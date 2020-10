Polestar tilbakekaller elbilen Polestar 2

Stein Jarle Olsen, Tek.no

Den svensk-kinesiske bilprodusenten Polestar tilbakekaller den splitter nye elbilen Polestar 2, melder svenske Dagens Industri .

Det skal imidlertid ikke være snakk om samtlige modeller, slik Dagens Industri skriver.

Feil 1: Stanser plutselig under kjøring

Flere bileiere har opplevd at de nye bilene har mistet kraft og plutselig stanset under kjøring. Feilen skal skyldes en programvarefeil.

Tre tilfeller av dette har ifølge Dagens Industri funnet sted i Sverige.

– Det har ikke skjedd noen ulykker eller personskader på grunn av at framdriften har sviktet. Brems, styring og andre systemer fungerer som de skal, sier Polestars kommunikasjonssjef Brent Ellis.

Totalt gjelder tilbakekallingen 2.189 registrerte kundebiler i Kina, Sverige, Norge, Belgia, Nederland, Tyskland og Storbritannia, opplyser markedssjef Joakim Lien i Polestar Norge til Tek.no. 843 av disse er i Norge, altså drøyt halvparten av de snaut 1.500 Polestar 2-bilene som er registrert i Norge så langt.

– Dette er en sikkerhetskritisk tilbakekalling som kun krever en programvareoppdatering for å rette opp en intern logikkfeil i «Battery Energy Control Module», sier Lien.

I tillegg til problemet med at bilen kan miste kraft under kjøring har et antall Polestar 2 hatt feiljusterte kjørelys. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Feil 2: Feiljusterte lys

I tillegg kommer totalt 1.077 biler i Norge, Belgia, Nederland, Tyskland og Storbritannia hvor bilen kan ha feiljusterte hovedlys, opplyser Polestar.

– Av disse er det 431 kunder som kan ha fått hovedlys som har blitt plassert for høyt under forberedelsen av kjøretøyet, som kan føre til at andre trafikanter blir blendet i motgående trafikk. Potensielt berørte kjøretøy blir tilbakekalt for å bli inspisert og ved behov vil frontlyktene bli justert til riktig nivå, sier Lien.

Han sier at både programvareoppdateringen og hovedlyktene vil bli justert av Polestars autoriserte servicepunkter i Norge - med «høyeste prioritet». Jobben forventes å ta rundt en time.

– Sikkerheten til våre kunder er vår høyeste prioritet, og kommunikasjon med kunder som kan være berørt av dette er allerede i gang, sier Lien.

Eiere som opplever at bilen plutselig stanser, kan ifølge Polestar får den i gang igjen ved å låse den og vente i 10 minutter, for deretter å starte den på nytt.

Polestar eies av kinesiske Geely og Volvo Cars, som også eies av Geely. Polestar 2-modellen produseres i Kina. Motor har også tidligere også meldt om en rekke barnesykdommer med modellen og smådetaljer som ikke fungerer.