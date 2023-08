Fisker viste el-pickup med et helt spesielt triks

Fisker Alaska er Fiskers kommende pickup basert på en forlenget versjon av plattformen som muliggjør Fisker Ocean. Den er litt mer kompakt enn for eksempel Teslas Cybertruck, men har til gjengjeld et lite triks i ermet. Kamera MIKE BLAKE / Reuters / NTB

Elbilprodusenten Fisker ser ut til å ta lange steg bort fra «vaporware Krysse av Bytt vaporwareProdukter som lanseres, men aldri kommer på markedet. »-stempelet som har preget Fisker-sjef Henrik Fisker tidligere.

Denne uken kom de første presseinntrykkene av Fisker Ocean, som stort sett var veldig positive, og natt til fredag avholdt selskapet sin såkalte «Product Vision Day» - i praksis en timelang presentasjon av kjøretøyene de ser for seg å lansere de neste årene.

Fisker presenterte først og fremst den nye el-pickupen Alaska, som ble vist frem for første gang i prototype-versjon. Denne skal være bygget på en forlenget versjon av den samme plattformen som brukes for nevnte Ocean, og det gjør at Fisker tar sikte på å ha bilen på veien i starten av 2025.

Kamera Skjermdump Fisker

«Kompakt» pickup med triks

De eksakte dimensjonene er ikke kjent, men det spekuleres i at Alaska vil være omtrent i samme område som en av hovedkonkurrentene, nemlig Rivians R1T.

Den måler omtrent 5,5 meter i lengde og klassifiseres i USA som en pickup i nedre del av mellomsegmentet. Teslas Cybertruck er på sin side nærmere 5,9 meter lang, mens Fords F-150 Lightning er akkurat over 5,9 meter.

Fisker har imidlertid et lite triks i ermet, og det er det de kaller «Houdini trunk». Det betyr at hele veggen og vinduet bak andre seterad kan forsvinne ned i en luke under bilen, slik at du kan få plass til betydelig lengre ting enn du ville gjort ellers.

Lasteplanet måler knappe 1,4 meter med alt lukket, men kan utvides til nesten 2,3 meter når du fjerner veggen. Med bakluka nede snakker vi over 2,8 meter.

«Houdini»-veggen forsvinner ned i bilen og åpner for at du kan få plass til godt over to meter lange ting. Kamera Skjermdump Fisker

Sannsynligvis over 600 kilometer rekkevidde

Rekkeviddemessig tar Fisker sikte på mellom 230 og 340 miles, altså 370 til snaut 550 kilometer. Det er etter all sannsynlighet etter den amerikanske EPA-standarden, som er kjent for å være strengere enn WLTP-standarden vi bruker i Europa.

Fisker Ocean har til sammenlikning 380 miles (580 kilometer) etter EPA-standarden og 707 kilometer etter WLTP, så at også Alaska vil kunne få godt over 600 kilometer etter WLTP er nok sannsynlig.

Fisker har ikke offentliggjort batterikapasitet eller motorspesifikasjoner foreløpig, men sier Alaska skal være verdens mest bærekraftige og verdens letteste el-pickup. Det er nok heller ikke utenkelig at den vil få den samme batteripakken som Ocean, som er på 113 kilowattimer brutto.

Fisker Alaska. Kamera MIKE BLAKE / Reuters / NTB

Fisker Ronin: El-kabriolet med fem seter

I tillegg til Alaska dro Henrik Fisker duken av en ny superbil kalt Fisker Ronin - en firedørs kabriolet med fem seter og et såkalt «hardtop»-tak av karbonfiber.

Denne skal bygges for hånd og kun lages i et ganske begrenset antall, ifølge dansken. Ronin har fem seter, såkalte sommerfugldører som svinger opp og ut og et rekkeviddemål på solide 600 miles - 966 kilometer. Hvis vi antar at det igjen er etter EPA-standarden, kan det fort bety rundt 1100 kilometer etter WLTP.

Fisker sier de tar sikte på å få til verdens lengste rekkevidde i en produksjons-elbil, delvis på grunn av jobben de gjør med å integrere selve battericellene i karosseriet på bilen. Det gir plass til et større batteri - som igjen gir lenger rekkevidde.

Et tremotorsoppsett skal gi over 1000 hestekrefter og 0–100 på rundt to sekunder - ikke helt ulikt hva Tesla har lovet med sin andregenerasjons Roadster. Denne ble først vist frem i 2017, men har siden gått på utsettelse på utsettelse. Fisker Ronin skal komme på veien mot slutten av 2025, foreløpig uten noen prisindikasjon.

Fisker Ronin. Kamera MIKE BLAKE / Reuters / NTB

Fisker Pear - råbillig seksseter

Fisker viste også frem den kommende billig-elbilen Pear - kort for «Personal Electric Automotive Revolution», som på mange måter ser ut som en litt krympet versjon av Fisker Ocean.

Fisker sier bilen har 35 prosent færre deler enn andre elbiler i sin klasse, og den kan fås med en benk på første rad i stedet for seter, som gir seks seter i stedet for fem. Det er ikke spesielt vanlig i en elbil på rundt 4,5 meter - 25 centimeter kortere enn en Tesla Model Y, for å ta et eksempel.

Den første seteraden er også nedfellbar i det Fisker kaller «lounge mode», som skal gjøre det relativt enkelt å sove i bilen, ifølge Henrik Fisker.

Også her får du det selskapet kaller en «Houdini trunk» - som i praksis betyr at bakluka forsvinner ned i et hulrom i bilen fremfor at du må vippe den opp eller ut. Praktisk om noen har parkert tett og du må få inn handleposene, eller om det er lavt tak i garasjen, skisserte Fisker.

Fisker Pear. Kamera Skjermdump Fisker

Bilen har også lagringsplass under panseret, noe vi gjerne kaller «frunk» i dagligtalen. Fisker har imidlertid funnet sitt eget navn, «froot» - en sammenslåing av front og boot.

Rekkevidde er foreløpig ikke kjent, men Henrik Fisker har tidligere sagt at modellen med størst batteri bør klare «godt over 300 miles». 300 miles er 483 kilometer.

Mest spennende er likevel prisen, som Fisker nå bekrefter at vil starte på 29.900 dollar (cirka 306.000 kroner med dagens kurs). I USA betyr det 22.400 dollar etter det føderale elbil-skattefradraget på 7500 dollar, altså 230.000 kroner.

Fisker Pear skal komme midt i 2025, ifølge selskapet. Både Pear, Ronin og Alaska er allerede tilgjengelig for reservasjon på selskapets nettsider.

Fra venstre Ronin, Alaska, Pear og Fisker Ocean med Force E-pakke. Kamera Fisker

Offroad-Ocean

Sist ut viste også Fisker en egen off-road-pakke til Fisker Ocean. Den blir tilgjengelig til de to toppmodellene Ultra og Extreme, både før og som en tilleggspakke etter levering. Denne inkluderer blant annet større hjul, høyere bakkeklaring, spesielle støtdempere og en egen beskyttelsesplate under bilen.

«Force E», som pakken heter, skal bli tilgjengelig i første kvartal 2024, til en foreløpig ukjent pris.

Oppdatert 4. august 2023, 13:07

