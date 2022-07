Nå kommer endelig Game of Thrones i 4K og HDR

Sammen med spinoff-serien House of The Dragon.

Game of Thrones kommer nå i 4K på HBO Max, over tre år etter at siste episode ble sluppet.

Game of Thrones, en av verdens mest påkostede TV-serier, blir endelig tilgjengelig i 4K-oppløsning på strømmetjenesten HBO Max. Det melder HBOs morselskap Warner Media på egne nettsider.

I tillegg til 4K kommer også støtte for HDR-farger, i form av både HDR 10- og Dolby Vision-formatene, og lyden får også en oppgradering til Dolby Atmos, melder Warner. 4K-overhalingen kommer «tilfeldigvis» i sammenheng med lanseringen av Game of Thrones-forløperen House of The Dragon, som lanseres 21. august.

Se traileren til «House of the Dragon»

– En skam

HBO Max har som kjent bare én type abonnement i Norge, så alle med HBO Max-tilgang vil kunne se både Game of Thrones og House of the Dragon i 4K.

Strømmekvaliteten til tidligere HBO Nordic var et tema som opptok mange serieentusiaster (vi kalte den «en skam»), og da vi sjekket strømmekvaliteten til ulike strømmetjenester i 2017 var HBO absolutt i nederste sjikt hva gjaldt hvor mye data de serverte deg. Mange tød derfor til piratkopiering - eller UHD Blu-ray - for å se serien i bedre kvalitet.

Skjermbilde fra Game of Thrones sesong 8, episode 1, som sett i Google Chrome på HBO Max-forløperen HBO Nordic. I

Drar vi litt i spakene i Photoshop ser vi hvor mye informasjon som egentlig finnes i bildet.

Også til Norge

Da HBO Nordic ble til HBO Max i fjor var en av lovnadene støtte for 4K og Atmos, men nordensjef Christina Sulebakk kunne ikke love at eldre titler også ville få 4K-behandlingen:

– Vi må omkonvertere og oppgradere alt innholdet vårt på nytt igjen. Det er ikke sånn at vi bare kan ta alt det vi har på HBO Nordic og bare «switch», så er alt oppgradert. Vi må flytte alt fra en plattform til en annen, som innebærer at vi må kode alt innhold på nytt. Så vi har en klar prioritet på å dekode og få det inn på best mulig måte, og med høyest mulig kvalitet, sa hun til Tek.no den gang.

Game of Thrones og House of The Dragon blir for øvrig de første TV-seriene som blir tilgjengelig i 4K på HBO Max - til nå har det kun vært snakk om et lite utvalg filmer.

Støttede enheter er alle alle TV-er med Android TV, Apple TV 4K, Google Chromecast Ultra og Chromecast med Google TV, 4K-TV-er fra LG og Samsung og Xbox One S, One X og Series X og S.

HBO Max bekrefter for øvrig overfor danske FlatpanelsHD at Game of Thrones og House of The Dragon blir tilgjengelig i alle HBO Max-markeder i verden.

