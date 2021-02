Bekrefter at Netflix får «shuffle»-knapp

La algoritmer finne fredagsunderholdningen for deg.

Netflix vil gjøre slutt på den strevsomme utvelgelsesprosessen. En ny «Shuffle»-knapp skal i fremtiden spille av tilfeldig innhold fra tjenesten for deg.

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Jan 2021 08:08

I over et år har strømmetjenesten Netflix testet ut en ny funksjon som har gått under navnet «Shuffle». Den har fungert på litt ulike måter gjennom prøveperioden, men nå bekrefter uansett Netflix at funksjonen er på vei til alle brukere. Det ble klart da selskapet la frem økonomiresultatene for forrige kvartal denne uken.

Slipp å velge underholdningen

Det er ikke kjent nøyaktig hvordan shuffle-funksjonen vil fungere, men ifølge produktsjef i selskapet, Greg Peters, er funksjonen designet for brukere som vil hoppe over å bla gjennom innholdskatalogen selv. I stedet vil de kunne trykke på en knapp, og Netflix starter automatisk å vise en serie eller film for dem.

Funksjonen er med andre ord en håndsrekning til de som bruker timevis i menyene på å bestemme seg for hva de skal se.

Netflix sitter allerede på en stor mengde data om brukerne og deres underholdningspreferanser. Det gjenstår imidlertid å se om selskapet vil bruke denne dataen for å introdusere brukerne for innhold som allerede virker kjent for dem, eller som involverer nye sjangere og kan servere nye inntrykk til seeren.

Tjenesten har allerede egne lister over nytt innhold, filmer og serier som er populære blant andre brukere, og selvsagt innhold som ligner på det du tidligere har sett.

Ikke bestemt seg for navn

Ifølge Netflix er det tjenestens anbefalingsalgoritmer som står for over 80 prosent av alle avspillinger. Det er altså få som har bestemt seg for innholdet de skal se allerede før de starter appen og går rett til søkefunksjonen.

På spørsmål om hva shuffle-funksjonen skal kalles har ikke Netflix bestemt seg enda. Sjefen selv, Reed Hastings, spøkte under investormøtet med at de kunne kalle den opp etter Googles «I’m feeling lucky»-funksjon, som tar deg direkte til nettstedet for det øverste søkeresultatet fremfor å gå via søkelisten. Dette ble imidlertid skutt rett ned av produktsjefen, som mente de skulle klare å komme opp med noe bedre enn det.

Kommer dette halvåret

Netflix har ikke bekreftet akkurat når funksjonen rulles ut til abonnentene, men ifølge nettstedet Variety skal det skje i løpet av inneværende halvår.

Kunne du tenke deg å overlate fredagsunderholdningen til tilfeldighetene, eller en kunstig intelligens? Kommentarfeltet er åpent.