden», der etterspørselen utskalerer tilgjengeligheten jevnt over. Dette gjelder særlig PlayStation 5, men også Xbox Series X:

– Som en av de største leverandørene av elektronikk til forbrukermarkedet i Norden får Power jevnlige leveranser fra Sonys distributør, men vi skulle selvsagt ønske at vi fikk nok til alle som ønsker seg spillkonsoll nå, sier Fasting.

Hun nevner også at når det gjelder Xbox Series S er situasjonen langt lysere.

Samtidig mener hun også at det vil kunne bli bedring utover høsten, dersom produsentene greier å øke sin produksjonsevne og de får nok leveranser til å dekke etterspørselen.

Power ville heller ikke nå gå inn på hvor mange konsoller de har solgt siden lansering. Per nå står det kun «Produktet er ikke tilgjengelig» for PlayStation 5 på Power sine nettsider, mens Xbox Series X ser ut til å være tilgjengelig kun i noen få fysiske butikker på Østlandet.

Netonnet: – Bestill nå om du vil gi bort konsoll til jul

Kristin Wärmare, kommunikasjonssjef for Netonnet.

Kristin Wärmare, kommunikasjonssjef for Netonnet, sier at kundene deres helt siden lanseringen av de nye konsollene og fortsatt nå er svært ivrige etter å kjøpe både Xbox og PlayStation. Tilgangen har vært begrenset de første to kvartalene av 2022, men Wärmare sier at det muligens ser ut til å bli bedring i tredje og fjerde kvartal i løpet av høsten og mot juletider:

– Tilgangen på PlayStation 5 og Xbox Series X er bedre nå enn den var tidligere i år, og vi regner med at den bør forbedres også i de kommende kvartalene, sier Wärmare.

Hun understreker imidlertid at de ikke vet med sikkerhet hva som kommer til å skje, så situasjonen kan også endre seg i løpet av høsten og vinteren. Hun har derfor et klart råd til alle som tenker på å kjøpe konsoll for å gi bort i jula 2022:

– Om du vil være sikker på å kunne gi bort en konsoll i juletidene, vil det være smart å kjøpe den allerede nå mens tilgangen fortsatt er noenlunde forutsigbar og god.

Dette er uansett betydelig mer oppløftende nyheter enn Netonnet kunne melde om i fjor, da de ba alle som ønsket seg konsoll under juletreet om å moderere håpet noe. På den tiden hadde de ingen oversikt over når de ville kunne dekke all etterspørsel, og heller ikke nå er det lett å gi et godt svar på dette. De har imidlertid begrenset muligheten for å sette seg på venteliste, slik at leveransetiden ikke skal bli for lang for nye bestillinger som kommer inn.

Igjen er det ikke mulig å gi noen konkrete tall på hvor mange konsoller som er solgt, men Wärmare understreker at de fortsatt gjerne skulle ha solgt langt flere konsoller enn det som har vært mulig de siste årene.

På Netonnet sine nettsider er det i skrivende stund ingen PlayStation 5 på lager, men Xbox Series X og S er begge tilgjengelig både i fysisk butikk og på nett.

Komplett: – To hovedårsaker til problemene

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett.

– Situasjonen rundt PlayStation 5 er fortsatt svært krevende, sier Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett.no.

Dette er mer eller mindre samme svar som vi fikk forrige gang, og Xbox Series X er igjen enklere å få tak i også her. Hovland sier at årsaken til leveringssvikten er «sammensatt», men at det er to hovedårsaker til at de ikke greier å levere nok konsoller til de tusen hjem:

Leverandørkjedeutfordringer – Underleverandører og produsenter av deler til konsollene hindres av problemer i produksjonslandene, som eksempelvis fortsatt koronanedstengning i Kina.

– Underleverandører og produsenter av deler til konsollene hindres av problemer i produksjonslandene, som eksempelvis fortsatt koronanedstengning i Kina. Råvaremangel – Produksjonen av elektronikk hindres også av krig, konflikt og nedstengning i land der eksempelvis metallene som brukes i elektronikken utvinnes.

Hovland sier at heller ikke de kan gå inn på nøyaktig hvor mange konsoller som er solgt.

Forrige gang vi snakket med Komplett, for et år siden, sa også de at etterspørselen «samlet sett er langt større enn tilbudet», og at de i likhet med andre leverandører gjerne skulle solgt flere konsoller enn de nå har kunnet.

Hverken Xbox Series X eller PlayStation 5 er per i dag tilgjengelige på Kompletts nettsider.

