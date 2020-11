Polestar gir kundene et ekstra års garanti som plaster på såret

Feil forhindret noen fra å starte bilen.

Nærmest samtlige Polestar 2 må inn på verksted for å bytte defekte vekselrettere. Mange må også bytte varmesystem. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 4 Nov 2020 14:21

Polestar har opplevd ganske store oppstartsproblemer i forbindelse med lanseringen av Polestar 2. Først måtte snaut 2.200 biler kalles inn for en programvareoppdatering av den såkalte «Battery Energy Control Module» i bilen.

Det skjedde etter at flere eiere opplevde at bilene deres mistet kraft og plutselig stanset under kjøring, og et antall kunder har også meldt om ulike feilmeldinger og små og store problemer med bilen i løpet av de første månedene etter at utleveringene startet i sommer.

Må bytte omformere og varmesystem

Før helgen ble det også klart at Polestar måtte kalle tilbake tusenvis av biler for nye feil: Defekte omformere (invertere) i bilen kan føre til at bilen ikke vil starte eller i verste fall tape fremdrift mens man kjører, opplyser Polestar nå.

Dette problemet omfatter 4.586 Polestar 2, altså nesten samtlige leverte biler før starten av forrige uke. 1.735 av disse var i Norge.

I tillegg kom en feil med varmesystemet i noen biler, som står for oppvarming både av kabinen og høyspenningsbatteriet. Dette gjelder totalt 3.150 biler, hvorav 1.446 i Norge.

– I noen biler har denne komponenten produsert en feilkode som hindrer kjøretøyet i å starte, skrev Polestar i en e-post til kundene mandag.

Løsningen er en tur på verkstedet for å bytte defekte komponenter og samtidig oppgradere programvaresystemet i bilen til å forberede bilen for fremtidige «over the air»-oppdateringer. Prosedyren skal ta «omtrent en dag», ifølge Polestar.

Utvider garantien

Som et plaster på såret for kundene varsler Polestar at de vil utvide garantien for kundene med ett år, fra 5 år/100.000 kilometer til 6 år/120.000 kilometer. Det er imidlertid en potensielt ganske stor hake, og det er at det kun gjelder for første eier av bilen.

Om du selger bilen innenfor denne perioden faller altså det ekstra året bort, noe også flere eiere i Facebook-gruppen Polestar Owners Club Norge påpeker.

– Jeg ønsker å utrette en enorm takk til våre kunder, som både er forståelsesfulle og tålmodige. Vi er et nytt merke som opplever enorm støtte fra de som allerede kjører en Polestar 2 og de som venter på sin. Kundens trygghet er høyest prioritert, og når ulemper først oppstår gjør vi alt vi kan for å løse dette på enklest mulig måte for kunde, sier Polestars norgessjef Alexander Hørthe.

Biler som foreløpig ikke er utlevert vil bli utbedret og oppdatert før utlevering, varsler selskapet.