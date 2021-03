Enorme forskjelliger på strømmetjenestenes bildekvalitet - vi har sjekket

Vi har testet 13 strømmetjenester.

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Mar 2020 15:35 Først publisert 15 Okt 2017 10:00

Oppdatert 11.03.2021: Vi har lagt inn Disney+ i oversikten. Enkelte beskrivelser av innhold for andre tilbydere kan være endret siden forrige fullstendige oppdatering av saken våren 2020.

Det siste året har vært heller rolig på kultur- og underholdningsfronten. Millioner av oss har tilbrakt de fleste timene av døgnet i egne hjem.

Heldigvis er det et underholdningstilbud som stadig er åpent 24/7 og som attpåtil har «hjemmelevering».

Vi snakker selvsagt om strømmetjenestene. Og sjelden har det vel passet bedre å ta plass i sofaen for å sjekke hva de har å by på enn nå.

Enten du bare ønsker å slå i hjel litt av den ekstra fritiden med en film, eller virkelig gå hardt til verks ved å «binge» hele favorittserien på nytt, har vi sjekket tilbudet og kvaliteten til de 13 tjenestene som er tilgjengelige i Norge.

Noen tjenester satser på bredt utvalg, andre på eksklusivitet eller småbarnsfamilier. Og, slettes ikke alle strømmetjenestene gjør seg like godt på en ny 4K-TV med hjemmekinoanlegg, om det er det du er ute etter.

Selve bilde- og lydkvaliteten du får servert er nemlig høyst ulik, og om dette betyr noe for deg vil du her få se de beste alternativene.

Strømmetjenestene vi har sett på

Amazon Prime Apple TV+ C More Disney+ Discovery+ HBO Nordic Netflix NRK SF Kids Strim TV2 Sumo Viaplay Viafree Månedspris 70,- (6€) 59,- 99,- 89,- 0,- 79,- 159,- 109,- 89,- 109,- 159,- Fritt tilgjengelig 69,- 129,- 249,- 299,- 0,- 99,- 129,- til 479,- 119,- 329,- Reklamefinansiert Gratis prøvetid 7 dager 7 dager Nei 7 dager 14 dager 14 dager – – 14 dager 14 dager – Nei – Hovedsatsning Film, Serier Film, Serier Film, Serier Animasjonsfilmer Dokumentarer Filmer Serier Serier, TV-arkiv, Direkte-TV, Sport Serier Film, Serier, Dokumentar TV-arkiv, Serier, Dokumentar, Samfunn Serier og filmer for barn TV-arkiv, Direkte -TV, Serier TV-Arkiv, Direkte-TV, Film, Serier, Sport Direkte-TV, Film, Serier, Sport, Barn TV-arkiv Samtidige strømmer 3 6 2 4 3 2 1-4 – 2 2 2 2 – Flere profiler Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja – Nei Nei Ja Ja – Nedlasting Ja Ja Ja Ja Nei Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Nei Beste oppløsning 4K HDR 4K HDR Full HD 4K HDR Full HD Full HD 4K HDR HD HD Full HD Full HD Full HD HD Lydkvalitet Stereo, Surround, Dolby Atmos Stereo, Surround, Dolby Atmos Stereo Stereo, Surround, Dolby Atmos Stereo Stereo, Surround Stereo, Surround, Dolby Atmos Stereo, Surround Stereo Stereo, Surround Stereo Stereo, Surround Stereo Barneseksjon Nei Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Norsk barneinnhold Ja Nei Ja Ja Nei Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Foreldresperre Ja Ja Nei Ja Nei Ja Ja Ja Nei Nei Ja Nei Nei Plattformer Nettleser, iOS/Android, Playstation/Xbox, LG/Panasonic/ Samsung/Philips/Sony-TV-er Nettleser, iOS, Apple TV, Mac, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, AirPlay 2 Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, SmartTV-er, spillkonsoller, Dekoder Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, Xbox, Android TV, LG/Samsung-TV-er Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Samsung TV, Chromecast Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, Android TV, LG/Samsung-TV-er Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, Xbox, SmartTV-er Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, SmartTV-er Nettleser, iOS/Android, Chromecast Nettleser, iOS/Android, Chromecast, Apple TV Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, LG/ Samsung-TV-er Nettleser, iOS/Android, Apple TV, Chromecast, Playstation, Xbox, SmartTV-er Nettleser, iOS Android

Les mer om tilbudet til hver av tjenestene lenger ned i saken.

