Google tester «Dark Mode»

Gjør hele søkeopplevelsen litt mørkere.

Slik ser Google-forsiden ut med mørk modus.

Anders Brattensborg Smedsrud 11 Feb 2021 08:30

Den siste tiden har flere Google-brukere opplevd å møte et mye mørkere Google.com. Den store ikoniske hvite bakgrunnen på Google-forsiden er byttet ut med en mørkegrå bakgrunn, og den ellers så fargerike Google-logoen har blitt ensfarget hvit.

Med andre ord: Google virker å være i ferd med å hive seg på trenden med mørk modus, slik vi tidligere har sett for hele operativsystemer som Windows 10- og MacOS, iOS og Android, samt en rekke nettsider og programmer som Office-pakken.

Google bekrefter test

Det virker som Google-brukerne som allerede har fått søkesiden presentert i ny drakt har hatt mørk modus aktivert i operativsystemet på datamaskinen eller mobilen, og noen har lyktes i å få den mørke versjonen ved å åpne Google i «Inkognito»-modus i Google Chrome.

Til The Verge har Google ikke ønsket å bekrefte noen bred utrulling av mørk modus, men hviler seg på standardfrasene om at de «alltid tester nye måter å forbedre opplevelsen til brukerne deres, men ikke har noe konkret å annonsere akkurat nå».

De bekrefter med andre ord at det mørke Google-søket enkelte har fått se er en test. I det ligger det at selskapet ikke nødvendigvis vil rulle ut endringen permanent for alle brukere, og at den mørke søkesiden kan gå tilbake til å bli sitt gamle blendende hvite jeg like raskt som lyset forsvant fra den.

Store selskaper som Google tester ofte nye funksjoner på en liten prosentdel av brukerne sine før de eventuelt rulles ut til alle. Særlig selskaper som Netflix er kjent for å introdusere nye funksjoner til en håndfull brukere for å se hvordan de responderer på dem. Minst like ofte som endringene finner veien til alle brukere noen måneder senere, forsvinner de igjen for aldri mer å bli sett.

Slik ser Google-søket ut med «Dark Reader»-utvidelsen til Chrome.

Ikke vent på Google – bruk «Dark Reader»

Om det skulle vise seg at Googles test av mørk modus avsluttes uten å rulles ut til alle brukere, er det hjelp å få for mange av dere som gjerne vil slippe å blendes av hvitt lys når du søker på nettstedet.

Chrome-utvidelsen «Dark Reader» er blant annet en god hjelper. Den bruker avanserte algoritmer til å finne lyse bakgrunner og gjøre disse mørke og mindre skjærende for øynene. Samtidig tilpasses tekst og lenker til bakgrunnen, enten ved å gjøres hvite eller få en lysegrå nyanse.

Du kan velge å invertere alle nettsider eller bare et lite utvalg du bestemmer – gjerne nettstedene du besøker på kvelden, da en lysende hvit skjerm er noe du vil unngå om du vil sovne raskere. Du kan også detaljstyre kontrast og lysstyrke på den mørkere bakrunnen.

Legg til Dark Reader i Chrome »