Nå blir Strim-pakken enda større

TV 2 Sumo legges til.

Den RiksTV-eide strømmetjenesten Strim inkluderer nå TV 2 Sumo i tjenesten sin. Det vil være utgaver med og uten reklame å velge mellom etter hvert. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 22 Apr 2021 18:15

Strim er RiksTVs strømmetjeneste, og tilbyr i dag en av de mest omfattende strømmepakkene du kan kjøpe. Nå melder selskapet at tilbudet øker enda litt, ved at de legger til TV 2 Sumo i utvalget, som allerede inkluderer en bunke lineære TV-kanaler og tjenestene Viaplay og HBO Nordic.

Også deler av TV 2s sportstilbud vil dukke opp for Strim-kundene. Men det er et lite stykke frem, får vi vite av pressemeldingen.

– Det gjenstår noe teknisk arbeid før lansering, forklarer de, samtidig som de varsler at Sumo-tillegget ikke blir det siste:

– Det er veldig gøy at vi får med flere innholdsleverandører, og jeg kan allerede nå avsløre at det kommer flere spennende nyheter utover våren, siteres administrerende direktør Jérôme Franck-Sætervoll på i pressemeldingen.

Nye pakker og priser på vei

Utover det er pressemeldingen nokså sparsom på detaljene, så vi tok kontakt med RiksTV for å høre hva Strim-kunder har i vente fremover. Og hva slags variant det er av TV 2s innhold som vil bli presentert på tjenesten.

– Basisutgaven, Film og serier med reklame, vil være inkludert i en av pakkene våre, mens Sumo Film og serier uten reklame vil være inkludert i en større pakke vi også vil tilby. Det vil også være mulighet for Strim-kunder på ulike pakker å oppgradere til større Sumo-abonnement, for eksempel med sport, til rabatterte priser, forklarer Ole Andre Skarbøvik, kommersiell direktør i selskapet.

Endringene innebærer imidlertid at pakker og priser ikke blir helt som før. Skarbøvik forklarer at det vil komme nye pakker i løpet av kort tid, og beskriver prisene som konkurransedyktige - uten å gå i detalj.

Les også Dette er alle strømmetjenestene du kan abonnere på

Innenfor og utenfor egen tjeneste

På spørsmål om hva slags innhold som kommer, og hvordan, får vi forklart at det blir en blandet modell sammenliknet med det Strim-kunder kjenner fra før. HBO er et eksempel på innhold som er direkte tilgjengelig i Strim, mens ViaPlay er tilgjengelig utenfor med kode du får via abonnementet ditt.

– Det blir en egen login for Sumo, i tillegg til at noe av innholdet som finnes i Sumo også blir tilgjengelig for avspilling direkte fra vår plattform. Vi tar inn alle metadata fra Sumo i vår plattform, slik at våre kunder enkelt kan søke i alt Sumo-innhold fra våre flater, forklarer Skarbøvik.

Han viser videre til at fordelen med å ta inn disse dataene er at Strim-brukere også kan få servert innholdsforslag rett i appen uten å måtte hoppe ut til andre løsninger.

Nye kanalpakker for sport

På sportsfronten er det i utgangspunktet ikke sportsdelen av Sumo som skal hentes inn, men der planlegger Strim å tilby større kanalabonnement med TV 2 Sport 1 og Sport 2 inkludert, i tillegg til muligheten til å oppgradere abonnement.

I dag finnes Strim i tre varianter; Strim Mini, Strim Film og Serier og Strim Alt. Det minste abonnementet har et knippe lineære TV-kanaler, med TV 2 og TV Norge i spissen, inkludert. De to største abonnementene har priser på henholdsvis 279 kroner i måneden og 329 kroner i måneden og inklderer mange flere TV-kanaler, og også tjenestene HBO Nordic, Viaplay og filmtjenesten Paramount+.

Strim har tidligere kommet svært godt ut med tanke på strømmekvalitet når vi har testet, og for HBO Nordic var faktisk kvaliteten bedre hos Strim enn hos HBO selv.