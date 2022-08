Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test OnePlus 10T

Her har særpreget gått ut vinduet

Kjedeligste OnePlus-oppgradering på årevis.

OnePlus 10T ser nesten ut som sin «forgjenger», men til tross for sin nyhet er det en svakere totalpakke med mindre personlighet.

OnePlus har pleid å være et enkelt valg. Nå har de gjort det litt vanskeligere. Og den skyldige heter OnePlus 10T. Det er en helt ny telefon, med «gammel design», oppgradert prosessor og nedgradert nesten alt annet - inkludert pris.

Forvirret? Jepp, det var jeg også.

Men at det ikke er så lett å putte OnePlus 10T inn i en «fornuftig stige» i produsentens utvalg betyr ikke nødvendigvis at det er en dårlig telefon. Og prisen begynner rundt 1800 kroner ned fra rimeligste 10 Pro, så du sparer penger også. Så hva bør du velge?

Vel, du kan velge mer spennende enn dette, i hvert fall.

Grønn eller svart og ser nesten ut som før

Oxygen-menyene er heldigvis enkle og fine å bruke.

På utsiden likner den på OnePlus 10 Pro. Den er enten jadegrønn eller så kølsvart at den nesten forsvinner på bilder. Kamerahumpen er i samme hjørnet på baksiden som på 10 Pro, med sine fire «øyne», og rammen rundt er i metall. Baksiden er i glass.

En stor AMOLED-skjerm på 6,7 tommer pryder forsiden. Den er rask, med sine 120 hertz, og dermed behagelig og fin å se på over tid. Her er det verdt å ta med at det er eldre varianter av Gorilla Glass som er brukt, og ikke nye og sterkere Gorilla Glass Victus som konkurrenter i denne prisklassen og opp gjerne har.

- OnePlus 10T OnePlus 10 Pro 5G Dual SIM 8GB RAM 128GB Nothing Phone (1) 8GB RAM 128GB Asus ZenFone 9 Dual SIM 8GB RAM 128GB annonse Pris - 9 875,- 5 090,- 7 999,- Pris i testtidspunktet 7900 kroner 9800 kroner 5100 kroner 8000 kroner - - - - Dimensjoner (cm) 16,3 x 7,5 x 0,875 16,3 x 7,39 x 0,86 15,92 x 7,58 x 0,83 14,65 x 6,81 x 0,91 Vekt (gram) 203,5 201 193,5 169 Byggematerialer Glass, aluminium Glass, aluminium Glass, aluminium Glass, aluminium, plast Vannsikring Bytt Bytt Sprutsikker (IP53) IP68 - - - - Skjermtype Fluid AMOLED, 120 Hz Fluid AMOLED, 120 Hz Fleksibel OLED, 120 Hz AMOLED, 120 Hz Skjermoppløsning (piksler) 2412 x 1080 3216 x 1440 2400 x 1080 2400 x 1080 Skjermstørrelse (tommer) 6,7 6,7 6,55 5,9 Skjermglass Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Fingerleser I skjermen I skjermen I skjermen, optisk Sideplassert - - - - Prosessor Snapdragon 8+ Gen 1 Snapdragon 8 Gen 1 Snapdragon 778G+ Snapdragon 8+ Gen 1 Lagringsplass (gigabyte) 128 / 256 128 / 256 / 512 128 / 256 128 / 256 Ram (gigabyte) 8 / 16 8 / 12 8 / 12 8 / 16 - - - - Hovedkamera 50 MP, f/1.8, OIS, PDAF 48 MP, f/1.8, OIS, PDAF, Laser 50 MP, f/1.88, OIS 50 MP, f/1.9, Gimbal/OIS, PDAF Vidvinkelkamera 8 MP, f/2.2 50 MP, f/2.2 50 MP, f/2.2, AF 12 MP, f/2.2, PDAF Zoomkamera (ja/nei) Bytt Krysse av Bytt Bytt Selfiekamera 16 MP 32 MP, f/2.2 16 MP, f/2.45, FF 12 MP, f/1.9, PDAF - - - - Batteristørrelse 4800 mAh 5000 mAh 4500 mAh 4300 mAh Lader inkludert ja, 150W ja, 80W Bytt ja, 30W Trådløs lading (ja/nei) Bytt ja, inntil 50W Krysse av Bytt

Noen ting mangler

Hva skjedde nå her da? Her er stillebryteren vekk. OnePlus skylder på at de trengte plass til kjøling og antenner. Vår innsigelse er at 10 Pro hverken mistet dekning eller tok fyr i tide og utide - dette låter som unnskyldninger for et dårlig valg.

