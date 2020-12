Dette er alle strømmetjenestene du kan abonnere på

Det er utrolig mye å velge mellom.

Det er mange titalls strømmetjenester å velge i, og nesten alle har unikt innhold. Noen er mer aktuelle for familiejula enn andre, men kanskje er det noe helt ujulete du er ute etter? Niklas Plikk, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 16 Mar 2020 17:00

Jula er familietid. Og serietid. Enten du trenger noe å benke ungene foran mens julematen blir til, eller du har noen kjærkomne dager fri fra mas og tjas på jobb som du vil fylle med Netflix & krumkaker. Etter en sped start for noen år siden har strømmetjenestene modnet, og nå kan du velge mellom mange titalls ulike tjenester. Juleklassikere, konsertopptak eller de nyeste seriene - alt står på menyen - på TV-en som på bordet.

Vi har tatt et lite overblikk sånn at du enkelt kan velge og vrake i tjenester.

Disney+.

Disney+: Klassikerne + Star Wars

Disney+ er tjenesten for deg som ikke får nok av Bambi og Tingeling. Enten det er til hverdags eller til juls kan det være et triks å ha tilgang på tjenesten som gjerne benker store og små foran det klassiske Disney-slottet med fyrverkeri og farger. Men det er ikke bare klassiske tegnefilmer som gjelder. I Disney-universet inngår også navnene Marvel og Star Wars, i tillegg til en rekke andre løse titler. Spesielt lanseringsserien Mandalorian, som er del av Star Wars-universet, blir ofte trukket frem som en av 2020s beste TV-serier.

Pris: 69 kroner / MND, ingen prøvetid - gå til Disney+

TV 2 Sumo: den norske

TV 2-universet inneholder både nyheter, reality som Farmen og egenproduserte og innkjøpte TV-serier. Det er antakeligvis den tjenesten ved siden av NRK du finner mest norskspråklig innhold på. Men de har ikke prøvetid og prisen er ikke blant de laveste. Det finnes flere abonnement å velge i, men i disse tider der mye er avlyst er det nok varianten med serier og nyheter til 129 som er mest aktuell for flest.

Pris: 129 kroner / mnd, ingen prøvetid - gå til Sumo

Mubi: filmklubb på nett

Brenner du etter å se den beste actionkomedien fra Honduras? Hvis de har hatt noen slagere i det siste kan det hende du finner dem på Mubi. Her finner du alt fra japansk kunstfilm til Chaplin. Du finner kinovinnere fra land du aldri har hørt. Og du finner alt i mellom. Men du finner et relativt lite knippe av dem i slengen, og titlene sirkulerer daglig.

Pris: 99 kroner / mnd, 7 dager prøvetid - gå til Mubi

Netflix.

Netflix: den største

Vel, det er netflix. Det er antakeligvis den mest omfattende strømmetjenesten på planeten. De har en rekke ulike abonnementer avhengig av hvilken kvalitet du vil ha og hvor mange i husstanden som skal kunne se på samtidig. Billigste abonnement starter på 89 kroner, men hvis hele familien kjeder vettet av seg med hver sin skjerm er det abonnementet med HD-kvalitet og fire samtidige avspillinger du skal ha.

Pris: 89–159 kroner / mnd, ingen prøvetid - gå til Netflix

HBO Nordic.

HBO Nordic: åtte sesonger med drage++

Har du fortsatt ikke sett Game of Thrones? Vel, da er det bare å sette i gang. Det er åtte sesonger av det livsfarlige stoffet, med drager og sex og vold og intriger som viktige ingredienser. Ikke så opptatt av slikt, sier du? Kanskje Dr. House som urteit romskipkaptein i Avenue 5 er tingen. Dette er også her du finner Bill Maher og John Oliver, hvis du er opptatt av prateprogrammer og aktualitet.

Pris: 109 kroner / mnd, 14 dager prøvetid, gå til HBO Nordic

Viaplay.

Viaplay: action på øya

Nordisk tjeneste med en hel del norsk og nordisk innhold. På realityfronten får du flere utgaver Love Island og Paradise Hotel. I tillegg har Viaplay en rekke av de viktigste amerikanske seriene i sitt utvalg. Enn så lenge er også både Fox- og Disney-titler tilgjengelige, selv om disse kanskje vil flytte over til Disneys egen tjeneste når den etter hvert åpner i Norge. I likhet med Sumo har Viaplay også et eget sportsabonnement som vanligvis koster mer. En del av innholdet er ellers tilgjengelig gratis og reklamefinansiert på tjenesten Viafree.