Stor forskjell på bildekvaliteten

Noe strømmetjenester ikke vil si så mye om er hva slags bildekvalitet de leverer. De sier kanskje «HD», eller «inntil 4K», men det gir ikke sannheten om strømmekvaliteten alene.

To tjenester som begge byr på 4K-oppløsning kan nemlig se vidt forskjellige ut.

I tillegg til å bedømme videokvaliteten med egne øyne, tok vi derfor i bruk «Net Balancer», et verktøy som avslører hvor mye data hver strømmetjeneste spanderer på sine mest populære serier.

Fordi tjenestene bruker ulike teknikker for å komprimere og vise deg innholdet kan vi ikke sammenligne datastrømmene mellom aktørene direkte. De færreste av tjenestene lar oss dessuten sammenligne identisk innhold. Likevel, ved å regne om datastrømmen for avspilling av en populær/egenprodusert serie til megabyte per time, hjelper det oss å understøtte merknadene vi gjør oss når vi bedømmer bildene visuelt. Tabellen nedenfor er med andre ord en pekepinn, og ingen fasit. I tabellen finner du også informasjon om megabit per sekund, som forteller hvilken netthastighet du minst bør ha for å få den beste kvaliteten.

Når man strømmer gjennom en datamaskin er de fleste strømmetjenestene begrenset oppad til Full HD-kvalitet, uansett om du har en 4K-skjerm eller ei. To unntak finnes: Netflix og Apple TV+. Disse støtter høyere oppløsning gjennom henholdsvis nettleseren Edge og Netflix-appen i Microsoft Store, eller gjennom Apple TV-appen i MacOS. For Amazon Prime og Disney+ får du bare 4K dersom du strømmer gjennom en Smart TV-app eller en konsoll.

Disse strømmetjenestene har best bildekvalitet

Netflix Disney+ Amazon Prime Apple TV+ Strim Discovery+ TV2 Sumo HBO Nordic Viaplay NRK Viafree C More Data overført per time 8040 MB/2000 MB 4850 MB 4250 MB 3970 MB 3120 MB 3000 MB 2270 MB 1840 MB 1815 MB 1220 MB 990 MB 790 MB Mbps 17,9/4,4 10,8 9,4 8,8 6,9 6,7 5 4,1 4 2,7 2,2 1,8 Testet strømmekvalitet 4K/Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD Full HD HD HD Full HD Målt i Windows 10 Netflix-app Edge Chrome Apple TV-app Chrome Chrome Chrome Chrome Chrome Chrome Chrome Chrome

Tjenestene som leverer best bildekvalitet er Amazon Prime, Disney+, Netflix og Apple TV+.

Kvaliteten er god i vanlig Full HD-oppløsning, som de fleste har på dataskjermen sin. Vi bekreftet også at Netflix ser strålende ut i 4K-oppløsning her, og datastrømmen vi målte under avspilling i Amazon Prime og Apple TV+ indikerer at også disse tjenestene leverer skikkelig god bildekvalitet om oppløsningen økes til det maksimale.

Spesielt skuffet er vi over HBO Nordics bildekvalitet. Storproduksjonen deres Game of Thrones fremstår som en dårlig piratkopi lastet ned fra en torrentside. Det er direkte flaut når betalingstjenesten leverer langt lavere kvalitet enn en ulovlig tjeneste. Ekstra spesielt er det jo også når Strim, som lar deg se HBO-serier gjennom seg, klinker til med mye høyere kvalitet på samme innhold. For eksempel leverer Strim omtrent 3000 MB på samme episode av Game of Thrones som HBO Nordic bare leverer 1840 MB på. Det synes. Godt.

Ellers har også C More utfordringer med lav bildekvalitet, selv om det skal sies at denne kan variere mellom ulikt innhold. Episoden vi strømmet, fra «Vikings», testet vi for eksempel også med Viaplay som da serverte oss mye mer data og følgelig bedre bilde.

Amazon Prime – for gamle Top Gear-veteraner

Pris: 70 kr/mnd. Kvalitet: Inntil 4K HDR. Gratis prøvetid: 7 dager.