Men den er ikke helt lik. Én viktig ting er vekke. Det er den fysiske stille-bryteren, som gjorde det enkelt å dempe telefonen i for eksempel møter eller når man av andre grunner skal liste seg stille på tå.

Da dette ble klart vakte det reaksjoner på internett. Reaksjoner store nok til at OnePlus virket å imøtegå dem, og forklare at dette handlet om plasshensyn og annen maskinvare. De ville prioritere antenner for å gi best mulig dekning. Men tidligere OnePlus-telefoner har fått til å ha stillebryter og grei dekning.

Jeg savner stillebryteren i 10T. Jeg flytter den ikke forferdelig ofte og har telefonen mest på stille, men venter jeg at noen skal ringe skrur jeg den på så jeg kan ta telefonen med én gang. Spesielt vanskelig å skru opp volumet på 10T er det likevel ikke - noen trykk på volumtasten utretter samme sak.

Nedgradert kamera

Designet er pent og det er glass på begge sider.

Kameraet likner, men er ikke det samme. Hasselblad-samarbeidet er borte, og dermed er logoen det også. Her er det gjort nokså store endringer. Telekameraet er helt borte, og erstattet med et makrokamera på to megapiksler.

Slike kamera er bare tull. Og vitner om et ønske om å beholde samme antall øyne på baksiden som i Pro. Altså rent design og pynt.

Ultravidvinkelen har gått ned fra 50 megapiksler til 8, men bildebrikken her var fra før av ikke stor, så det er ingen selvsagt nedgradering. Like fullt opplever jeg den litt som det. Det blir færre detaljer og noe sjeldnere vellykkede bilder.

Les også OnePlus 9 Pro : OnePlus 9 Pro: Stort bedre blir det ikke

Våre testeksemplar har vært i den grønne utgaven som heter «Jade green», etter en smykkestein med samme farge som har stor betydning i kinesisk kultur og historie. En mer inkognito svart utgave finnes også for deg som ikke liker farger.

Mye ved denne telefonen gir inntrykk av at man gjør det man kan for å beholde og bygge på inntrykket 10 Pro ga. Samtidig sier selskapet at T-modellene fra OnePlus ikke er kameraorienterte, men hastighetsorienterte.

Under ser du eksempler fra makrofunksjonen på OnePlus 10T sammenliknet med samme bilde tatt med zoomkameraet på en iPhone 13 Pro. En ultravidvinkel med autofokus vil i noen fall kunne gi enda bedre resultater.

PS! Firfislen var super fotomodell, sto helt i ro og holdt fast på halen sin, før den forsvant ned i stubben etter å ha vist seg frem litt.

Åpne fullskjerm OnePlus 10T iPhone 13 Pro

Bildekvaliteten fra hovedkameraet er god nok, og det er heller ingen enorm endring i dette kameraet, foruten at lasersensor for fokus er borte. Det kan man, med god nok fasedeteksjon, klare seg uten. Mange gode kamera får til både fokus og portrettmodus uten ekstra sensorer til det.

Ultravidvinkelen lander i den samme «kjekt å ha»-båsen som de fleste i sitt slag. Det er drastisk dårligere kvalitet enn fra hovedsensoren, men resultatene blir brukbare. Vi er likevel ganske mange sjømil fra de store 50-megapikselsensorene OnePlus puttet i 9 Pro-telefonene.

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Hvorfor OnePlus har valgt å kutte ut en satsing de var nær alene om, og som gir mye mening, kan man bare gjette på. Av «ekstrakameraene» i nye telefoner er ultravidvinkelen blitt en favoritt. Mange bruker dem for å ta bilder av hotellet i syden eller vennegjengen på tur. Zoom er noe sjeldnere brukt, med mindre det er de kjempekraftige og mer anvendelige zoomene i for eksempel S22 Ultra fra Samsung.

Apropos zoom er 10Ts 50 megapiksler tilstrekkelige til å gi deg et par ganger zoom uten at kameraet svetter for mye. Resultatet blir greit nok - altså uten ekstra kamera til det.

Topp ytelse

OnePlus’ Oxygen-menyer ligger ganske tett inntil det som er «standard Android» utseendemessig. Men det er ganske mange endringer og tilpasningsmuligheter bygget inn, og innstillingsmenyen inneholder mange flere knapper og valg enn på vanlig grunnleggende Android.

I motsetning til noen av de tyngst sminkede Android-utgavene, så som OneUI fra Samsung, går det likevel stort sett raskt og smidig å navigere rundt her. Det er aldri stopp i den opplevde ytelsen.