Pris: 119 kroner / mnd, ingen prøvetid - gå til Viaplay / gå til Viafree

Prime Video: få, men gode egenproduksjoner

Amazons videotjeneste er rimelig å abonnere på og har mye innhold. Hvis du ser etter eldre klassikere eller Bollywood-film (!) er Prime Video et utmerket sted å starte jakten. Men der Prime Video virkelig skinner er på egenproduksjoner. De lager ikke så mange av dem som Netflix gjør, men de treffer langt oftere blink med karakterer på steder som IMDb, der slikt innhold vurderes.

Pris: 6 euro / mnd, 7 dager prøvetid, gå til Prime Video

Apple TV+: for deg som har epledingser

Hvis du har en nyere Apple-dings kan det godt hende du allerede har den kjempelange prøveperioden på Apple TV+. Her får du inntil ett år gratis tjeneste med på dingsekjøpet. Hvis ikke er det uansett relativt billig å abonnere på denne tjenesten. I den korte tiden den har vært i drift har den fått mye skryt for flere av seriene sine, der blant annet Jennifer Aniston er tilbake i serien The Morning Show.

Pris: 59 kroner / mnd, 7 dager prøvetid, gå til Apple TV+

SF Anytime: lei en nyfilm

Ikke alt kan fås for en lav månedlig pris. Noen ting, og spesielt nye ting, må kanskje leies hver for seg. På SF Anytime kan du gjøre nettopp det. Her kan du se et stort utvalg film og serier til leie eller kjøp. Kanskje du har mistet en episode av en serie som var tilgjengelig da du var utlands? Enkeltepisoder kan kjøpes for 9 kroner, mens sesonger kan kjøpes for 99 kroner. Leiefilm ligger en plass rundt 40–50 kroner og da har du to dager på deg til å se dem.

Pris: 9 til 99 kroner / episode eller film, ingen prøvetid, gå til SF Anytime

SF Kids: strømmetjeneste for barn

Du kan selvfølgelig leie barnefilm på SF Anytime, men hvis barna heller vil se sesong etter sesong med Peppa Gris fremfor knippet med filmer på SF Anytime er det SF Kids som gjelder. Her finner du både Brannmann Sam, Mamma Mø og Vennebyen, for å nevne noen. Du kan prøve tjenesten i to uker, og etter det er det en forholdsvis rimelig månedspris som gjelder.

Pris: 69 kroner / mnd, 14 dager prøvetid, gå til SF Kids

Snagfilms.com: reklamefinansierte dokumentarer

Gratis, reklamestøttet filmarkiv som primært inneholder dokumentarer om stort og smått. Det meste av innholdet er relativt nytt. Du finner også enkelte vanlige filmer og TV-serier her. Tjenesten kan brukes på tvers av alle typer enheter, og har apper for Android og iOS/iPad OS.

Pris: Gratis, gå til Snagfilms.com

VG+

VG+: stort dokumentararkiv

Vi får starte med å være helt tydelige på at vi også er en del av VG, bare så du er klar over det. Men hvis dokumentarer er greia di er det ikke bare masse flott tekst og reportasjer å finne i VG+-arkivene. Du finner også et oppdatert utvalg av prisvinnende dokumentarer fra omtrent overalt. Hvis du har VG+ fra før uten å ha funnet frem til dokumentarutvalget er det iallfall på tide å ta en titt på denne delen av tjenesten.

Rettelse, 21.41, 16. mars: Fem dokumentarer kan ses gratis og uten VG+-abonnement.

Pris: 75 kroner/ mnd, ingen prøvetid, gå til VG+ Dokumentar

Strim: seriesamler

Strim er en tjeneste som samler andre tjenester og kanaler i ett abonnement. Hvis du allerede har en haug abonnement er det ikke sikkert Strim er for deg. Men kanskje har du vært innom mange abonnement fra før, og har brukt opp de gratis prøveperiodene dine. Kan hende er du lei av å hoppe mellom ulike tjenester? I så fall kan det hende Strim er for deg. Den samler alt på ett sted, og på toppen av det hele får du to uker gratis som ny bruker. Det minste abonnementet er imidlertid kun et knippe vanlige TV-kanaler, og inneholder ikke rene strømmetjenester. Det er de to dyreste som inkluderer mer.

