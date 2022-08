Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Google saksøker Sonos’ nye taleassistent

Hevder de har stjålet teknologien deres.

Sonos’ nye lydplanke, Sonos Ray.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Søksmålene sitter løst hos både Sonos og Google, og denne gangen er det Googles tur til å svinge hammeren. I søksmålet hevdes det at Sonos’ nye taleassistent bruker en rekke teknologier som Google står bak, syv totalt.

Dette inkluderer blant annet en teknologi som involverer såkalt «hotword detection» - altså evnen til høyttaleren til å reagere når den hører et spesifikt nøkkelord - samt trådløs lading, skriver The Verge.

– Vi vil beskytte teknologien vår og utfordre Sonos’ åpenbare og fortsatte overtredelse av våre patenter, sier Googles talsperson José Castañeda i en uttalelse.

Sonos slapp sin egen taleassistent tidligere i sommer kalt Sonos Voice Control som utelukkende skal brukes for å styre musikken i hjemmet. Vinner Google frem i retten kan det hende funksjonaliteten til Sonos Voice Control vil kunne begrenses betydelig.

Sonos vant forrige runde

Søksmålene mellom de to selskapene startet i januar 2020, etter årevis av tett samarbeid for å få Googles taleassistent til å fungere på Sonos-høyttalere. Sonos hevdet imidlertid at Google hadde brukt samarbeidet for å få tak i deres patenterte teknologi.

Google lot seg ikke vippe av pinnen og saksøkte Sonos tilbake etter bare seks måneder. I januar i år vant imidlertid Sonos den første kampen, og Google måtte endre på hvordan smarthøyttalerne deres fungerte.

Sonos Ray Soundbar