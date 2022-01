Sonos vant i retten – nå må Google fikse

Mister muligheten til å styre volum på flere enheter.

Høyttalerprodusenten Sonos og teknologigiganten Google er ikke kjent for å være perlevenner – spesielt ikke etter at sistnevnte kom på banen med sine smarte høyttalere. Så i noen år nå har disse to saksøkt hverandre, og det ferskeste poenget i den kampen har gått til Sonos, skriver The New York Times.

Googles problemer ligger i bruken av fem teknologier Sonos skal ha patentert, der i hvert fall brorparten dreier seg om nettverksstyring av høyttalere. En fersk domsavgjørelse i amerikansk rett forhindrer nå selskapet i å importere produkter som benytter seg av disse teknologiene. Jo, Google er riktignok også amerikansk, men produktene snekres like fullt sammen i Kina og må derfor importeres.

Dette betyr i første rekke trøbbel for Google Home-høyttalere, Pixel-mobiler og strømmedingsen Chromecast.

Google og Sonos – ikke akkurat perlevenner.

Samtidig har retten bestemt at importforbudet ikke vil gjelde før om 60 dager, og det betyr at Google nå har to måneder på seg til å betale det Sonos enn krever – alternativt komme opp med alternative løsninger som ikke tråkker på Sonos’ patenterte tær.

Google gjør endringer

Men Google ser ikke ut til å være villige til å bla opp. Faktisk har de allerede varslet om visse endringer i funksjonaliteten til sine høyttalere. Ifølge selskapet dreier det seg i første rekke om en forandret oppsettsprosedyre og hvordan høyttalergrupper fungerer.

Det sluttkundene først og fremst vil merke, er nok at man fremover må endre volumet på hver enkelte høyttaler individuelt i stedet for samlet som en gruppe.

Dette, og muligens andre endringer under panseret som ikke brukerne vil legge like godt merke til, vil da gjøre Google i stand til å snike seg rundt importforbudet.

Om du tenker at disse forandringene vil føre til at Googles høyttalere vil bli litt mindre enkle å bruke – spesielt om du har flere av dem satt opp i en gruppe – har du dessverre trolig rett.

