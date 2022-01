Spotify lovet hifi-kvalitet innen utgangen av 2021. Nå er det stille

Spotifys «Veldig høy»-kvalitet er fortsatt bare inntil 320 kbit/sek. Den varslede hifi-kvaliteten lar foreløpig vente på seg.

«Tapsfri lyd kommer i år», var mantraet til Spotify så tidlig som i februar i fjor.

Nå er 2021 over, uten at vi har sett snurten av noen lyd i CD-kvalitet fra tjenesten. Da vi spurte i desember var svaret fra Spotifys nordiske kommunikasjonssjef Amanda Waldås følgende:

– Artister og fans har fortalt oss at HiFi-kvalitetslyd er viktig for dem. Vi er enige, og vi er glade for å levere en Spotify Hifi-opplevelse til Premium-brukere i fremtiden. Vi har ingen detaljer vedrørende tidspunkt å dele i dag.

Ingenting nytt

Det er det samme svaret vi får når vi henvender oss nå. Spotifys norske PR-byrå henviser til uttalelsen de ga oss i desember, en uttalelse som også er gjengitt på Spotifys internasjonale forum - på en tråd som opprinnelig ble opprettet i 2014.

Det er også verdt å nevne at det vi snakker om her er såkalt lossless-kvalitet, 24-bit/48 kHz rundt 1400 kbit/sek, som er opp fra maksimalt 320 kbit/sek på Spotify i dag. Uansett: Hifi-kvalitet, CD-kvalitet, tapsfri lyd eller lossless - kjært barn har mange navn, men faktum er uansett at Spotify fortsatt mangler noe som en god del av de konkurrerende tjenestene begynner å få.

Tidal har gjort «hifi-kvalitet» til standard på sin tjeneste, og krever 99 kroner i måneden for lyd i opptil 1411 kbit/sek, men du kan også få det Tidal kaller «Hifi Plus». Da får du tilgang til Tidals innhold i enda høyere oppløsning, opptil 9216 kbit/sek for det såkalte Masters-innholdet - til 199 kroner i måneden.

Dette krever vanligvis at innholdet ditt spesifikt støtter det såkalte MQA-formatet, som for eksempel Bluesounds multiromshøyttalere og annet hifi-utstyr.

Apple har tre nivåer

Også Amazon Music, Qobus og Deezer tilbyr innhold i høyere kvalitet enn Spotify, og Apple Music oppgraderte nylig også katalogen med støtte for høyere kvalitet. De tilbyr både CD-kvalitet (16-bit, 44,1 kHz), lossless-kvalitet (24-bit, 48 kHz) og såkalt «Hi-Res Lossless» (opptil 24-bit, 192 kHz).

Apple tar ikke ekstra betalt for den høyere kvaliteten, alt er tilgjengelig i standardabonnementet til 99 kroner i måneden.

Les også Store wifi-høyttalere : Test av større multiromshøyttalere: Denne gang er billigst også best