Nå åpner det tredje 5G-nettet i Norge

Ice begynner testfasen sin i Tromsø.

Her er en av de nye 5G-basestasjonene Ice har satt opp i Tromsø. Ice

Niklas Plikk 16 Sept 2020 14:30

I år begynte utrullingen av 5G-nett i Norge. Telenor åpnet showet i mars med å gi 5G-dekning til Trondheim , og Telia fulgte etter i mai med sin 5G-åpning i Lillestrøm og deler av Oslo.

Nå forteller mobiloperatøren Ice at de også er klare for å åpne sitt 5G-nett. Første by ut er Tromsø.

Ikke åpning for alle

Selv om Ice åpner opp 5G-nettet sitt, er det fortsatt snakk om en pilotfase og lukket testing. De har allerede vært igjennom måneder med labtesting, men nå skal det testes ute i åpent landskap:

Eivind Helgaker, administrerende direktør i Ice. Ice

– Ice har de siste årene bygget et flunkende nytt mobilnett som en rekke steder er klargjort for 5G. Tromsø blir den første byen hvor vi skrur på knappen, og vi venter å høste nyttige erfaringer av denne pilotfasen som vi tar med oss i den videre utrullingen av 5G over hele landet, sier Ice-sjef Eivind Helgaker.

Ice skal sende ut invitasjoner til testbrukere snart, men det er visst ikke mange det er snakk om.

– Det blir noen titalls kunder, som vi skal finne i løpet av høsten. Så hvis det er noen interesserte i Tromsø så er det bare å gi beskjed, sier Reynir Johannesson, kommunikasjonsdirektør hos Ice, til Tek.no.

- Hvor lenge varer testfasen?

– Det er vanskelig å svare på før vi har startet testen. Blir noen måneder i alle fall, og det avhenger selvsagt av testresultatene.

- Hvilke mobiler støtter dere?

– Det må være 5G mobiler som støtter 3600 Mhz, men nøyaktig hvilke kommer vi med senere. Blir også en miks av mobiler og routere.

– Når tror du at dere har et nasjonalt 5G-nett?

– Det begynner med område for område, men når vi er i mål med et komplett nasjonalt 5G-nett kan jeg ikke si noe om akkurat nå, avslutter Johannesson.

Kritisk til «duopolet»

Som landets minste mobiloperatør (med eget mobilnett), og den som har den tøffeste jobben med å etablere seg mot gigantene Telia og Telenor, er det ikke overraskende et par spark i pressemeldingen rettet mot det de tidligere kalt «duopolet»:

– Det investeres milliarder i digital infrastruktur i Norge, men grunnet mangelfull konkurranse i det norske mobilmarkedet er det regulert av myndighetene. Både Storting og Regjering har lagt en tydelig strategi for å bøte på den mangelfulle konkurranse. I resten av Europa er det allerede minst tre mobilnett i hvert land, og med investeringene Ice gjør nå får også norske forbrukere nyte godt av økt konkurranse. Det gir mer data for pengene, og skjerper generelt alle i markedet, skrives det.

I 2019 dominerte Telenor markedet med 47,5 prosent av alle mobilabonnement, med Telia ikke langt etter med 36,1 prosent. Ice har vokst gradvis de siste årene, men har fortsatt bare 9,9 prosent av alle mobilabonnement i Norge, til tross for at blant annet kjøpte opp Komplett Mobil .