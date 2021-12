Spotify med flere oppdateringer, men tapsfri lyd lar vente på seg

Spotify lanserte i februar at de skulle introdusere tapsfri lyd i CD-kvalitet i løpet av året. Da vi torsdag mottok pressemelding - med bare noen uker igjen av 2021 - regnet vi med at den ville handle om nettopp Spotify HiFi. Det gjorde den ikke.

Tapsfri CD-kvalitetlyd er en løsning som Spotifys konkurrenter Tidal og Deezers allerede har. Spotify sin løsning skal hete Spotify HiFi, og ble først skrevet om tilbake i 2017.

Svaret fra kommunikasjonsbyrået Spotify benytter får det til å virke at selskapet neppe klarer å holde løftet sitt:

– Jeg skulle gjerne hatt noe mer å dele med deg, men det har dessverre jeg ikke, responderte en presseperson på vegne av Spotify da vi etterspurte mer informasjon om Spotify HiFi.

Oppdatert: Vi fikk beskjed av Spotify at vi ikke hadde sitert riktig person. Nordisk kommunikasjonssjef for Spotify, Amanda Waldås skriver på epost til Tek:

– Artister og fans har fortalt oss at HiFi-kvalitetslyd er viktig for dem. Vi er enige, og vi er glade for å levere en Spotify Hifi-opplevelse til Premium-brukere i fremtiden. Vi har ingen detaljer vedrørende tidspunkt å dele i dag.

Podkaster får stjernerangering

Illustrasjonsbilde av hvordan stjernerangeringen til Spotify fungerer.

Selv om den lenge etterlengtede lydkvalitetsoppgraderingen fortsatt lar vente på seg, har Spotify kommet med noen mindre oppgraderinger på tampen av året.

I en bloggpost annonserte de at de introduserer stjernerangering av podkaster for lytterne. Dette gjør de, ifølge dem selv, for å gjøre podkaster mer tilgjengelig for sine 3,2 millioner lyttere, som enklere skal kunne finne podkaster som er godt likt av andre.

De skriver også at de ønsker å gi skaperne av podkastene innsikt i hvordan de ligger an hos lytterne, som de kan bruke produktivt. Gizmodo skriver likevel at flere skapere mener positive anmeldelser er alfa omega for å overleve. Med andre ord vil negative tilbakemeldinger ha motsatt effekt.

Spotify har kjøpt opp Whooshkaa

I samme åndedrag som podkastoppdateringene, kan Spotify nå meddele at de har kjøpt opp enda et selskap, denne gangen Whooshkaa.

Whooshkaa er et australsk selskap som sitter på verktøy for å enkelt konvertere allerede eksisterende radiosendinger til podkaster. Whooshkaas verktøy skal bli en del av Megaphone, et selskap Spotify tidligere har kjøpt opp, som spesialiserer seg på nettopp podkaster.