Populært innhold: The Grand Tour, Tom Clancy’s Jack Ryan, The Man in The High Castle, The Expanse, American Gods, Fleabag, James May, vpr mann i Japan, Star Trek Picard, The Office, Mr. Robot.

Amazon Prime er en av de rimeligste strømmetjenestene du kan abonnere på. Tjenesten frister nok først og fremst med den eksklusive TV-serien «The Grand Tour» for mange. Her har hele den tidligere Top Gear-gjengen, med Jeremy Clarkson i spissen, fått frie tøyler og ditto budsjett når de drar verden rundt for å leke seg med alt med motor i. Det kunne ikke slå feil.

Flere av de andre eksklusive seriene har ikke fått så mye oppmerksomhet som de fortjener, men sånn sett er Prime en fin mulighet for deg som allerede har vært igjennom det beste innholdet hos de andre store strømmetjenestene.

Siden forrige gang vi skrev om tjenesten har det dukket opp et arkiv med film for barn. Bare deler av innholdet har imidlertid norsk tale, så dette er ikke førstevalget for barnefamilien.

Kvaliteten på videostrømmen er svært god. Mens det kanskje ikke hjelper Clarkson nevneverdig, ser The Grand Tour rett og slett utrolig bra ut. Det er umulig å se at serien strømmes over nett, og da snakker vi om Full HD-strømmen som vi prøvde i mangel på en 4K-TV. Har du sistnevnte på plass får du enda mye bedre bildekvalitet og HDR-støtte på toppen.

Grunnen til den gode bildekvaliteten er lite komprimering fra Amazons side. Hele 4,25 gigabyte data per time får vi servert av Primes avspiller, til sterk kontrast mot Netflix' 2 gigabyte (i Full HD) eller HBO Nordics 1,8 gigabyte per time for sine like store produksjoner.

4K-oppløsning med HDR, samt surround- eller Dolby Atmos-lyd, støttes for øvrig bare gjennom enkelte smart-TV-er samt Xbox One S eller One X.

Om du har en «gamer» i familien kan det som en bonus nevnes at du får med et abonnement på spillstrømmetjenesten Twitch gjennom Amazon-kontoen din. «Twitch Prime», som det heter, sikrer deg enkelte fordeler og diverse «loot» i populære titler som GTA V, RDR2, PUBG, FIFA og Destiny 2 med flere.

Apple TV+ – «gratis» for mange Apple-kunder

Pris: 59 kr/mnd. Kvalitet: Inntil 4K HDR. Gratis prøvetid: 7 dager/1 år.

Populært innhold: The Morning Show, See, For All Mankind, Dickinson, Oprah’s Book Club, Mythic Quest.

Det finnes altså så ekstremt lite innhold på Apples ferske strømmetjeneste. Vi fant omtrent 20 ulike serier og filmer, og mens mer innhold selvsagt er på vei er Apple TV+ ingen match for tjenester som Netflix, HBO og Amazon Prime.

Kvaliteten på seriene kan selvsagt være god, men ettersom vel ingen er interesserte i alt av innholdet, som faner svært bredt, er du heldig om du finner mer enn to-tre serier som fenger deg eller andre i familien før det tar slutt.

Spesielt trist er utvalget for de yngre. Kun tre rimelig tilfeldig valgte «barneprogrammer» finnes, og disse er på engelsk eller uten språk.

Abonnementet kan deles med inntil seks personer i familien din, dersom du allerede har aktivert familiedeling fra din Apple-konto. Så lenge tjenesten er gratis for alle som har kjøpt en ny Apple-dings i et helt år er sjansen stor for at du eller noen i husstanden har fri tilgang allerede. Da er det jo bare gi Apple TV+ et forsøk, men tjenesten er ikke verdt å betale for foreløpig.

Det sagt er dette en tjeneste å følge med på fremover. Etter hvert som Apple får fotfeste og girer opp i strømmekampen vil vi nok få se stadig mer eksklusivt her.

Bildekvaliteten er for sin del helt superb om man strømmer via Apple TV-appen på Mac, iPad eller iPhone, eller en Apple TV. På sitt beste leverer tjenesten sylskarp 4K-oppløsning med HDR, mens på sitt verste er du nede i Full HD-oppløsning som – i alle fall for en lekmann – kan konkurrere i kvalitet med Blu-ray-diskene du en gang hadde i samlingen din. Ikke verst.

