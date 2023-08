Tesla og Ionity kutter lynladeprisen

Ionity har vært blant de aller dyreste ladetilbyderne i Norge. Etter de siste dagenes priskutt legger de seg blant de rimeligere. Kamera Hanne Hattrem / VG

Lynlading er den raskeste lademetoden langs veiene, og den det gjerne snakkes om når du skal på langtur med elbilen og «uansett må stoppe for å strekke på beina». Lynlading er vesentlig dyrere enn lading i egen kontakt, og da strømpristoppen var som verst skjøt også ladeprisene til himmels.

Nå begynner prisene å dale. Etter at Eviny satte ned prisene i begynnelsen av juli, følger nå Ionity og Tesla på. Ionity senker seg til 6,99 kroner for kilowatten, mens Teslas ladere blir enda mer fordelaktige enn de har vært.

Ionitys førpris var på nokså stive 8,40 kroner per kilowattime. Har du abonnement hos Ionity (129 kroner i måneden) går prisen ned fra 6,40 kr/kWt til 4,82 kr.

– Ionity har hatt samme høye pris over lang tid og det er på tide at prisene settes ned. De merker nok konkurransen fra Tesla, som åpnet opp sitt ladenettverk for andre elbilister i fjor, sier nestleder i Elbilforeningen, Petter Haugneland, til egne nettsider.

Tesla skrudde ned 19 prosent

Teslas ladenettverk baserer prisen på mange ulike faktorer; om du har Tesla, om du har ladeabonnement, hvilken hurtiglader du bruker og om det er mange som vil lade samtidig. Tesla Owners Club holder oversikt med prisutviklingen i Norge i en omfattende tabell.

I siste oversikt oppgir de at snittprisen sank med hele 19 prosent sammenliknet med forrige sjekk, som var i juli.

Under halv pris per kilowattime

Den aller laveste ladeprisen utenom rush og for deg med abonnement eller Tesla var nede i 2,20 kroner per kilowattime. For bilister uten Tesla eller spesiell avtale er tilsvarende pris 3,30 kroner per kilowattime.

Prisen er altså under halvparten av de rimeligste konkurrentene, og Teslas laveste priser var tilgjengelig på åtte stasjoner i ladenettverket - fordelt utover hele landet med for eksempel stasjonene i Oslo sentrum, på Liertoppen og på Fauske med samme pris.

Aller dyrest i Tesla-nettveret var Røldal, med 4,70 per kilowattime, uten avtale eller Tesla, i rushtiden mellom 18 og 22.

Teslas superladere var allerede blant de billigste der ute. Nå har de kuttet prisene ytterligere. Kamera CAROLINE BREHMAN / EPA / NTB

Hva med resten?

Et raskt prissveip viser at de fleste andre ladetilbydere fortsetter å ligge over 7 kroner per kilowattime på lynlading.

Eksempelvis tar Recharge 7,49 kroner per kilowattime, mens Circle K tar 7,39 kroner. Hos Mer betaler du henholdsvis 7,19 kroner eller 7,09 kroner avhengig av om du lader i sør eller nord.

Det samme gjelder hos Kople, som tar 7,19 i Midt- og Nord-Norge og 7,29 i resten av landet - og hos Eviny, som tar henholdsvis 6,69 og 6,99 kr/kWt.

Pris er ikke eneste forskjell

Selv om Teslas ladere fortoner seg vesentlig billigere enn resten er det verdt å ta med at både maksimal ladeeffekt og også hva du kan utnytte av den kan være ulikt mellom biler og nettverk.

Hos Ionity og Recharge heter lynlading for eksempel inntil 350 kilowatt, som er ganske mye hurtigere enn Teslas maksimale 250 kilowatt på sine raskeste ladere.

Samtidig er bilene som kan dra nytte av absolutt maksimal effekt svært få, og effekttoppen varer typisk kun noen få minutter mens batteriet er på sitt mest mottakelige.

En annen faktor det er greit å vite om er at ikke alle biler snakker like godt med alle ladere. Så noen kan oppleve å få mye lavere enn maks effekt fra en Tesla-lader, selv om bilen i seg selv skal støtte mer - og gjerne klarer mer hos andre nettverk.

Spotprisen har stupt

Prisene på strøm har holdt seg noenlunde stabile siden vinteren. I sone 1, såkalt Sør-Øst, var spotprisen på 3,35 kroner per kilowattime i desember, mens den i juli har vært langt mer bedagelige 0,46 kroner per kilowattime.

Da NRK satte fokus på at prisene ikke hadde gått ned tidligere i sommer, viste ladenettverket Recharge til at både selve ladestasjonen, bygging, vedlikehold og tilkobling til strømnettet koster penger. Og at økningen i biler som skal lades krever store utbygginger.

NRK bemerket at Recharge reduserte ladeprisen med 50 øre etter at saken ble publisert. I dag koster det altså 7,49 per kilowattime å lade med inntil 350 kW effekt hos nettverket.

Oppdatert 18. august 2023, 13:47

