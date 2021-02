TV 2 Sumo kutter PlayStation-støtte

Over og ut fra 15. mars.

Vegar Jansen 24 Feb 2021 11:35

Det virkelig fine med strømmetjenester er at de åpner for mange måter å se innholdet på – det være seg via smart-TV, datamaskinen, mobiltelefonen eller spillkonsollen. I hvert fall så lenge det varer.

For TV 2-kunder med vane for å bruke sin PlayStation til å strømme innholdet, er dessverre moroa over fra midten av mars måned.

«TV 2 Sumo legger ned støtten for Sony PlayStation 4 og Sony PlayStation 3 fra og med mandag 15. mars 2021. Det betyr at disse spillkonsollene ikke lenger vil ha en innebygget app for TV 2 Sumo. Hvis du har appen installert, vil den dessverre ikke lenger fungere etter denne datoen», skriver TV 2 .

Får ikke PS5-app heller

Forklaringen som oppgis er at PlayStation 4 er en syv år gammel konsoll som ikke lenger mottar hyppige oppdateringer og mangler ytelsen som kreves for å gi en god brukeropplevelse.

Men det hjelper faktisk ikke om du har den helt nye PlayStation 5. Det finnes ingen app til den heller.

– Det er svært liten bruk av strømmetjenesten vår på de ulike spillkonsollene, og det er samtidig svært kostbart for oss å vedlikeholde støtten for disse. Derfor har vi ingen planer om å gjeninnføre appstøtte for spillkonsoller, forteller TV 2s pressesjef Jan-Petter Dahl til Tek.no.

Bred støtte for andre enheter

TV 2 peker i stedet på at mange av kundene også har en nyere smart-TV med innebygd app, og at Sumo alternativt støtter andre dingser som kan plugges rett inn i TV-apparatet, eksempelvis Chromecast og Apple TV .

– Vi prioriterer å bruke enda mer tid på å utvikle en best mulig tjeneste på de plattformene hvor bruken av tjenesten faktisk er, som Apple TV, Cromecast, Android TV og de ulike Smart-TV-modellene, i tillegg til selvsagt iOS, Android og alle store nettlesere, sier Dahl.

Det er for øvrig ikke første gangen TV 2 fjerner støtten for eldre enheter. For omtrent ett år siden var det også dårlige nyheter for Samsung-TV-er fra 2014 og bakover.