Dog, via en nettleser, som Chrome, fremstår tjenesten direkte uferdig, med lange lastetider, et avspillingsvindu som dukker opp utenfor skjermen og som ikke vil maksimeres. Dette er dermed først og fremst en tjeneste for Apple-universet.

C More – serier fra flere leirer

Pris: 99 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Nei.

Populært innhold: Vikings, Nancy Drew, Seinfeld, Solsidan, Black Sails, Grand Hotel, Catch-22, Deadly Games, Tynn Is.

C More tilbyr en samling av lisensierte serier og filmer fra ulike nettverk. Det betyr at mens du eksempelvis får tilgang til alle sesonger med Seinfeld nå og ut april, så kan disse altså forsvinne. Dette gjelder for det meste av innholdet. Det positive er at dette fører til rotasjon av innhold på tjenesten, men det er kjedelig om du bruker lang tid til å se serier, og du vill tidvis oppleve at serier har «huller» i seg der noen sesonger mangler. Heldigvis er gjengangeren at hele serier ligger ute

C More byr på svært mange filmer i tillegg til alle seriene, og for barna er utvalget godt. Her får du filmer fra SF Film, noe som betyr at klassikere som Gubben og Katten, Pippi og Emil i Lønneberget finnes her. Også Disney og Pixar er godt representert, enn så lenge.

En prøvestrømming av to episoder av «Vikings» demonstrerte dessverre at kvaliteten på bildet ikke alltid er spesielt bra. Vi så stadig såkalt «banding» i mørke scener, og bildet ble aldri skikkelig skarpt. Her har tjenesten en jobb å gjøre. Det skal dog sies at kvaliteten kan variere mellom ulikt innhold.

Disney+ – Eventyrlig for de unge, nostalgisk for de voksne

Pris: 89 kr/mnd. Kvalitet: Inntil 4K HDR. Gratis prøvetid: 7 dager.

Populært innhold: Disney- og Pixar-klassikere, Marvel-universet, The Mandalorian, Star Wars, WandaVision, Family Guy, Futurama, 24, Prison Break, Scrubs, The Walking Dead, Modern Family, samt alt fra NGC.

Disney+ er først og fremst en skattekiste for barn og et tog av nostalgi for unge og voksne i alle aldre.

Når det kommer til «hovedatraksjonen», selve Disney- og Pixar-filmene, er det egentlig for mange til å begynne å liste opp. Men du vet. Alle du faktisk husker fra kinobesøkene da du var liten, finnes her. Som Løvenes Konge, Ole Brumm, Bambi, 101 Dalmatinere, Toy Story, Aladdin, Lady og Landstrykeren og så videre.

Og for en nyere generasjon ligger både Frozen, Zootropolis, Biler, De Utrolige og Wall-E tilgjengelig for strømming, sammen med alt av barneserier fra Disney Channel.

Det er også artig å se alle de gamle Donald-filmene fra midten av 1900-tallet (som har holdt seg veldig godt!) og de tidlige Mikke-filmene som Steam Boat Willie, som stammer helt tilbake fra 1928!

Alt er tilgjengelig med de norske stemmene mange har et nært forhold til. Men originalspråket kan også velges.

Bredden i innholdet overrasker imidlertid, for tjenesten har en rekke dokumentarer fra National Geographics store natur- og krigstunge arkiv. I tillegg kommer populære serier for voksne, som How I Met Your Mother, 24, Scrubs, Bones, Homeland, Grays Anatomy og Modern Family.

Det er også plenty av animerte humorserier å fråtse i, som Family Guy, The Simpsons, Futurama, American Dad og The Cleveland Show.

Funksjonsmessig ligger tjenesten på samme høye nivå som ringrever som Netflix, og navigasjon, søk, oppsett av kontoer og avspilling går knirkefritt. Spesielt lett er det å sette alderssperrer for profiler du gir til barna, og de voksnes egne kan selvsagt beskyttes med kode. Inntil 4 familiemedlemmer kan se på Disney+ samtidig, og listen av enheter som støttes er god.

Det eneste vi savner er en egen Windows 10-app eller mulighet til å strømme i mer enn Full HD-kvalitet gjennom nettleser fra en datamaskin.

Vår test viser likevel at strømmekvaliteten i nettleser gir blant testens beste resultater.

