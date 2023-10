Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Bekreftet av Apple: iPhone 15 har et BMW-problem

iPhone 15 Pro Max og iPhone 15 Pro. Kamera Finn Jarle Kvalheim / Tek.no

Niklas Plikk Publisert i går 08:52 Lagre

En av de underligste iPhone 15-feilene vi har meldt om denne høsten er nok denne: Lader man en iPhone 15 Pro på en trådløs ladeplate i en BMW (og tydeligvis også i Toyota Supra) er det en sjanse for at den «dreper» NFC-brikken på innsiden av mobilen.

Denne brikken brukes blant annet til trådløs kommunikasjon, og trådløs betaling.

Feilen har vært kjent i nesten en måned, men først nå bekrefter Apple at det er en feil som de skal adressere i en fremtidig programvareoppdatering senere i år. Dette kommer frem i en intern melding sendt fra Apple til tredjepartsverksteder, som MacRumors har fått tak i.

Der skriver Apple at det skal gjelde en «lite antall» ladere i bilene, og at NFC-brikken bare «midlertidig» blir deaktivert, og altså ikke blir permanent ødelagt.

Anbefalingen fortsatt klar: Ikke lad iPhone 15 i din BMW

Apple skal angivelig også si at frem til en fiks er funnet bør man ikke bruke sin trådløse lader i en BMW for å lade en iPhone 15. De nevner for øvrig spesifikt at feilen kan ramme samtlige av de nye modellene: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max.

Ikke bare er det Apple Pay som skal ha blitt deaktivert av BMW-ene, men også BMW-eiernes egne digitale nøkler på mobilene. Feilen har blitt omtalt på alt fra Reddit, Apples supportforum og MacRumors forum.

Feilen skal fikses snart

Apples beskjed til verkstedene skal ha blitt sendt ut rett etter iOS 17.1-oppdateringen, så det blir i hvert fall en liten stund til feilen blir rettet. Trolig må rammede brukere vente på enten iOS 17.1.1 eller iOS 17.2-oppdateringen.

Hvor mange som er rammet, eller hvor stor sannsynlighet det er for at akkurat din BMW vil skape trøbbel for iPhonen din, er ikke sikkert. For de som er rammet skal de ha blitt møtt av en hvit skjerm etter å ha brukt laderen, og etter at mobilen restartet fungerte plutselig ikke NFC-brikken.