Test Apple iPhone SE (2022)

Apples billigste iPhone byr på en totalpakke ingen andre kan slå

Gammel mobil, helt ny innmat.

Dette har vært suksessoppskriften for Apples tidligere SE-modeller, og i 2022 er det lite som har skjedd. Og kanskje er det ikke nødvendig heller.

For oppskriften er enkel: Den beste ytelsen på markedet til en hyggelig pris.

Da gjør det kanskje ikke så mye at designet er kjedelig, kameraet er gammelt og skjermen er kjip?

8.5 Meget bra Apple iPhone SE 5G 128GB 2022 (3rd generation)

Krysse av Oppdatert programvare og moderne iOS-funksjoner

Krysse av Relativt lav pris

Krysse av Tar gode bilder (i godt lys)

Krysse av Vannsikret

Krysse av Støtter trådløs lading

Krysse av Støtter hurtiglading

Krysse av Kompakt størrelse

Krysse av 5G Ting å tenke på Bytt Lav oppløsning på skjermen

Bytt Treg oppdatering på skjermen

Bytt Sliter kraftig med nattbilder

Bytt Bare ett kamera

Bytt Ingen medfølgende lader

Kjent design

iPhone 12 mini til venstre, iPhone SE til høyre.

Vi skal ikke dvele så mye ved utseendet til iPhone SE, for denne mobilen har vi strengt tatt beskrevet en rekke ganger tidligere. Årets iPhone SE ser nøyaktig ut som iPhone SE fra 2020, og akkurat ut som iPhone 8 gjorde i 2017.

Den ser ut som en eldre iPhone med relativt tykke skjermrammer, glass både foran og bak, aluminiumsramme rundt og en Touch-ID-knapp under skjermen. Hodetelefonkontaktet forsvant allerede med iPhone 7 i 2016, så den er vekk også her.

Og om det skulle være noen tvil: Ikke bare ser mobilen lik ut som før, de aller fleste komponentene er nøyaktig de samme. Knappene, skjermen, kameraet, batteriet: Alt er likt.

Skjermen er fortsatt på 4,7 tommer og byr på 750 x 1334 piksler – ganske kornete og svakt sett med 2022-øyne. Tykkelsen er fortsatt på relativt smale 7,3 millimeter.

Vårt testeksemplar kom i svart, men mobilen er også tilgjengelig i hvit eller rød.

Men selv om vi har beskrevet utseendet før, er det likevel noe annet å faktisk bruke og holde i iPhone SE enn man kanskje skulle tro. Det som tidligere var en «normal» størrelse på iPhone 6 og senere, oppleves i dag som svært liten og kompakt.

Rent fysisk er den veldig lik iPhone 13 Mini i størrelse, bortsett fra at sistnevnte naturligvis har mye større skjerm. Vi vil også si at den er litt mer behagelig å holde enn nettopp iPhone 13 Mini, takket være de runde (umoderne?) kantene. Vi vil faktisk si den er litt søt.

iPhone SE er betydelig mindre enn «vanlige» iPhone i dag, og bare marginalt større enn iPhone 12 og 13 mini.

Det som er nytt er prosessoren – selve hjernen i mobilen. Her har ikke Apple spart på kruttet, og brukt den samme A15 Bionic-brikken som vi finner i selskapets toppmodeller iPhone 13 og iPhone 13 Pro.

Dette gjør ikke bare mobilen lynende rask i bruk, men det gjør faktisk også at de andre, litt utdaterte delene av mobilen blir bedre.

Samme kamera, men likevel bedre

Mens de fleste nye mobiler har flere objektiver du kan eksperimentere med, har iPhone SE bare ett. Dermed er du låst til én brennvidde, og kan hverken zoome inn eller ut.

På spesifikasjonsarket er det ikke mye å juble for på kamerafronten. Det er ett kamera på baksiden her, på 12 megapiksler, med f/1.8 og optisk bildestabilisering. Altså nøyaktig samme kamera som iPhone 8 som vi testet i 2017.

Det er nesten fem år siden, og i testen vår skrev vi at vi syntes iPhone 8 tok svært gode bilder, spesielt i dagslys, men så fort mørket falt gikk kvaliteten også ned.