Ser man Disney+ via en app, enten det er på TV-en, en strømmeboks eller en spillkonsoll, får man imidlertid tilgang til deres aller beste kvalitet: 4K-oppløsning med HDR og Dolby Atmos-lyd.

Da tar storproduksjoner som Mandalorian seg svært godt ut på skjermen, med skarpe detaljer uten tegn til større komprimering. Selv om vi ikke har data til å backe opp påstanden, tør vi påstå at dette er helt på nivå med de aller beste når det kommer til bildekvalitet. Det er ingen tegn til artefakter eller grums, og selv i mørke scener hvor man gjerne kan fremprovosere litt tilsmussing av detaljer, leverer Disney+ godt.

Discovery+ – For den sportsinteresserte

Pris: Fra 0–159 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: 14 dager.

Populært innhold: Programmer fra Discovery-nettverket, Eliteserien, OBOS-ligaen, PGA Tour, Grand Slam, Tour de France.

TVNorge, Fem, Max, Vox, Discovery, TLC, Animal Planet. Et Discovery+-abonnement sikrer deg tilgang til å se alle disse kanalene direkte i nettleseren, med mye av programarkivet deres tilgjengelig også.

Tjenesten het tidligere Discovery+, og her finner du blant annet hele 12 sesonger Top Gear – med den beste gjengen – samt den komplette The Big Bang Theory-serien.

Om du liker svart humor kan du også humre(?) over Atle Antonsen som «NAV»-konsulent Tor Varhaug, eller Espen Eckbo i «Det kunne vært verre».

For en forsmak kan du klikke deg inn og se inntil én episode per sesong fra utvalgte serier gratis og uten registrering. Gir det mersmak koster det 79 kroner måneden å låse opp alt av serier og TV-kanaler.

Det virkelige trekkplasteret til Discovery+ er nok likevel sportsrettighetene. Discovery holder nemlig i både Eliteserien og OBOS-ligaen for norsk fotball. I tillegg kommer en sportspakke med de store tennis- og golfturneringene. Tour de France, Snooker og motorsport står også på menyen, som koster 159 kroner per måned og da inkluderer strømming av alle andre programmer.

Barn i familien? Du finner ikke særlig tidsfordriv til dem her.

Vi har ikke strømmet direkte sportssendinger og kan bare si noe om kvaliteten på innhold fra TV-arkivet, som holdt god bildekvalitet.

HBO Nordic – For serienerden

Pris: 109 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: 14 dager.

Populært innhold: Game of Thrones, Westworld, Twin Peaks: The Return, True Blood, The Sopranos, Boardwalk Empire, The Wire, Silicon Valley, Girls, Deadwood, The Office (US).

HBO Nordic tilbyr i hovedsak eksklusive og egenproduserte serier du vil slite med å finne andre steder. Blant tilbudet vil du finne enkeltserier som alene gjør seg fortjent til månedsavgiften, som Game of Thrones. Eller Sci-fi-westernblandingen Westworld.

Ettersom HBO Nordic også lisensierer serier fra Showtime, BBC, Starz med flere finner du eksempelvis også Twin Peaks: The Return her. Sammen med originalen, som alle jo bør ha sett.

Om du er av den utålmodige typen er det greit å vite at egne serier blir tilgjengelig samtidig med i USA og lisensierte serier innen 24 timer etter amerikanske premiere. HBO garanterer ikke at lisensierte serier alltid vil være tilgjengelig, men lover at hele serien skal være tilgjengelig når de legger ut en ny sesong.

I filmutvalget finner du ikke all verden med nyheter, men dersom du bestemmer deg for å ta et avbrudd fra et av seriemaratonene en kveld har du likevel en grei liste i hver sjanger å velge blant.

Toonix Kids er en egen barneprofil i HBO Nordic som tilbyr mange kjente animerte eller tegnede serier. Brannmann Sam, Tom & Jerry, Postmann Pat, Lokomotivet Thoms, Albert Åberg, Bamse, Looney Tunes og flere er på plass, i tillegg til en håndfull mer eller mindre kjente filmer. Alle med norsk tale. Dersom du legger en pinkode på HBO-kontoen din sikrer du at barna ikke havner over i vokseninnholdet.

