Polestar tilbakekaller tusenvis av nye biler

Nok en potensielt sikkerhetskritisk feil oppdaget.

Polestar kaller tilbake Polestar 2 på nytt, denne gang for to ulike feil: Feil på omformeren (inverter) og feil på en del av varmeanlegget i bilen. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 29 Okt 2020 15:54

Polestar vil kalle tilbake totalt 4.586 av de leverte Polestar 2 for å bytte den såkalte inverteren, melder selskapet torsdag. 1.735 av disse er i Norge, hvor det før denne uken var levert ut 1.784 Polestar 2, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

En inverter brukes til å omforme energi fra batteriet til energi motoren kan gjøre seg nytte av, og tilbakekallingen gjelder «de fleste» av leverte kundebiler så langt. Flest av disse er i Norge, som foreløpig er det største markedet for Polestar 2.

Selskapet sier at problemet med inverteren er identifisert i 27 kundebiler, og at det er et problem som ikke vil vise seg før etter at man har kjørt bilen «over noe tid». De svarer bekreftende på at feilen potensielt kan være sikkerhetskritisk, men sier det ikke har oppstått noen ulykker eller skader som følge av dette.

Servicekampanje

I tillegg kommer det Polestar kaller en servicekampanje for å bytte ut den såkalte High Voltage Coolant Heater (HVCH)-komponenten i bilen, som brukes for å varme opp både kabinen og batteriet. Her er det 3.150 «tidlige produksjonsbiler» som er omfattet av en komponent med feil, opplyser de. 1.446 av disse er i Norge.

Barnesykdommene fortsetter dermed for Polestar, som tidligere denne måneden så seg nødt til å kalle inn snaut 2.200 Polestar 2-eiere for en programvareoppdatering av den såkalte «Battery Energy Control Module» i bilen. Det skjedde etter at flere eiere opplevde at bilene deres mistet kraft og plutselig stanset under kjøring, og et antall kunder har også meldt om ulike feilmeldinger og små og store problemer med bilen i løpet av de første månedene etter at utleveringene startet i sommer.

Starter innkallingen mandag

Jobben med å kalle inn de omfattede kundene starter mandag, og da sier Polestar at de også vil utdype nærmere hva som kan være konsekvensene av inverter-feilen. Polestar presiserer at biler som allerede er inne på verksted for det første problemet, også vil få løst de andre problemene i løpet av samme verkstedbesøk.

Biler som ikke er levert ut vil bli oppdatert før de leveres til kunder, men Polestar presiserer at det kan føre til forsinkelser i overleveringen. I tillegg vil bilene få en oppdatering som åpner for fremtidige «over the air»-oppdateringer, altså at programvareoppdateringer kan leveres trådløst i fremtiden.

– Vi anerkjenner viktigheten av å oppdatere kundene våre. For å adressere problemene på en god måte, har vi måttet sikre at passende undersøkelser har blitt gjort før kundene informeres. Vi setter pris på våre kunders tålmodighet mens vi følger den påkrevde fremgangsmåten, skriver selskapet i en melding.

Også Toyota har måttet tilbakekalle biler på grunn av problemer med inverteren. Den første tilbakekallingen skjedde i 2014, og dreide seg om at komponenten rett og slett kunne bli overopphetet og slutte å fungere, som igjen kunne føre til at bilen mistet fremdrift. Den gang var det snakk om nærmere 800.000 Prius-modeller i USA, og selskapet har kalt tilbake bilene flere ganger i etterkant for å rette på samme problem, senest tidligere i år , hvor det var snakk om 267.000 biler.