Lanserer selvreparasjon for Galaxy-telefoner

Samsung følger i Apples fotspor.

En tidligere selvreparasjon av Samsung-telefon gjort her på huset i Tek.

Samsung lanserer selvreparasjon i USA fra og med i sommer, i samarbeid med det kjente fiksenettstedet iFixit. Det melder selskapet selv i en pressemelding på sine egne nettsider.

Produktene dette i første omgang skal gjelde er kun de aller nyeste generasjonene mobiltelefoner i toppmodellsegmentet, samt ett nettbrett.

Nærmere bestemt er det alle telefoner med Galaxy S20- og Galaxy S21-betegnelsen, samt Galaxy Tab S7+ som vil innbefattes i ordningen.

Selvreparasjonsprogrammet minner mye om Apples lignende initiativ, som ble lansert sent i 2021 direkte fra Apple selv. Tanken er nok å kunne konkurrere med nettopp dette tilbudet fra det Cupertino-baserte epleselskapet.

Kun i USA foreløpig

iFixit har mange kjente verktøy, som disse plastplekterne.

Akkurat som Apples selvreparasjon vil du med Samsungs ordning få både deler, instruksjoner og verktøy tilsendt om du bestiller en slik pakke. Dette vil selvsagt være utviklet av iFixit, i samarbeid med Samsung. Den store fordelen er at dette nå altså vil være velsignet av det sørkoreanske selskapet, og også sannsynligvis ha bedre og offisielle metoder for å gjennomføre reparasjonene.

En annen ting de to selvreparasjonsprogrammene deler er de i første omgang kun blir tilgjengelige i USA, og senere vil spres til andre deler av verden.

Samsung vil tilby følgende reparasjoner som en del av sitt program:

Bytte av skjerm

Bytte av bakglass

bytte av ladeport

Det vil altså foreløpig ikke være mulig å bytte ting som kamera eller batteri via dette programmet, men det virker usannsynlig at du ikke uansett vil kunne det etterhvert. Og kamera og batteri er som regel veldig enkelt å bytte uansett om du først har fått av skjermen eller bakglasset, ettersom det vanligvis kun er snakk om et par skruer og en avkobling og tilkobling her og der.

Tjener både forbrukerne og selskapene selv

Dette er telefonene som hittil støttes.

Samsung selv mener programmet vil være bra både for miljøet og for brukerne, som slipper å kjøpe en ny telefon og samtidig også sparer miljøet for mer elektronisk avfall:

– Vi er opptatt av å gi brukerne våre flere muligheter for å forlenge levetiden på produktene våre med premium-alternativer for kundeservice, og selvreparasjon vil tilby mer praktiske og bærekraftige muligheter, sier Ramon Gregory, en av Samsungs kundeservice-sjefer.

Samtidig er det verdt å nevne at både Apple og Samsung selvsagt tjener på at de kan selge forbrukerne sine egne deler direkte, for alternativet er ofte at tredjeparter lager «uekte» erstatningsdeler – og dette tjener selvsagt ikke selskapene noe særlig på.

