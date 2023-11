Ny Apple-oppdatering fikser problemer for iPhone og Watch

Nå kan du installere iOS 17.1.1.

Publisert i går 10:45

Det er ikke mange dagene siden vi fikk en ny oppdatering til iPhone og Apple Watch, men disse luket ikke ut alt av hodebry for teknologikjempen. Blant annet dukket det i den forbindelse opp et uventet batteriproblem for Apple Watch, mens iPhone 15 på sin side stadig har kranglet med trådløse ladere i visse biler.

Heldigvis har det nå kommet en ny oppdatering som skal ta for seg disse problemene. Vi snakker nå om iOS 17.1.1 og watchOS 10.1.1 – der sistnevnte skal gjøre noe med at batteritiden på klokken kan bli kraftig redusert.

Også operativsystemet til iPad har fått sin 17.1.1-oppdatering, da Hjem-widgeten på låst skjerm av en eller annen grunn har kunnet vise et fil-ikon i stedet for snø.

Vi tipper Apple har bakt inn noen andre småfikser også, men det er i så fall ikke noe som er alvorlig nok til å listes opp.

Som vanlig kan du manuelt laste ned den nyeste oppdateringen ved å gå til Innstillinger –> Generelt –> Oppdatering, og deretter velge å installere den.

Alternativet er å vente, da skal normalt sett enheten oppdatere seg selv over natten dersom den er koblet til strøm.