Pris: 249 - 299 kroner / mnd, 14 dager prøvetid, gå til Strim

Filmarkivet: norsk film

Filmarkivet organiserer 1100 norske filmtitler under sin fane, og har en svært lav månedspris. Du kan også leie både filmer fra inn og utland på tjenesten, men da gjennom en egen del av tjenesten som er ved siden av innholdet som er inkludert i abonnementet. Inneholder mange eldre titler, dokumentarer og ungdomsfilm, for å nevne noe.

Pris: 39 kroner / mnd, ingen prøvetid, gå til Filmarkivet

Curiousity Stream: dokumentarer

Enda en tjeneste stappfull av dokumentarer. Denne verdensomspennende tjenesten som har du kanskje sett reklamer for hos Youtubere du følger. Enten det handler om verdensrommet, havet eller helt andre ting finnes det sannsynligvis en dokumentar om det på denne tjenesten. Prisen er relativt lav, men den tilbyr ikke prøvetid.

Pris: 2,99 USD / mnd eller 19,99 USD / året, ingen prøvetid, gå til Curiousity Stream

YouTube: mer moro enn du tror

YouTube. Tjenesten som kanskje er lett å glemme for voksne, men som barna sannsynligvis har full kontroll på fra før. Plukker du med omhu kan du finne alt fra gode dokumentarer fra store produksjonsselskap til hobbydokumentarer fra mindre aktører, så som Smarter Everyday og Wendover Productions. Plattformen er stappfull av humor, og spesielt spillrelatert humor mangler det ikke på med kanaler som Markiplier, Gray Still Plays og Let’s Game It Out. I humør for noe som passer bedre som familiekos i stua? Årevis med talkshow og gameshow har lastet opp episoder og snutter til plattformen, så her finner du alt fra Stephen Colbert til Graham Norton og Qi. Det er muligens overflødig å si det, men ikke glem Youtube.

Pris: Gratis / reklamefinansiert, gå til YouTube

NRK: mer innhold enn du tror

NRK på nett er ikke bare lineærkanalen. Det er for det første et voldsomt arkiv over alt NRK noensinne har hatt produksjonsfingrene i selv. Og det er virkelig alt mulig av gamle klassikere å finne her. Vil du ha absurdorama med Pompel og Pilt i svart-hvitt? Det er fullt gjennomførbart. I tillegg ligger mange av seriene staskanalen sender ute i sin helhet en god stund etter at de er sendt. Her kan du finne både påskekrimmer og annet krimskrams du kanskje har gått glipp av. I tillegg får du selvfølgelig alt det som går på den vanlige lineære tjenesten, som nyheter og aktualitet. På norsk.

Pris: Dyrt, men verdt det, og du har allerede betalt, gå til NRK

Twitch: gaming-TV

Ivrig på å se spilling i storskjerm, og mer enn det Youtube kan by på? Twitch er tjenesten som er laget for akkurat dette formålet. Her finner du alt fra oppgjør mellom skamdyktige e-sportutøvere til vanlige folk som spiller hjemme hos seg selv. Selv om Twitch først og fremst er en plattform for strømming av dataspill er det også mye annet som foregår på plattformen og det er slett ikke alt som handler om spill. Noen ganger har strømmene mer karakter av å være «et sted å henge» enn noe annet. Atter en tjeneste som barn og ungdom har full kontroll på, men som voksne som kjeder seg fort kan ha glede av å ta en titt på.

Pris: Stort sett gratis å se på, men mange strømmere har ulike betalingstjenester, gå til Twitch

Dplay - Discovery- og TVNorge-kanalene på nett

Hvis du vil se innhold fra TVNorge- eller Discovery-universet er det strømmetjenesten Dplay som gjelder. TVNorge, FEM, MAX og VOX er med, odet det samme er Discovery og Animal Planet. En rekke kjente titler som 71 grader nord, Brille og Ex On The Beach er å finne på tjenesten. Mye norsk innhold i form av serier og reality, men her finner du også internasjonale titler som Shetland, CSI Miami og BIG med Richard Hammon.

Pris: Noe innhold gratis med reklame, 79 kroner / mnd for premium, 14 dager prøveperiode, gå til Dplay

South Park Studios - den byen, du veit ...

