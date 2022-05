Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Offisielt: Sonos lanserer billig-lydplanken Ray

Og sin egen taleassistent.

Ray er Sonos’ nye, mindre og rimeligere lydplanke.

Det meste var igjen kjent på forhånd, men nå er den offisiell. Sonos lanserer onsdag kveld sin nye og enda mer kompakte lydplanke Sonos Ray, som bringer selskapet inn i enda et nytt prissegment i lydplankemarkedet.

Prisen er nemlig satt til 2999 kroner, og Ray gjør dermed storebrødrene Beam (4999 kroner) og Arc (9990 kroner) selskap. Ray måler knappe 56 centimeter i bredden, og er dermed ni centimeter smalere enn den allerede rimelig kompakte Sonos Beam.

For å få ned prisen har Sonos tilsynelatende droppet alt utover det essensielle, nemlig lyden. Her får du ingen Dolby Atmos, du får ingen simulerte bakkanaler og du får ikke engang en HDMI-port. Nemlig, du må bruke en optisk kabel for å overføre lyden til Ray, som må sies å være noe vi ikke har sett på veldig mange moderne lydplanker i 2022.

Som Beam og Arc har Ray også kun støtte for 2,4 GHz-wifi, ikke 5 GHz, og du får ingen bluetooth - selv om det ikke er noe stort savn på en høyttaler som uansett skal stå stasjonært hjemme hos deg.

Ray (nederst) sammen med Beam og Arc.

Kan settes i tv-benken

Ray har ellers to diskantelementer, to fulltoneelementer og en bassrefleksport, og støtter Sonos’ såkalte TruePlay-funksjon, som måler og justerer lyden etter rommet du plasserer høyttaleren i (og fortsatt kun er tilgjengelig på iPhone og iPad).

Sonos fremhever også at siden lyden kun sendes forover, kan du plassere høyttaleren inne i en tv-benk, og at måten lyden sendes ut på skal gjøre at lyden spres fra vegg til vegg og skaper et «overraskende bredt» lydbilde.

Formatstøtten begrenser seg til Stereo PCM, Dolby Digital 5.1 og DTS. Ray skal være tilgjengelig 7. juni, altså for 2999 kroner. På forhånd var det spekulert i at Ray også skulle kunne brukes som bakhøyttalere i et surroundoppsett, men det er ikke nevnt med ett ord i Sonos’ pressemateriale.

Lanserer egen talestyring

Sonos varsler også at de lanserer sin egen talestyring, kalt Sonos Voice Control. Sonos’ talestyring skal være mer personvernsfokusert enn taleassistentene fra de store selskapene, ettersom alle forespørsler behandles lokalt på enheten.

– Ingen lyd eller transkripsjon sendes til skyen, lagres, lyttes til eller leses av noen, skriver Sonos i en pressemelding - et tydelig stikk til hva som har kommet frem om flere av de andre taleassistentene på markedet, nemlig at du kan risikere at opptak har kunne bli lyttet til av andre og bli brukt til opplæring av den kunstige intelligensen.

Foreløpig ikke på norsk

Signalordet er naturligvis «Hey Sonos», og assistenten skal kunne bistå deg med å finne tak i musikk du vil lytte til, justere volum og flytte lyden rundt omkring i huset om du har flere Sonos-høyttalere.

Foreløpig er den kun tilgjengelig i USA (fra 1. juni), men Frankrike vil komme senere i år og flere markeder vil følge, sier Sonos.

Alle Sonos-høyttalere med mikrofon får støtte for talestyringen gjennom en oppdatering. Det skal også fungere når du er tilkoblet Roam eller Move med bluetooth.

Foreløpig har Sonos’ stemmestyring en stor mangel, og det er at giganten Spotify ikke er støttet. Støttede tjenester fra start er nemlig bare Apple Music, Amazon Music, Deezer og Pandora, i tillegg til Sonos Radio.

I starten er det Giancarlo Esposito, blant annet kjent som Gus Fring fra serien Breaking Bad, som utgjør Sonos-stemmen, men flere stemmer skal også komme etter hvert.

Til sist lanseres Sonos’ minste høyttaler Roam i tre nye farger; Olive, Wave og Sunset. De skal være tilgjengelig umiddelbart.

