Apple bekrefter batteriproblem for Apple Watch

Noen brukere sier batteriet bare varer i 15 minutter.

Nyeste watchOS har skapt batteritrøbbel for flere som har en Apple Watch. Noe Apple selv har informert sine autoriserte service-verksteder om, ifølge MacRumors.

Det er den nylig slupne versjonen 10.1 av watchOS som angivelig gjør at mange opplever at batteritiden har blitt kraftig forverret.

Blant annet via forumet Reddit kan du lese om mange fortvilte brukere som opplever at klokken ikke lader skikkelig.

– Klokken min lader ikke over 50 prosent og batteriet tømmes på 15 minutter, skriver én bruker.

– Kollegaen min har en Ultra 2, som også har et helt absurd batteribruk. Den tømmer hele batteriet fra 100 til 10 prosent på tre timer, skriver en annen.

Lover bedring

I informasjonen Apple har sendt ut til sine verkstedet heter det at de er klar over problemet, og at de ikke minst jobber med å få på plass en oppdaterings som fikser problemet.

Men de sier ikke noe om når man kan å få lastet ned en fiks. Det står bare «coming soon».

Det skal likevel sies at Apple sjelden har hatt for vane å somle når såpass prekære feil i programvaren som dette har dukket opp. Så forhåpentligvis snakker vi i verste fall kun noen dager.

Ny funksjon

En av tingene som den nyeste oppdateringen kunne friste med var den nye dobbel-trykk-funksjonen som man kan bruke på Apple Watch Ultra 2 og Apple Watch 9.

For eksempel kan du svare et innkommende anrop eller slå av alarmen ved å raskt tappe fingrene sammen to ganger. Altså trenger du ikke lenger ta på selve skjermen for å foreta deg en rekke funksjoner, som å starte/stoppe en sang, eller svare på en innkommende telefonsamtale.

Men det er altså mange som sliter med å få noe glede av denne enn så lenge på grunn av problemer med batteritid.

Har du opplevd trøbbel med den nye oppgraderingen? Del gjerne i kommentarfeltet.