Slik blir OnePlus 11 - selskapets nye flaggskip

Først til Kina, så til resten av verden.

OnePlus har vist frem nye «11» i tillegg til en fornyet utgave av Buds Pro, denne gangen med Dynaudio-stempel på pakken. Kamera OnePlus

En rekke mobilprodusenter slipper toppmodellene sine i Kina først, før de en stund senere kommer med «globale» varianter på alle språk og med Google bakt inn. OnePlus er en slik, og deres OnePlus 11 har nå blitt vist frem for første gang i Kina.

Oppdatert: OnePlus 11 er nå både lansert og testet - les testen her.

Mobilen bygger videre på designet vi fikk se i OnePlus 10T, men med en rund kamerahump på baksiden, og varianter med matt grønn eller matt svart bakside.

Som vanlig for en ny serie er det oppgraderinger over det meste av fjøla, og selv om vi ikke får vite pris eller salgsdato for Norge ennå, forteller OnePlus at telefonen vil lanseres for resten av verden den 7. februar.

Da vil den antakelig lande på norske breddegrader relativt samtidig med forventede nye Galaxy S23-modeller fra Samsung, og en knapp måned senere går mobilmessen i Barcelona av stabelen, så da øker konkurransen ytterligere.

Henter tilbake OnePlus-oppskriften

Det er en nokså stor telefon dette her, med 6,7-tommers skjerm. OnePlus har som regel ikke satset så mye på små telefoner, men heller puttet veldig mye teknologi inn i den rådende «normalstørrelsen».

Men der forgjengeren hoppet over noen gode egenskaper ved tidligere OnePluser kommer de tilsynelatende tilbake i denne; det loves et påkostet Hasselblad-hjulpet kamera og den fysiske stillebryteren som OnePlus har vært kjent for en årrekke er også tilbake.

Rask lader og stort batteri

Del av den klassiske OnePlus-oppskriften er også store batterier og lynraske ladere. Det følger med lader for opptil 100 watt i pakken, sånn at du kan lade telefonen lynraskt. Batteriet er på 5.000 mAh, og er dermed på linje med det vi forventer fra store toppmodeller.

Det skal også til når en rask og lyssterk mobilskjerm skal drives, eller hvis kamera skal brukes mye.

Bedre kamera?

Hasselblad-navnet er tilbake på baksiden av telefonen, og den vil komme med en egen 13-fargers fargesensor for regulering av ting som lys, fargemetning og hvitbalanse.

Selve kameraene på henholdsvis 50 og 48 megapiksler virker å være litt «midt på treet» mot det aller beste som er å finne i flaggskiptelefoner. Sensorene er ikke blant de aller største. Men vi har sett kamera både overprestere og underprestere avhengig av hvor god helheten er - så noe mindre sensorer enn hos Samsung og Apple trenger ikke å bety store forskjeller i kvalitet.

En tredje kamerasensor tar seg som vanlig av zoom, men OnePlus presenterer den i stedet som et portrettmoduskamera.

Et par mangler

Vi noterer oss at pressemeldingen ikke sier stort om hverken vanntetthet eller trådløs lading. Begge deler var fraværende på forrige modell, etter at OnePlus hadde fokusert en del på det i de to foregående.

Phonearena har vært på lansering av telefonen, og rapporterer at det ikke er trådløs lading på den. Men det kan også være ulike regionale forskjeller på slike ting - så endelig svar får vi ikke før den globale lanseringen.

Men i de tidligere modellene var det dessuten «Pro»-utgaven som var tett, og hadde raskere trådløs lading. Vi noterer oss med interesse at det ikke er sluppet noen Pro-versjon denne gangen. Kan hende OnePlus sparer å godteriet til den globale lanseringen?

Forrige modell falt gjennom

OnePlus 10T falt litt gjennom ved å ikke være fryktelig billig, samtidig som produsenten hadde spart litt i overkant mye på kruttet med maskinvaren. I tillegg hadde de tatt vekk den fysiske lydbryteren som har vært et varemerke siden starten av OnePlus-historien.

OnePlus 11 ser ut til å i hvert fall være en delvis retur til form på papiret.

Men den har Galaxy S22-er å slå - som antakelig, om ikke veldig lenge er Galaxy S23-er. Det er også jevnlig interesse for dominans på toppen av næringskjeden fra Xiaomi, samtidig som Motorola prøver seg med sin nye Edge-serie.

Spørsmål som gjenstår er altså pris, og hvordan konkurransen ser ut om et par måneder.

Inspirert av sorte hull?

I pressemeldingen står det forøvrig at OnePlus 11-designet er inspirert av sorte hull, uten videre forklaring. Og siden vi stiller de viktige spørsmålene ble vi nødt til å finne ut av det:

– Kan dere forklare meg og leserne hva som gjør den inspirert av sorte hull? Er den megatung?

– Det er en referanse til ringen rundt de fire kameraene. Den skal gi en følelse av kulhet og mystikk, svarer OnePlus’ markedssjef i Norge, Thea Martinsen.

Så veier den altså ikke 400 kilo likevel.

Mer om OnePlusMobiltelefon