Siden den gang har mye skjedd med mobilkameraene, med både bedre optikk, større bildebrikker, flere objektiver og ikke minst smartere bildebehandling. Og selv om de fysiske delene av kameraet i iPhone SE 2022 er nøyaktig de samme som i iPhone 8, åpner den nye prosessoren opp for en del nye og moderne triks.

Portrettmodus er for eksempel på plass her, en funksjon som ikke var tilgjengelig for én-kamera-iPhoner før iPhone Xr i 2018.

Også andre avanserte bildeprosesseringsteknikker som Apple har lansert de siste årene er på plass her. Det inkluderer «Deep Fusion», en funksjon som skal sikre at teksturer og andre detaljer fremheves i bilder, som kun var tilgjengelig for Pro-modellene i 2020. Også fjorårets nyvinning med «bildestiler», som bevarer hudtoner samtidig som du kan justere på fargene i bildet, er tilgjengelig her.

Alle disse nye funksjonene gjør at den gamle maskinvaren ikke føles så rusten likevel. For det er ikke noe som åpenbart mangler, det er bare ikke like bra som mobiler med nyere maskinvare.

Og det legger man naturligvis merke til når man faktisk tar bildene. Ikke så mye i dagslys, der klarer de fleste mobilkameraer seg godt og iPhoner er intet unntak. Men desto mørkere det blir, jo mer sliter iPhone SEs gamle kamera og lille bildebrikke å holde tritt med moderne konkurrenter.

Selv med nymotens bildebehandling og kraftig prosesseringskraft får du ikke de beste mørkebildene. Sånn er det bare.

Under er to bildeeksempler av en selfie og et bilde tatt i et dårlig belyst rom. Om det skulle være noen tvil: iPhone SE til venstre, iPhone 13 Pro til høyre.

Gammel maskinvare, moderne apper

Touch ID-sensoren er på plass igjen, og fungerer akkurat som vi husket den. Nøyaktig og rask, men fortsatt ikke like hendig som å kunne låse opp mobilen med ansiktet. Spesielt ikke nå som iPhone kan låses opp med ansiktsmaske på, som var et hinder da pandemien herjet som verst.

Med en flunkende ny prosessor på innsiden kan iPhone SE naturligvis by på mange av de nyeste og beste funksjonene Apple har introdusert i iOS 15.

Det inkluderer nye funksjoner som «Fokus», som lar deg redusere distraherende varslinger og apper mens du gjør spesifikke ting (for eksempel før du skal legge deg, eller kjører i bil). Eller tekst- og objektgjenkjenning i bildeappen, og nytt design på Safari, Vær og Notater.

Dette er jo «bare» forbedringer i programvaren, men det gjør også at iPhone SE føles mer som en moderne mobil enn maskinvaren ellers skulle tilsi. For det er ikke så mange fancy funksjoner «de andre» kan by på som ikke iPhone SE også kan.

Og så hjelper det jo at den er ekstremt rask:

Slike ytelsestall sier ikke alltid så mye om hvordan mobilen oppleves i praksis, og så fort de kommer over et visst nivå så er de alle uansett «raske nok». Men det ytelsestall derimot er en god indikator på, er hvor lenge mobilen vil være relevant i fremtiden. Kommer den til å være rask nok for fremtidige programvareoppdateringer? Her er det ingen tvil om at svaret er et rungende ja.

Apple har også vært bransjeledende i årevis på å holde sine eldre enheter oppdatert i mange, mange år. For eksempel får iPhone 6s fortsatt programvareoppdateringer – en mobil som kom ut i 2015. I Android-verdenen skal du være glad hvis mobilen mottar programvareoppdateringer etter tre år – syv år er helt uhørt.

Vi kan jo også nevne at 5G er på plass her, uten at det kommer til å endre måten du bruker mobilen din på. Det er imidlertid nok en viktig funksjon å ha på plass for å fremtidssikre mobilen, slik at du ikke går glipp av fremtidige nyvinninger. Men foreløpig skal du ha ganske spesielle behov for å merke den lavere forsinkelsen og raskere nedlastingshastigheten 5G kan by på sammenlignet med 4G.