Surround-lyd er tilgjengelig på utvalgt innhold fra konsoller eller Smart TV-er.

Strømmekvaliteten opplevde vi under våre stikkprøver fra Game of Thrones og Westworld som skuffende. Høy komprimering og lav «bitrate» gir et utvasket bilde med mye artefakter i mørke scener. I tillegg kan en tydelig se støy langs kanter, og mange av de imponerende detaljene i kostymene og landskapet regelrett forsvinner. Til å være en tjeneste som produserer og formidler så mye kvalitetsinnhold er det leit at HBO Nordic stripper oss for muligheten til å oppleve seriene fra sin aller beste side.

Skal du først oppleve HBO-serier bør du gjøre det via Strim, som er litt dyrere, men som har langt høyere bildekvalitet. Les om Strim lenger ned.

Netflix – Noe for alle

Pris: Fra 89–159 kr/mnd. Kvalitet: Inntil 4K HDR. Gratis prøvetid: Nei.

Populært innhold: Better Call Saul, Stranger Things, Narcos, The Witcher, House of Cards, The Crown, Travelers, The OA, Marco Polo, The Good Place, How I Met Your Mother, Friends, Romerriket.

Mange av titlene du ser over er fra Netflix’ såkalte originalinnhold, som du bare kan se hos dem. Flere av seriene har høstet mye heder, selv om tjenesten også er beskyldt for å pumpe ut vel mange av dem de siste årene som har fått en brå slutt rundt sesong to eller tre.

Likevel vil nok mange si at Netflix og HBO er på høyde med hverandre når det kommer til kvalitetsserier, og førstnevnte har desidert best bildekvalitet.

I alle fall dersom du betaler for HD-kvalitet eller høyere, da. Hos Netflix er det nemlig slik at du betaler deg opp til høyere kvalitet og mer funksjonalitet fra en inngangssum på 89 kroner. Da får du bare SD-kvalitet og én samtidig bruker, noe som neppe er aktuelt for særlig mange i dag. For 109 kroner i måneden får inntil to samtidige brukere se alt innholdet i Full HD-kvalitet, og for 159 kroner per måned kan fire samtidige seere strømme serier og filmer i inntil 4K-kvalitet med HDR-støtte.

Merk at 4K-strømming bare er tilgjengelig fra nettleseren dersom du har en ganske ny datamaskin (med 7. generasjon Intel Core i-prosessor, Windows 10 og Edge-nettleseren), samt en 4K-skjerm. Eventuelt kan du bruke Netflix-appen som du finner i Microsoft Store.

Alle nyere TV-er støtter imidlertid strømming i 4K-kvalitet uten at du må tenke på spesielle krav. TV-ene gir som regel også tilgang til Surround-lyd eller Dolby Atmos på utvalgt innhold.

I tillegg til egne serier har Netflix lisensiert en rekke serier utenfra, som Breaking Bad, Prison Break, Friends og Mad Men.

Filmarkivet er veldig stort, så her mangler du aldri underholdning til pizzaen. Slik sett er Netflix strømmetjenesten du vanskelig trår feil hos.

Barneprofilen Kids hindrer at de små kommer i nærheten av det mer voksne innholdet på tjenesten, som du kan låse ned med en pinkode. På Kids finner barna mye kjent innhold på norsk, som Pokémon samt filmer fra Lego og DreamWorks for å nevne noe.

Vi har testet strømmekvaliteten både ved Full HD og 4K-oppløsning. Generelt opplevde vi Full HD-bildet som skarpt og detaljert, selv om mørke sekvenser tidvis kan vaske bort en del informasjon. 4K ga et enda mye skarpere bilde, og du skal være bra kritisk før du begynner å irritere deg over dette.

NRK – Dokumenter, underholdning og TV-historie

Pris: Gratis. Kvalitet: HD. Populært innhold: Vikingane, Nytt på Nytt, Side om Side, Exit, Førstegangstjenesten, Parterapi, Shetland.

På sin fritt tilgjengelige strømmetjeneste legger statskanalen ut samtlige egenproduksjoner. Enten noen timer etter at de har gått på TV, eller i noen tilfeller faktisk før de er sendt på lineær-TV. Innkjøpte programmer og filmer ligger også ofte ute tilgjengelig for strømming, men bare i en periode på noen uker eller måneder etter første TV-visning på grunn av rettigheter.

