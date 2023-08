Også Recharge senker ladeprisene

Forrige uke skrudde både Tesla og Ionity ned prisene for lynlading, og mandag melder Recharge-nettverket at de følger på.

– Vi har vært gjennom en turbulent og usikker tid det siste halvannet året med først økte strømpriser og deretter økte kostnader for både innkjøp og installasjon av ladestasjoner, vedlikehold og drift. Det førte til at ladeprisene steg i 2022 og i starten av 2023. Tidligere i sommer gjorde lavere strømpriser at vi kunne senke prisen med 50 øre. Nå mener vi tiden er inne for ytterligere en prisnedgang, sier næringspolitisk ansvarlig Stian Mathisen i Recharge i en melding.

Kutter 1,50

For lynlading går prisen ned fra 7,49 til 5,99 kroner per kilowattime, mens hurtiglading (inntil 50 kW) vil koste 5,49 kr/kWt. Normallading (inntil 22 kW) prises til 4,49 kr/kWt.

Recharge har også egne priser for Nord- og Midt-Norge, som ligger ytterligere 50 øre lavere, altså henholdsvis 5,49, 4,99 og 3,99 kroner per kilowattime.

Viktig er at disse prisene gjelder om du betaler gjennom Recharge. De preiserer at andre apper og brikker fra andre leverandører (for eksempel Fortum Charge & Drive, Easypark, Elton eller Elbilforeningens ladeklubb) kan ha andre priser, da disse selv setter prisene til sine kunder.

Tesla billigst

Selv etter priskuttet er det fortsatt et stykke ned til Teslas ladeprising, selv for ikke-Tesla-eiere.

Gjennomgangen til Tesla Owners Club nylig viste at de norske Supercharger-stasjonene midt i august hadde en snittpris på 3,65 kroner per kilowattime mellom 22 og 18, og 4,04 kroner per kilowattime i «rushtiden» mellom 18 og 22.

Tesla-eiere betaler henholdsvis 2,56 og 2,83 kroner per kilowattime, som var ned rundt 19 prosent i gjennomsnitt fra forrige sjekk i juli.

Ionity tar nå 6,99 kroner per kilowattime for dropin-kunder, som var ned fra 8,40 før priskuttet. Av de andre større ladetilbyderne er lynladeprisene som følger:

Circle K: 7,49 kr/kWt

Mer: 5,99 kr/kWt

Kople: 7,29 kr/kWt (7,19 i Midt- og Nord-Norge)

Eviny: 6,99 kr/kWt (6,69 i Midt- og Nord-Norge)

I første versjon av denne saken skrev vi at Mers ladepris var 7,19 kr/kWt. Det stemmer ikke, riktig pris er 5,99 kr/kWt både i nord og sør. Feilen ble rettet 21. august kl 19.05.

Oppdatert 21. august 2023, 19:05