Merkbart utdatert skjerm

Opplevelsen rundt i menyer, sveiping rundt omkring, åpning av apper, videotitting, ringing, tekstskriving – alt dette kan enten beskrives som både raskt og smidig, men også som litt tregt og traurig.

I 2022 har det nærmest blitt bransjestandard å ha en sylskarp mobilskjerm med høy pikseltetthet og rask oppdateringshastighet, slik at animasjoner sklir helt uhindret over skjermen. På iPhone SE blir brukeropplevelsen litt hemmet av den utdaterte skjermen. Med en oppløsning på bare 1334 x 750 piksler (pikseltetthet på 326 punkter mer tomme), blir du stadig påminnet at du ikke sitter med den heteste teknologien foran deg.

Du vil neppe tenke over det hvis du oppgraderer til iPhone SE fra en eldre mobil, men setter du den direkte opp mot en annen moderne mobil med bedre skjerm, vil du se at skjermen ikke er like skarp, og animasjonene henge litt etter.

Men hvis du uansett er ute etter en budsjettmobil, så er kanskje ikke disse skjermdetaljene det viktigste uansett. Men det må nevnes.

Lenger batteritid

På bunnen sitter høyttalerne og Lightning-pluggen, men hodetelefoninngangen er borte.

Selv om det er den nye prosessoren og 5G som er de store nyhetene til iPhone SE, skryter Apple også at batteritiden er forbedret i iPhone SE. Og dette er altså uten at batteriet faktisk har blitt større.

Nøyaktig detaljene rundt hva som er nytt vil ikke Apple si noe om, bortsett fra at den forlengede batteritiden har kommet som en konsekvens av «effektiviteten til A15 Bionic, vår nyeste batterikjemi og interne designoppdateringer».

Vi tipper det er strømeffektiviteten til A15-brikken som er det aller viktigste her. Og uten at vi har en iPhone SE 2020 å sammenligne direkte med, opplever vi at årets iPhone SE klarer seg fint gjennom hele dagen med moderat bruk. Bilder, surfing, videotitting, prating og annen generell bruk går helt fint, og er du virkelig gnien med bruken kan du komme deg inn i neste dag også før du må lade den opp.

Mobilen støtter også hurtiglading, selv om det bare følger med en kabel i esken, og ingen faktisk strømplugg. Det må du kjøpe selv. Øreplugger følger heller ikke med. Trådløs lading er også støttet.

Konklusjon: En nydelig mobil for den rette personen

Vi kunne nesten ha kopiert hele konklusjonen vår av iPhone SE 2020 her, for situasjonen er nesten identisk. Skjermen er fortsatt lavoppløst, selfiekameraet er ikke så mye å juble over og nattfotografering er fortsatt et stort ankepunkt.

Men likevel er prispunktet såpass lavt, og ytelsen så ekstrem, at det er vanskelig å ikke anbefale iPhone SE for den som bare vil ha en skikkelig god, velfungerende mobil.

Prisen for iPhone SE gikk opp en smule i USA, men her i Norge har prisen faktisk gått ned litt siden forrige modell. Nå koster 64 GB-versjonen 5290 kroner, mens 128 GB-varianten koster 5990 kroner.

På rene ytelsestester er iPhone SE på nivå med (eller bedre enn) mobiler som koster tre ganger så mye, og med tilgang til iOS 14.5 er det ikke så mange moderne funksjoner du går glipp av heller.

Apple har også tradisjon for å holde mobilene sine oppdatert i lang tid, og med A15 Bionic-brikken på innsiden her, vil iPhone SE holde det gående i mange, mange år.

Som teknologientusiaster og mobilnerder er det lett for oss å peke på ting vi savner. Vi kan ønske oss en skjerm med høyere oppløsning og raskere oppdatering, flere og bedre kameraer og et design som ikke skriker 2016.

Men iPhone SE er ikke ment å være en teknologibombe som skal engasjere entusiastene. Dette er en fantastisk god mobil, om enn litt kjedelig, som byr på mer for pengene enn noen annen toppmodell kan, i flere år fremover. Og der er det vanskelig å slå Apple.

