Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple MacBook Pro 14 M3 (2023)

Nye MacBook Pro M3 imponerer med ytelse og «evig» batteri

Men prisen går bare oppover.

Apple MacBook Pro 14. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud Publisert i går 15:00 Lagre

MacBook Pro 14 med M3-prosessor er ikke en spennende lansering for deg som har en 14-tommersvariant fra før.

Samtidig er den kanskje det for deg som enda ikke har tatt spranget fra den pensjonerte 13-tommeren.

Det er det to hovedgrunner til:

Du har fremdeles alle nyhetene den redesignede 14-tommeren brakte med seg til gode.

Da Apple introduserte 14-tommers MacBook Pro i 2021 var det med en raskere og mer lyssterk skjerm med tynnere rammer. Men også HDMI-porten og minnekortleseren proffbrukere hadde tryglet om i årevis, samt MagSafe-kontakt for lading. Både kamera og lydsystem var oppgradert, og tastaturet dessuten kvitt den – for de fleste – bare litt tungvinne berøringsstripen.

For første gang er også den «vanlige» M-brikken tilgjengelig for 14-tommeren.

Tidligere utgaver var kun mulig å få med en M Pro eller M Max-brikke. Slik skilte de seg mer fra de rimeligere Air-modellene, men var mye dyrere. Med en vanlig M3-prosessor kan det bli litt lettere å forsvare en 14" Pro for deg som ikke sikler på serien bare for ytelsen alene.

I teorien. I praksis er det vanskeligere.

Siden den første MacBook Pro 14 kom i 2021, har nemlig dollaren styrket seg med 25 prosent. Dermed er vi i den situasjonen at årets Pro 14 med M3-prosessor og 8 GB minne koster 23.990 kroner.

Det er 500 kroner mer enn Pro 14 kostet, da med M1 Pro-prosessor og dobbelt så mye minne, i 2021.

Typisk. Samtidig er det kanskje nå vi trengte at Proen fikk en billigere systembrikke slik at ikke prisen økte enda mer? (I USA har prisen for nykommeren gått kraftig ned, om du lurte).

Bli med videre om du vil gi maskinen en sjanse uansett!

Imponerende fjerne Apple MacBook Pro 14" M3 (2023) annonse Utvalgte butikker 23990 hos Elkjøp Sjekk nå Imponerende sitat Utfordres av høy pris, men nesten ingen andre maskiner kan måle seg. Fordeler + Vanvittige effektiv og kraftig systembrikke

+ Overraskende allright spillytelse

+ Lager ekstremt lite lyd

+ Verdens beste tastatur og pekeplate

+ Lyssterk, raskt og presis HDR-skjerm

+ Eksepsjonell byggekvalitet og effektivt design

+ Topp mikrofon- og høyttalerlyd

+ MagSafe, HDMI, minnekortleser <3

+ Rå batteritid Ting å tenke på — Andre har bedre kamera

— Ingen ansiktspålogging

— Kronekursen har gjort den dyrere

— 8 GB minne kan være for lite for noen

— Maks én ekstern skjerm

— Ingen USB-A-port

Apple MacBook Pro 14" M3 (2023) Pris 23990 Skjerm 14.2" MiniLED, 3024 x 1964 (16:10) 120 Hz Prosessor Apple M3 (4 ytelseskjerner + 4 effektivitetskjerner, 16 ML-kjerner) Grafikk Apple M3 (10 kjerner) Lagring 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 8 GB (LPDDR5) Radio WiFi 6E, BT 5.3 Annet Touch ID, 1080p-kamera Batteri 70 Wh Porter 2x Thunderbolt 3/USB 4, HDMI 2.1, SD-kort, MagSafe, hodetelefoner Vekt og mål 1,55 kg. 31,3 x 22,1 x 1,7 cm Pris ved test 24.000,- Mer +

«Bare» M3. Men det holder, takk!

Ytelsen og effektiviteten er blitt enda bedre, og er fortsatt helt topp.

Med en M3-prosessor – hjulpet av en rask systemdisk – går alle oppgaver lynraskt. Maskinen skrur seg på på sekunder, skjermen er tent før du får lokket på gløtt, og den kan åpne alle appene i «Docken» uten tenkepause.

Selv om Apples systembrikker yter litt svakere i vifteløse MacBook Air (som vi også sammenligner med i grafen vår) er M3 tydelig mer potent enn M1 og fjorårets M2.

Kast inn flere 4K-videoer, hundrevis av lydeffekter, lyssett 3D-modeller i sanntid. Ting flyter som om du strømmet en video fra YouTube, og ikke prosesserte alt lokalt.

Det sagt er det ikke på hastigheten Apple skiller seg nevneverdig fra rivalene sine i Windows-verdenen og brikkene deres fra AMD eller Intel. Windows-bærbare til nesten halve prisen kan være omtrent like raske, som MSI Prestige Evo (i7-13700H innabords).

Men, det Windows-bærbare med i nærheten like raske systembrikker har til felles, er støyen deres. Og at batteriet tappes raskere under last.