I tillegg til at du kan se alle NRKs tre hovedkanaler direkte, er den kanskje største styrken til rikskringkasterens strømmetjeneste det store TV-arkivet deres. Dermed kan nye generasjoner få kjennskap til programmer andre vokste opp med. Være seg Fleksnes, Lille Lørdag, O.J eller Team Antonsen.

Sjekk ut arkivet her.

Enkelte filmer er tilgjengelig, men underholdning til fredagstacoen finner du mer av andre steder. Av ferskere innhold fokuserer NRKs nett-TV på dokumenterer, drama og natur- og kulturprogrammer.

Barna kan finne mye innhold som også har gått på NRK Super.

NRK lar deg maks strømme i HD-kvalitet. Generelt er strømmekvaliteten likevel ganske god, og litt avhengig av programmet du ser på er det ofte ikke veldig tydelig om du ser på vanlig TV eller strømmer det.

SF Kids – trygge og klassiske filmer for barna

Pris: 69 kr/mnd. Kvalitet: HD. Gratis prøvetid: 14 dager.

Populært innhold: Pippi, Emil i lønneberget, Saltkråkan, Kaptein Sabeltann, Alle barna i Bakkebygrenda, Karsten og Petra.

SF Kids er først og fremst verdt å nevne for at det utelukkende ligger innhold for barn her. Åpner du den lettfattelige appen på iPaden eller telefonen vet du at de ikke finner veien over til innhold som er ment for voksne mens du lager middagen. I appen kan du dessuten filtrere på innhold for ulike aldersgrupper, slik at fireåringen kan velge mellom helt andre filmer enn 10-åringen.

Som navnet på tjenesten hinter til finner du stort sett innhold fra SF her. Det vil si at ungene kan boltre seg i klassikere som vi voksne vokste opp med, som Pippi, Emil i lønneberget, Saltkråkan, Kaptein Sabeltann, Alle barna i Bakkebygrenda og Karsten og Petra.

Men, det ligger også enkelte nyere filmer og tegnefilmer ute, som Peppa Gris og Alvin og gjengen.

SF Kids er det suverent tryggeste valget for barn, men det er verdt å nevne at det meste av innholdet også er bakt inn i C Mores tilbud. C More har imidlertid ingen foreldresperre i appen.

Vi har ikke målt videokvaliteten ettersom mye av innholdet enten er animert film eller av eldre årgang. bildekvaliteten blir uansett neppe noe barna henger seg opp i, og det er lett å komme i gang med strømmingen. Appen er absolutt å anbefale over å bruke nettsidene for å strømme.

Strim – for deg som har kastet parabolen

Pris: Fra 129–299 kr/mnd. Kvalitet: Full HD/HD. Gratis prøvetid: 14 dager.

Populært innhold: Direkte-TV og programarkiv fra kjente norske kanaler, strømmetjenester som Viaplay, HBO Nordic og Paramount+.

Strim er en tjeneste fra RiksTV som samler andre strømmetjenester og tradisjonelle TV-kanaler i ett abonnement.

Kanskje er du lei av å hoppe mellom ulike strømmetjenester, eller har du kastet parabolen eller kuttet kabelen? Da er sannsynligvis dette løsningen for deg.

Tjenesten samler «alt på ett sted», og du kan teste hvilken av pakkene du ønsker gratis i to uker som ny bruker.

Det minste abonnementet er bare et knippe vanlige TV-kanaler som TV2, TV Norge og TV3, men oppgraderer du dukker strømmetjenestene opp.

Neste pakke til en snau hundrings ekstra inkluderer flere TV-kanaler, som Max, Vox og TV6, samt HBO Nordic, Viaplay, Paramount+.

Før du tar frem kalkulatoren: bare HBO Nordic og Viaplay koster til sammenligning 228 alene. Med innholdet til Paramount+ på toppen kan Strim være oversiktens beste «deal» om du uansett betaler for noen av de inkluderte tjenestene allerede.

I toppakken slenger Strim på en rekke nisjekanaler og innhold for barn, som Disney-kanaler.

Selve grensesnittet i Strim er veldig oversiktlig, og bildekvaliteten får absolutt godkjent. Serier strømmes i inntil Full HD-oppløsning, mens direkte-TV og programmer fra TV-arkivet er begrenset til HD.

