Spillhøsten: – Ikke mange kjempekanoner

KJENT LANDSKAP: «God of War: Ragnarök» tar plass Skandinavia. Får vi sett noen landemerker fra Norge?

Simen Barstad Buset 3 min lesetid

Er du en av dem som gleder seg til de største spillutgivelsene, må du smøre deg med tålmodighet.

Sony annonsert nylig lanseringsdatoen på det nye «God of War: Ragnarök», kanskje høstens mest etterlengtede spill. Spillet er en direkte oppfølger til «God of War», som kom i 2018.

I spillet trer man inn i rollen som den greske krigsguden og alenefaren Kratos, malplassert i oldtidens Skandinavia. Vi følger Kratos og sønnen Atreus under Ragnarok, verdens ende i nordisk mytologi.

Både PlayStation 5- og PlayStation 4-spillere kan glede seg til å ta grep om Kratos øks den 9. november.

Selv om mange PlayStation-spillere venter spent på det nye spillet i God of War-serien, er det lite annet av det kaliberet som skjer i høst.

Få megautgivelser i vente

Spillåret, som startet på en svært god fot med februarlanseringer som «Elden Ring» og «Horizon Forbidden West», kan se ut til å ha senket farten. Særlig gjelder dette de største utgivelsene. Det er Rune Fjeld Olsen, spilljournalist i Level Up Norge og spillanmelder i NRK, enig i.

– I høst er det ikke så mange kjempekanoner. Den kommende spillhøsten så nok mye større ut på tampen av 2021 da vi kunne forvente oss «The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2» og «Starfield», sier han til Tek.

OPTIMISTISK: Rune Fjeld Olsen gleder seg til spillhøsten, tross få store utgivelser.

Olsen er likevel svært optimistisk til høsten som kommer.

– Det blir en spennende høst. Normalt sett ville vi fått det ene etter det andre av store spill på løpende bånd, og da blir det lite rom for alt annet som kommer ut. I høst kan mindre titler få plass i lyset og vise seg fram, for det blir ikke noen manko på spill med det første.

Det hele går hardest ut over Xbox. Etter å ha utsatt lanseringen av sine største utgivelser til 2023, har de bare et fåtall annonserte «first-party» spill til utgivelse i år. Et av dem er «Pentiment», fra kritikerfavorittene Obsidan, kanskje mest kjent for «Fallout: New Vegas».

Hva er et «first-party» spill? Et «first-party» spill sikter til spill som blir utviklet og utgitt av samme selskap som eier plattformen. Begrepet henger ofte sammen med store lanseringer som skal tiltrekke seg spillere til de aktuelle konsollene. Eksempler på dette er «Halo: Infinite» som lages av Microsoft og gis ut på Xbox, og «God of War» som lages av Sony og gis ut på PlayStation. Mer +

– Det er et savn at Xbox mangler de største utgivelsene, spesielt med tanke på at de vil tiltrekke folk til abonnementstjenesten «Xbox Game Pass». Xbox har jo gjort store oppkjøp av studioer den siste tiden, så vi kan bare glede oss til å se frukten av dette.

Olsen trekker fram spill som «Overwatch 2», oppfølgeren til suksessen fra 2016, og det «Dead Space»-inspirerte «Callisto Protocol» som spill å glede seg til i høst.

Flere faktorer

Selv om de største spillene lar vente på seg, er det ikke grunn til bekymring.

Tvert imot, mener Olsen. Han tror nemlig det hele peker på en positiv utvikling i bransjen.

– Vi ser jo en klar bevegelse mot å gå vekk fra «crunch»-kulturen, der utviklere jobber ubetalt overtid for å ferdigstille spill. Det fører jo til sunnere arbeidsforhold i industrien.

FORVENTNINGER: Det knyttes mange forventninger til det kommende «Starfield», som nylig ble utsatt til 2023.

Pandemien har også utvilsomt spilt en rolle i den labre lanseringshøsten. Olsen påpeker at de største utgivelsene tar tid å utvikle, noen ganger opp mot åtte år. Da blir det utfordrende å omstille et team på over hundre utviklere.

– Det handler om omstilling. Skal man snu et slikt team går det ofte en del tid, så tiltakene har klart hatt en påvirkning på de fleste studioer.

Som med alt annet har krigen i Ukraina også påvirkning på spillindustrien.

– Flere studioer har ansatte i Ukraina, blant annet Ubisoft. Det har jo en ganske konkret innvirkning, noterer Olsen.

Nylig ble det mye etterlengtede «STALKER 2» utsatt til 2023. GSC Game World, som har hovedkontor i Kyiv, grunnla dette i at flere av de ansatte kjemper i krigen.

Nintendo valgte også å utsette Switch-spillet «Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp» på ubestemt tid etter invasjonen av Ukraina tidligere i 2022.

Flere store norske spill har også latt seg vente på. Forhåpentligvis får vi norske høstlanseringer som «Ikonei Island» fra Snowcastle Games, samt «Dustborn» fra veteranene i Red Thread Games.