Dette er PlayStation- og Xbox-situasjonen – ett år senere

De største butikkene sier når du kan forvente å skaffe deg en konsoll.

Det er ingen hemmelighet at det har vært vanskelig å skaffe seg spillkonsoll det siste året, med både PlayStation 5 og Xbox Series X knapt mulig å få tak i.

Begge to ble lansert for omtrent ett år siden – november 2020 – og allerede fra dag én var det leveringsproblemer. Flere butikker ble tatt i å selge langt flere konsoller enn de faktisk kunne levere, og Sonys egne prognoser for hvor mange PlayStation-konsoller de kunne lage var langt lavere enn det etterspørselen tilsa.

For å finne litt mer ut om hvordan situasjonen står til her i lille Norge, foretok vi en ringerunde til fire av de største leverandørene i landet.

Når trodde de at de kunne levere nok konsoller til å dekke etterspørselen? Hvordan ser tilgjengeligheten ut akkurat nå og fremover i tid? Og hvor mange konsoller har de faktisk solgt siden lanseringen? Dette var spørsmålene Elkjøp, Power, Komplett og NetOnNet fikk fra oss.

Så hva svarte de?

Elkjøp: – Mye større etterspørsel enn det som kan leveres

Fra en talsperson for Elkjøp fikk vi opplyst at det er for tidlig å si noe sikkert om når tilbudet tar igjen etterspørselen. Kjeden får «relativt jevnlige» leveringer av begge konsollene, men stadig altfor få til å dekke etterspørselen fra spillhungrige nordmenn i det ganske land.

– For PlayStation 5 er etterspørselen fortsatt mye større enn det som kan leveres. Derfor velger vi å gjennomføre trekninger blant alle som ønsker å kjøpe, for å kunne fordele det som er tilgjengelig så rettferdig som mulig.

Samtidig omtales Xbox Series X-tilgjengeligheten i bedre ordelag:

– For Xbox Series X er situasjonen noe bedre, selv om det er begrensninger også her. Leveringene for denne konsollen vil være tilgjengelige gjennom fysiske butikker, og ikke trekninger. Series S har generelt god tilgjengelighet, både på nett og i butikk.

Det er også verdt å nevne at Series S er den svakere av de to Xbox-konsollene, og dermed også generelt mindre ettertraktet, til tross for den lavere prislappen.

Elkjøp sier også at etterspørselen gjelder stort sett alle gaming-produkter, og ikke bare konsollene – og at de jobber hardt for å få tak i nok produkter i ulike segmenter.

– Selv om det selges mer enn før og sammenlignet med tidligere generasjoner produkter, er det fremdeles ikke nok tilgjengelighet på visse produkter.

Nøyaktig hvor mange konsoller som er solgt siden lansering ville Elkjøp ikke gå inn på.

Power: – Ingen bedring i sikte

Siri Røhr-Staff, Nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power.

Power var langt mer kortfattede i sitt svar til oss, men så har de da også veldig lite nytt å melde fra forrige gang vi spurte dem om situasjonen i konsollmarkedet.

Siri Røhr-Staff, Nordisk PR- og kommunikasjonssjef i Power, har derfor ikke særlig oppløftende nyheter å komme med:

– Tilgjengeligheten er dessverre fortsatt dårlig, og vi forventer ingen bedring i nærmeste fremtid, sier hun.

Hun sier også at Sony gir svært få eller ingen indikasjoner på når de forventer å kunne levere det markedet etterspør, noe som nok heller ikke bare er Sonys feil. Hele elektronikkmarkedet har ligget med brukket rygg under koronapandemien og i senere tider har etterspørselen vært så høy at en flaskehals rett og slett befinner seg i fabrikkene i Kina og resten av Asia.

Det er enkelt og greit ikke nok kapasitet til å produsere elektronikken forbrukere og bedrifter verden rundt trenger for å holde sin produksjon oppe.

Heller ikke Power kunne gå inn på hvor mange konsoller de har solgt totalt siden lansering.

NetOnNet: – Er nok mange som håper på en konsoll under juletreet

Kristina Wärmare

NetOnNet kan også opplyse om at de merker svært stor etterspørsel etter både Sonys og Microsofts konsoller, men sier samtidig at leveransene deres veldig fort tar slutt så snart de begynner.

Kristina Wärmare, PR- og kommunikasjonssjef i NetOnNet, sier at det nok er mange som håper å finne en konsoll under juletreet i år, men at det nok er grunn til å moderere håpet noe:

– Vi jobber hardt for å få inn flere konsoller fortløpende, og det er et av våre høyeste prioriterte produktområder når det gjelder en bra kundeopplevelse og å dekke etterspørselen. Vi forsøker så godt vi kan å levere konsoller til de som bestiller dem innen et par dager.

Samtidig understreker hun at det per nå ikke er noen nye leveranser, selv om de forventer flere i nær fremtid. Wärmare sier også at det er veldig vanskelig å bedømme når de vil ha nok produkter til å dekke etterspørselen, selv om det har vært en liten bedring de siste månedene.

Heller ikke NetOnNet vil gå inn på eksakte tall for hvor mange konsoller de har solgt siden lansering, men de sier at de «helt klart» ønsker å selge langt flere enn de har solgt per nå. De sier også at de har begrenset hvor mange forhåndsbestillinger som kan gjøres på én gang, for å ikke love for mye overfor kundene sine.

Komplett: – Problemet ligger hos Sony

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett.

Til sist sendte vi også mail til Komplett for å forhøre oss om situasjonen der, og i likhet med Power var svaret mer kortfattet. Meningsinnholdet var likevel mer eller mindre det samme, og reflekterer situasjonen hos de fleste leverandørene.

– På grunn av knapphet på komponenter og en utfordrende leveringssituasjon klarer ikke Sony å dekke etterspørselen etter PlayStation 5, og vi tror dette problemet vil vedvare, forteller Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett.

– For Microsofts Xbox er situasjonen langt lysere, og vi får jevnlig inn varer.

Samtidig understreker hun at ingen av konsollene kan møte etterspørselen enda:

– Samlet sett er etterspørselen etter konsoller fortsatt langt større enn tilbudet.

Totalt sett later det altså ikke til at situasjonen har blitt veldig mye bedre det siste halvåret, selv om noen av leverandørene påpeker at det i det minste for Xbox har blitt noe enklere å få tak i en konsoll.

Dermed er det nok bruktmarkeder som Finn.no som vil være løsningen hvis du setter etter en av de nye spillkonsollene på kort varsel. Der selges den fortsatt for godt over utsalgspris, men det er i hvert fall lavere enn i fjor høst, da noen solgte en PlayStation 5 for 20.000 kroner.