Apples M-brikker er ekstremt effektive. Som i knapt hørbare under skikkelig harde arbeidsøkter, og at batteriet varer lenge uansett hvilken oppgave du setter den til. Dessuten sakker ikke M-brikken farten om du drar ut laderen, slik bærbare med AMD- eller Intel-brikker gjerne gjør for å spare strøm.

Noe av dette skyldes samarbeidet mellom MacOS og brikkene, og hvordan brikkene er bygget opp. Men produksjonsprosessen på 3 nanometer – som er en «first» for en bærbarprosessor – er også superviktig. Apple hevder for eksempel at M3-brikken jobber like raskt som en M1-brikke med bare halvparten av strømforbruket.

Det er også derfor vi ser batteritiden har økt kraftig i årets MacBook Pro 14, fra 14,5 timer, til sterke 18 timer og 15 minutter. Vanvittig.

God spillytelse

Mac + spill = sant. Her Shadow of the Tomb Raider. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Mac har aldri vært synonymt med spilling, men nå satser Apple på nettopp spill. Med en egen spillmodus i MacOS, nye porteringsverktøy fra PC for utviklere, samt lansering av stadig flere krevende titler som Resident Evil Village og Baldurs Gate 3 på plattformen.

Macer med M-prosessorer har fått oppgradert grafikkdel, og mens de største ytelsesøkningene er å finne hos maskiner med M Pro- eller M Max-brikker, skal du ikke kimse av kreftene i de vanlige M-brikkene lenger.

Vi testet kreftene til M3 i Shadow of the Tomb Raider, der vi målte rundt 60 FPS med «low» grafikkinnstillinger, og 44 FPS med «medium» innstillinger.

Det så veldig bra ut, og vi kunne fint slått i hjel noen timer med det med såpass god ytelse.

Like moro, og et virkelig testament til M3-brikkens effektivitet, er det at det er stille som i graven mens vi spiller. Når viften våkner til liv etter en stund må vi anstrenge oss for å høre den. Med spillyden av!

En M3 Pro-prosessor har for øvrig 40 prosent flere grafikkjerner, så selv om den gjør Macen flere tusen kroner dyrere vil den gi merkbar bedre spillopplevelse hvis det er viktig for deg.

Undersiden av MacBook Pro. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Hva gjør Pro-en «Pro»?

Etter vårt skjønn var det aldri den rå ytelsen som gjorde Apples Pro-maskiner så gode. Det var allsidigheten, hvor praktiske og gjennomførte de var.

Og det som vi på «VG’sk» vis hyllet med nær toppkarakter for to år siden er stort sett fremdeles der.

Det ekstremt gjennomførte designet. Portene. Batteritiden. Skjermen. Tastaturet. Lydsystemet. Denne grunnmuren er fremdeles så god at vi to år senere ikke har problemer med at utviklingen har stått stille på enkelte punktene siden.

Det vi har problemer med, eller er nødt til å poengtere, er at grunnkonfigurasjonen av Pro 14 har to mulige «dealbreakers»:

M3-brikken takler fremdeles bare én ekstern skjerm.

For to eksterne skjermer må du ha en Pro eller Max-brikke. Til sitt forsvar støtter M3 en ekstern skjerm med inntil 6K-oppløsning. Det bør gi deg oversikten du trenger. Men oftest har jo kontorer flere 27-tommere klistra etter hverandre i stedet.

Kan en maskin kalles «Pro» om den leveres med 8 GB minne?

Vi har ikke fasiten. Hva en legger i ordet er individuelt. Det samme er det med arbeidsoppgaver.

Men, vi ville aldri anbefalt en så dyr Windows-bærbar med samme begrensning. Det skyldes erfaring på området. Undertegnedes Windows-maskin går i knestående ved å åpne mer enn seks-syv store RAW-bilder i Photoshop samtidig. Og den har 16 GB minne!

Apple mener likevel deres M-baserte MacBooker styrer ressursene bedre. Selv om vi hadde vanskelig for å se for at det skulle gå bra å laste inn en haug RAW-bilder med bare 8 GB tilgjengelig, gikk det overraskende pent da vi forsøkte.

12 RAW-bilder på 30 megapiksler, eller rundt 40 megabyte hver, oppførte seg så pent i Photoshop at vi fikk følelsen av at maskinen trodde vi jobbet med en liten. jpeg i Paint. Alt mens vi hadde Steam og 10 nettleserfaner oppe, med en videoavspilling i bakgrunnen også.

Og forresten: viften sov gjennom hele prosessen.

Grunnen til at ting gikk så bra skyldes at MacOS komprimerer dataen på en smart måte underveis, men også at en del data skyfles fra minnet over til SSD-en etter hvert som det brukes opp.

Ved gjentatt tung skriving til SSD-en vil levetiden dens forringes. For de fleste som redigerer noen titalls bilder om dagen vil det ta mange tiår før dette gir slitasje, men dette er noe å tenke på for deg som redigerer hundrevis av bilder i uken. Eller som vet at du «alltid» vil ha masse tunge oppgaver kjørende samtidig. Du kan med fordel spandere på deg 3000 kroner for dobbelt så mye minne.

