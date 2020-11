Skal angivelig lansere to nye Nokia-klassikere

HDM Global fortsetter å lage retromodeller.

Nokia

Ole Henrik Johansen 6 Nov 2020 17:15

HDM global planlegger nå angivelig å lansere to nye retro-modeller fra Nokia sin storhetstid. Modellene det skal være snakk om er Nokia 6300 og Nokia 8000-serien, melder blant annet GSMArena .

Selskapet har allerede kommet med et par nye utgivelser av kjente modeller fra Nokia, som «banantelefonen» Nokia 8810 4G og den velkjente Nokia 3310 . Våre tester av disse har ikke vært imponerende om du sammenligner disse telefonene med dagens moderne mobiler – men mimreverdien er uslåelig for mange.

Nokia

Nokia 6300

En av de to modellene som nå ventes å se dagens lys igjen, er Nokia 6300. Denne modellen ble første gang lansert tilbake i slutten av 2006, og kunne blant annet briljere med en fargeskjerm og hele 2 megapikslers kamera og et batteri på hele 860 mAh.

GSMArena har også lagt ut spesifikasjonene til Nokia 6300 4G, som retro-utgaven trolig vil hete, så blir denne ganske lik på mange områder.

Likevel blir telefonen en del større. Noe av grunnen kan være at denne modellen får en 2,4 tommer stor skjerm, mot originalens 2,0 tommer. Lagringsplassen har blitt langt bedre, hvor du før hadde 7,8 MB å boltre deg i, mens 4G-utgaven får 512 MB. Ikke akkurat mye det heller sammenlignet med moderne mobiler, men betydelig mer enn originalen.Telefonen virker å kjøre KaiOS, og får mulighet for å bruke Micro SD-kort.

Prisen på Nokia 6300 4G er ikke kjent, ei eller når den vil bli lansert.

Nokia

Nokia 8000 4G

Den andre modellen som angivelig skal stå for tur er Nokia 8800 4G. Dette var en eksklusiv modell tilbake i tiden, og har vært i flere forskjellige utgaver med forskjellige byggematerialer. Som blant annet titan og 18 karat gull.

Sistnevnte het Nokia 8800 Gold Arte, og det er denne modellen som nå er avbildet som Nokia 8000 4G hos GSMArena. Men om den blir i denne farge, gjenstår å se.

Om spesifikasjonene stemmer for den forventede modellen, vil du i så fall få en telefon som er noe større enn den originale modellen, men likevel noe lettere. Med andre ord er nok ekte gull utelatt til fordel for en langt hyggeligere pris.

Videre så skal skjermen være på 2,8 tommer, altså noe større en den originale varianten på 2,0 tommer. Også denne telefonen skal kjøre KaiOS, og du kan sette inn et ekstra Micro SD-kort.

Heller ikke her vet vi noe om prisen, eller når den dukker opp. Men at det blir spennende å gjenoppleve gamle storheter, tror vi nok det blir for mange.

(Kilde: GSMArena )