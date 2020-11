To nye retromobiler fra Nokia

Lanserer Nokia 6300 igjen.

HMD Global

Vegar Jansen 13 Nov 2020 12:05

Ikke alle føler for å bruke tusenvis av kroner på en mobiltelefon, og nå slippes to eldre klassikere med ny innmat: Nokia 6300 4G og Nokia 8000 4G.

Ryktet fra en uke siden viste seg derfor å være delvis korrekt.

Som vanlig er det finske HMD Global som står bak de nye mobilene – selve Nokia-merkenavnet benyttes på lisens.

Mange av våre faste lesere vil nok dra kjensel på utseendet, og det er ikke så merkelig. Den gamle Nokia 6300 kom på markedet rundt 2006/2007 og var nærmest universalt elsket.

Med metall i konstruksjonen, ålreit skjerm, store taster og pen design ble den en hit hos både unge og gamle. Til 2000 kroner var den greit priset også. Om du ikke hadde den selv, kjente du gjerne minst én som gikk rundt med en Nokia 6300 i lomma.

Nokia 6300 4G. HMD Global

annonse Nokia 6300 4G Sjekk prisen

Den nye Nokia 6300 4G er på sin side enda rimeligere. Veiledende pris ligger på 699 norske kroner, og sammenlignet med originalen har den også fått en mer moderne innmat.

Derfor kan den by på 4G-tilkobling, og operativsystemet KaiOS gir muligheter for å bruke apper som WhatsApp, Facebook, YouTube og Google Maps. I tillegg kan mobilen benyttes som Wi-Fi-hotspot og stemmestyres via Google Assistent.

Men det klassiske bakdekselet i metall er nå byttet ut med plast. Mobilen er å få i tre forskjellige utførelser: grønn, grå og hvit.

«Luksusutgaven»: Nokia 8000 4G

Nokia 8000 4G. HMD Global

Den andre nyvinningen denne gangen er altså Nokia 8000 4G, som har fått en veiledende pris på 999 kroner. Nokias opprinnelige 8000-serie var gjerne en slags «luksusutgaver» av selskapets vanlige mobiler, altså med et litt mer forseggjort utseende.

Dette er også tilfelle for nye Nokia 8000 4G, som ifølge pressemeldingen har «et lekkert glassaktig skall og med en metallisk kant i krom». Men mobilen er altså likevel fremdeles i hovedsak lagd av plast.

Nokia 8000 4G deler ellers de fleste egenskaper med nye Nokia 6300 4G, men har hakket større skjerm – 2,8 mot 2,4 tommer.

Her får du også flere fargevalg: gull, blå, hvit og sort.

annonse Nokia 8000 4G Sjekk prisen