Ekstra artig er det at Strim leverer langt høyere kvalitet på HBO-serier enn HBO Nordic selv gjør. Her er faktisk serier som Game of Thrones og Westworld seerverdig på storskjermen.

TV 2 Sumo – med «storfotballen»

Pris: Fra 0–479 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Nei.

Populært innhold: Alle TV-2-programmer, Premier League, Champions League, Get-ligaen, Rema 1000-ligaen, Tour de France.

TV2 Sumo gir deg mulighet til å se alle TV2-kanalene direkte og byr på et programarkiv hvor du kan se egenproduksjoner du har gått glipp av, akkurat når det passer deg.

Sumo frister nok også den sportsinteresserte. Bare her finner du nemlig fotballturneringene Premier League og Champions League, samt ishockey (Get-ligaen) og Rema 1000-ligaen (håndlall).

Verdt å nevne er det også at Sumo er eneste norske tilbyder av e-sport, hvor oppgjør i ESL Pro League og den norske Telialigaen vises.

Ettersom TV2 eier C More får du også deres serier og filmer, inkludert barneinnhold, her.

Sumo er den tilbyderen som tilbyr flest «pakker» i sammenligningen vår. For 99 kroner i måneden får du tilgang til Nyhetskanalen sammen med aktualitets- og debattprogrammer, mens for 129 kroner måneden gis du tilgang til alt fra TV2 unntatt sport og engelsk fotball. Sistnevnte koster hele 449 kroner i måneden alene. Da er det kanskje like greit å slenge på de siste tretti kronene for filmene og seriene også.

Strømming av serier oppleves som helt på det jevne.

Viaplay – TV-miks for hele familien

Pris: Fra 119–329 kr/mnd. Kvalitet: Inntil Full HD. Gratis prøvetid: Nei.

Populært innhold: Vikings, The X-Files, Prison Break, Blacklist, Grey’s Anatomy, Criminal Minds, The Office (US), House, How I Met Your Mother, Seinfeld, Frasier, Family Guy, Futurama, South Park.

Gjennom Viaplay får du tilgang til innhold fra ABC Studios som Criminal Minds og Code Black, samt Fox+ sine How I Met Your Mother, Family Guy, X-Files og South Park. I tillegg kommer dokumentarer fra National Geographic.

I tillegg får du strømme TV3, Viasat 4 og TV6, samt se programarkivet når det passer deg uten reklame.

For barna skilter Viaplay med en rekke filmer og serier på norsk hvor blant annet Disney og Pixar er godt representert. Kombinert med mulighet for nedlasting til nettbrett og smarttelefoner kan dette være midt i blinken for mange familier.

For 329 kroner i måneden får du tilgang på sportspakken i tillegg. Denne byr på Champions League, FA-cup Ligacup og Bundesliga, samt NHL, NFL og Formel1 for å nevne noe.

Vi strømmet noen episoder fra «Vikings», som viste at tjenesten gir helt akseptabel bildekvalitet, uten at den direkte imponerte. Live-TV strømmes også med en helt ok kvalitet så lenge du ikke planlegger å blåse opp bildet på en 75-tommer.

Viafree – Se TV-programmene når det passer

Pris: Gratis. Kvalitet: Inntil Full HD. Populært innhold: Luksusfellen, Paradise Hotell, Eventyrlig oppussing, Elven, Camp kulinaris.

Viafree gir deg gratis tilgang til det meste som er produsert eksklusivt for TV3, Viasat 4 og TV6 mot at du ser omtrent seks-syv minutter reklame per time. Her ligger dermed flere sesonger av Luksusfellen, Paradise Hotell, Hundepatruljen og andre programmer vi kjenner fra TV-kanalene. Innhold fra MTV, National Geographic og ComedyCentral finner du også.

I tillegg til egenproduksjoner lisensieres programmer som NCIS og Ellen Show, som er tilgjengelig i en tidsbegrenset periode.

Dette er på ingen måte noen konkurrent mot Amazon Prime, Netflix eller HBO, men et tilbud til deg som ikke rakk å få med deg programmet når det ble sendt på TV eller lignende.

Strømmekvaliteten er helt ok, og videoavspilleren fungerer uten noe «mikkmakk» i alle store nettlesere. Mobilapper er også tilgjengelig.