Selv med 8 GB minne er det ingen problem å multitaske med tunge oppgaver. Men gjør du det hver dag, i årevis, kan SSD-en bli litt sliten etter hvert. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Holder på alt som fungerer

Når det kommer til konstruksjonen og interaksjonen, er dette klin likt som på den første M1-Proen fra 2021. Det er helt greit, for her at alt på stell, og mer til. Du kan lese detaljerte inntrykk i den originale testen vår, men det som fremdeles slår oss er hvordan de små detaljene forsterker opplevelsen av at dette er en premium bærbar.

Det å lukke skjermen gir den samme tilfredsstillende lyd som når du smekker igjen døren på en godt konstruert tysk bil. Å åpne skjermen er helt uanstrengt, takket være en solid og jevn skjermhengsel.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Vi digger også å høre MagSafe-laderen smekke på plass magnetisk, og savner den hver gang vi er tilbake på våre jobb-macer med USB-C-lader som må «trøkkes» på plass – ofte med to hender.

Også er det veldig praktisk å ha en integrert minnekortleser og HDMI (2.1)-port.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Mange Windows-bærbare har for lengst fått OLED-paneler, med bunnløst sortnivå og mettede, dynamiske farger. Vi prøver, men vi bare klarer ikke være sjalu på disse når vi bruker MiniLED-panelet på MacBook Pro. Det er kanskje ikke like dynamisk, men det har et mer balansert bilde, med skikkelig godt antirefleksbelegg og flotte – ikke minst korrekte – farger.

Dessuten har Pro-maskinen støtte for 120 bilder i sekundet, som gir en god flyt når du ruller nedover nettsider eller spiller. MacOS styrer bildeflyten automatisk, slik at du får det beste av batteritid og opplevelse, noe Windows-bærbare ikke klarer.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Oppskriftene fra Godt.no ser enda mer fristende ut på denne skjermen. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Skjermleppen er fortsatt på plass. Den tenker vi lite over.

Tastaturet er raskt og stille, og blant de aller beste på en bærbar, mens pekeplaten er den beste. Punktum. Blant annet fordi den har haptisk tilbakemelding, er «trykkbar» over hele flaten og superpresis.

Tastaturet og pekeplaten er i toppklasse. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Pro 14 har også, sammen med 16-tommeren, de beste høyttalerne du får i en bærbar. Med faktisk antydning til bass, rå diskant, balansert mellomtone og godt volum matcher disse lyden i ganske dyre blåtannhøyttalere.

Mikrofonene fanger opp stemmen på en naturlig måte, med varme og uten metallisk gjenklang.

På tide med bedre kamera igjen

Kameraets høydepunkter er hvor mye lys det sanker inn og hvor dynamisk det er. Med Full HD-oppløsning fanger det også en del detaljer, men vi ser at de beste kameraene nå sitter i maskiner fra HP og Lenovo. Ansiktet blir ganske «glatt». Og er tennene mine blitt hvitere, eller lyver speilet?

Kameraet er ok, men andre leverer skarpere bilde. Og ansiktspålogging i sine bærbare. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

Her kan Apple med fordel få på plass et mer høyoppløst kamera, som det dessuten er på overtid får Face ID. Vi irriterer oss over alle gangene vi fremdeles må taste passordet vårt på en Mac, selv om fingersensoren tar hånd om de fleste tilfeller.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Hvorfor passord??? Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no Men jeg har jo lagt inn Touch ID!?

Konklusjon

Apple MacBook Pro 14. Kamera Anders Brattensborg Smedsrud / Tek.no

I mange andre land er nye MacBook Pro med M3-brikke en enkel anbefaling. Den gjør alle «Pro»-funksjonene, som flere tilkoblingsporter, bedre batteritid, bedre skjerm og enda høyere ytelse tilgjengelig for flere. Enten de som ikke har tatt seg råd til å oppgradere fra en Pro 13, en Air, eller ikke har trengt den vanvittige ytelsen til Pro- og Max-brikkene som forgjengerne kom med.

Her i Norge sørger svak kronekurs for at du som vurderer en Pro 14 med M3 får en dårligere deal på flere områder enn de som kjøpte en førstegenerasjons Pro i 2021.

Det hjelper likevel lite å fable om det dersom det er nå du trenger en ny bærbar. Med mindre du får tak i en utgående modell til en fin pris, da. (Pro 14 med M1 Pro/16 GB minne selges for 26.000 kroner i skrivende stund).

Og til tross for høy pris, kontroversiell minnemengde og begrensninger når det kommer til skjermtilkoblinger liker vi Pro 14 med M3.

For mange vil den gjøre en sabla god jobb til «alt», og så lenge du har lest deg opp på hva en MacBook Air kan – og ikke kan – før du kjøper, tror vi du blir veldig fornøyd.

En M2-basert Air, være seg 13- eller 15-tommersutgaven er likevel fortsatt «go to»-Macen for de fleste. Den gir mye bedre verdi for pengene om du ikke trenger enkelte tilkoblingsporter, den aller beste batteritiden eller 120 Hz skjerm.

Det bare spørs hvor lenge det vil holde seg slik. En fremtidig M3-basert Air kan fort få kjenne den dårlige kronekursen på samme måte som nye Pro.