En god latter er alltid ålreit, men kanskje spesielt nå. Og det er det South Park driver med. Du trenger faktisk hverken betale noe eller være pirat for å se animasjonsserien helt gratis på nett. Samtlige 22 sesonger av galskapen er å finne på South Park Studios, der det dukker opp en reklame innimellom. Men ellers er det bare å trykke på play og se episodene i rekkefølgen eller tempoet du selv måtte foretrekke. Hvis du ikke har sett South Park på noen år har du muligens litt å ta igjen.

Pris: Gratis med reklame, gå til South Park Studios

Google Play Filmer

Leiefilm rett fra Google. Du har muligens allerede Google-kontoen din på både TV og mobiler. Dette er ikke et abonnement, men en tjeneste der du kjøper eller leier film. I likhet med SF Anytime er det dermed typisk tilgang på nyere filmer i tjenesten.

Pris: Vanligvis 29–49 kroner per leiefilm, ulike priser på kjøpefilm, Google Play Filmer er tilgjengelig i app

Blockbuster - leiefilm og serier på nett

Nyere filmer for leie og kjøp, og en rekke av de viktigste seriene tilgjengelig for kjøp av episoder eller hele sesonger. Stort utvalg av de aller største titlene, men også relativt høy stykkpris på innholdet. I tillegg til krim, action og alt mulig annet for de voksne er det et betydelig utvalg animasjonsfilm av det kjente og påkostede slaget, fra Disney, Dreamworks og Illumination (Grusomme meg).

Pris: 29–49 for leie av film, 150 - 300 kroner per sesong for serier, gå til Blockbuster

Stingray Quello - stadionkonsert i stua?

En litt annerledes strømmetjeneste er Stingray Quello. Her får du konserter og musikkfilmer i haugevis rett inn i stua. Calvin Harris eller Springsteen. Elton John eller Mastodon. Her er det hauger av innhold, og alt fra store produksjoner til relativt små konserter. Innholdet er litt tynt i ytterkantene og kunne kanskje vært bedre på for eksempel hiphop, men alt i alt skal det godt gjøres å ikke finne noe man kan sette pris på her. Store deler av innholdet kan du se første spor/episode av, mens du må betale for å se resten.

Pris: 11,99 USD / mnd, 7 dager prøvetid, gå til Stingray Quello

TubiTV - gratisfilmer fra store filmstudio

Hvis søndagsfilmen på TV 2 eller DVD-hyllene i dagligvaren er uimotståelige, ser TubiTV ut til å være deres motstykke på nett. Og det helt gratis. Her finner du hverken de aller største eller aller nyeste titlene. Men det du finner kan du se uten at det koster noe. På filmfronten er det heslt de eldste titlene som er størst, for eksempel Bruce Lees Fist of Fury. Ellers ser det mest kjente av det nyeste innholdet ut til å være komispesialer fra storheter som Jim Gaffigan og Jeff Dunham.

Pris: Gratis med reklame, gå til TubiTV

Wakanim - reklamefinansiert anime

Hvis asiatisk tegnefilm er tingen kan du se et helt traktorlass av det på Wakanim. Du kan se episodene gratis og reklamefinansiert, eller velge å betale for å ta vekk reklamene. Avbruddene er forholdsvis hyppige og til dels lange, så en betalt konto vil gi den klart beste opplevelsen.

Pris: Gratis med reklame, 5 eur / mnd, 14 dager prøvetid, gå til Wakanim

Crunchyroll - animeveteranene

Crunchyroll er ett av de vestlige navnene som har holdt på med tjenester rundt anime lengst. Nettstedet er et sammensurium av nyheter og informasjon om japansk kultur, men inneholder også en strømmetjeneste med hundrevis av animasjonsserier. Reklamefinansiert hvis du vil, men betalt om du vil slippe annonsene.

Pris: Gratis med reklame eller 80 kroner / mnd, 14 dager prøvetid, gå til Crunchyroll

Mangler vi noe?

Vi har forsøkt å få med så mange tjenester som vi har kommet på i denne listen. Men vi vet selvfølgelig ikke om absolutt alt som finnes der ute. Så syng gjerne ut med dine tips til strømmetjenester i kommentarfeltet under. Er det filmer eller serier som gjør en måned på en av tjenestene ekstra verdifull? Spre det glade budskap.

Oppdatert 21.30, 16. mars: Dplay, South Park Studios, Google Play Filmer og Blockbuster ble lagt til etter opprinnelig publisering av saken.

Oppdatert 22.00, 16. mars: Stingray Quello, TubiTV, Wakanim og Crunchyroll er lagt til.