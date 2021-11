Apple snur etter press: Nå får du reparere iPhone og Mac selv

Sender deg til og med deler og manual.

I en overraskende vending har Apple åpnet for å la hvem som helst reparere og utføre service på flere produkter.

Det nylanserte programmet har fått navnet «Self Service Repair», der Apple vil tilby originale deler, manualer og verktøy direkte til deg som er komfortabel med å utføre reparasjoner selv.

Reparasjonsprogrammet inneholder ifølge Apple over 200 ulike deler og lanseres i USA tidlig i 2022, før det rulles videre ut til flere land.

For den fingernemme er det reparasjon av egne iPhone 12- og 13-modeller som blir tilgjengelig først. Litt senere har Apple bekreftet at alle Macer med M1-brikke også skal kunne repareres uten å ta dem til et offisielt verksted.

I første rekke vil reparasjonsprogrammet la deg bytte de mest essensielle tingene, som batteri, skjerm og kamera på iPhone. Listen over hvilke reparasjoner du får prøve deg på skal imidlertid utvides med tiden.

Få rabatt fra gamle deler

Om du har en iPhone eller Mac som må repareres etter at reparasjonsprogrammet er lansert i Norge, vil du kunne logge deg inn i en egen nettbutikk for å bestille delene du mener du trenger. Du skal også kunne sende gamle, brukte deler i retur til Apple for å få en slags rabatt for å ha gjenvunnet dem.

Apple understreker at selv om reparasjonsprogrammet er åpent for alle, anbefaler de at det benyttes av personer med litt erfaring med elektroniske enheter og teknisk ekspertise. Selskapet mener fremdeles de fleste bør oppsøke et offisielt verksted om noe ryker eller må byttes.

Apple iPhone 13 Pro 128GB annonse 12290 NOK Sjekk nå 12290 NOK Sjekk nå

Presses av EU

EU jobber for tiden for å gjøre det til en rettighet å reparere elektronikk, og med å snu utviklingen der produkter i stadig større grad er vanskelige å ta fra hverandre. Unionen viser særlig til miljøgevinstene enklere tilgang på reparasjon kan ha.

Det er derfor neppe tilfeldig at Apple kommer med et reparasjonsprogram nå, etter å tidligere ha slått ned på uavhengige verksteder som har tilbudt reparasjon av egne produkter. De har også over flere år gjort det lite attraktivt å benytte uoffisielle deler.

Bytte til en uoffisiell skjerm har blant annet kunnet føre til at FaceID-sensoren har sluttet å fungere – selv om den ikke hang sammen med skjermen – og bruken av et batteri Apple ikke har signert på har eksempelvis ikke gitt tilgang på informasjon om batterihelse gjennom innstillingene i telefonen.

Tidligere har skifte av Touch ID-sensorer utenfor uoffisielle verksteder også gitt Apple-kunder trøbbel, ved å sende telefonene deres i en uendelig oppstartsløkke og gjøre dem ubrukelige.

Også MacBooker har kunnet slutte å fungere om du har reparert dem selv.

Apple har ofte vist til avanserte innebygde sikkerhetsfunksjoner og behovet for å beskytte brukeren mot risiko, men har gjentatte ganger måtte beklage og finne andre måter å sikre enhetene på etter at funnene har skapt overskrifter og forargelse.

Les også Dette er utstyret du trenger for å reparere mobilen eller laptopen

Apple iPhone 13 128GB annonse 9490 NOK Sjekk nå 9790 NOK Sjekk nå