Et sett med nyttige spillfunksjoner aktiveres når du starter et spill. De er enkle å nå, og lite i veien. De har også lure forslag, som å deaktivere automatisk skjermrotasjon hvis du beveger mye på mobilen.

Samtidig oppleves berøringssensoren som upresis, og noen ganger treg. Det er en udefinerbar følelse som gir utslag i at jeg ikke alltid treffer knapper på skjermen. Det er heller ikke alltid sveip oppfattes helt etter planen.

Hvis jeg går inn for å trykke med overlegg og presisjon treffer jeg alltid. Og telefonen er ikke treg. Men hvis jeg virkelig trenger å utløse et våpen i et spill, eller gjøre noe annet som må gå fort - må jeg langt oftere repetere handlingen her enn på andre telefoner. Og jeg bommer oftere enn på telefoner med mye mindre skjerm. Hva årsaken til det er vites ikke - OnePlus lover berøringsregistrering inntil 1000 ganger i sekundet her, så det er nærliggende å tenke at programvaren nå før lansering ikke er optimal.

Den målte ytelsen i Geekbench er for øvrig en del lavere enn vi har erfart tidligere med maskinvaren som bor inni her. Til gjengjeld holder telefonen godt tempo i de andre testene, og den er svært kjølig ved tung bruk.

Automatisk skjermsnustopp

Til daglig er Oxygen OS enkelt å bruke, men hvis du virkelig vil fordype deg er innstillingsmenyene nesten bunnløse.

Blant de kjekke løsningene i Oxygen OS er for eksempel spørsmål om man vil skru på retningslås hvis skjermen snur flere ganger på kort tid. Det kan være om du bærer telefonen eller forflytter deg. Spørsmålet er ikke veldig påtrengende, det er kun en liten merkelapp over skjermen.

Det er del av mobilens spillmodus, og dukker ikke nødvendigvis opp i andre apper. Hele spillmodusen er i grunnen nokså usjenerende i sin opptreden, i motsetning til løsningen som på andre telefoner kan være prangende og i veien for selve spillingen.

Automatikken spør også om du vil skru av retningslåsen igjen etter en stund med «stabil» bruk.

Du kan klikke hvor som helst for å avvise.

Det er forøvrig masse lyd i de to høyttalerne, men den er litt spiss sammenliknet med den avrundede og «pene» fra iPhone.

Ekstrem lader - i esken

I år 2022, eller år 1 etter George Jetson, er ladere på radig vei ut av eskene. De må kjøpes ved siden av - av «miljøhensyn». Alt vi kan si er at her kan man mistenke miljøet og mobilprodusentene for å ha sammenfallende interesser.

Men hos OnePlus er laderen stjernen i showet. Ikke bare ligger den oppi esken, men den kan pumpe ut hele 150 watt, i såkalt «Super-VOOC»-lading.

Det betyr en fullt oppladet telefon på knappe 20 minutter. Vi har naturligvis prøvd og pluss minus litt skjermtid underveis i ladingen har OnePlus sine ord i behold. Dette går fort, og det blir ikke så varmt som man skulle tro. Det skyldes den etter hvert etablerte teknikken med å fordele effekten på to batterier, som altså hver egentlig lader med mer bedagelige 75 watt. Det er fortsatt rundt dobbelt så fort som Samsung er i stand til å lade i det hele tatt.

Samtidig skal det sies at man sjelden lader hele veien fra 0 til 100 prosent, og at min erfaring er at et kvarters hurtiglading på «midten av» batteristigen som regel gir den dytten som trengs for å overleve dagen uansett telefon. Her kan uansett behov variere, og OnePlus’ påstander holder iallfall vann.

En ulempe er dog at den er svært proprietær. Du trenger medfølgende lader og kabel for å få den høyeste hastigheten. Vanlig hurtiglading, USB Power Delivery (USB PD) er også støttet, men går naturlig nok ikke like fort.

Hvor mye RAM har man egentlig bruk for? Vår telefon har 16 gigabyte av slaget. Per dags dato er 8 gigabyte tilstrekkelig, og 12 hadde vært romslig. Men her tilbys vi altså å jukse oss til enda litt «mer» ved hjelp av en programvarehack.

Kurant til de fleste ting

Listen over ting som er innafor eller bedre enn nødvendig på denne telefonen er lang. Som den bør være når du betaler 8000 kroner for en telefon. Men noen av disse tingene er virkelig, virkelig raske. Så som fingerleser og ansiktslås. Begge er noen av de raskeste jeg har opplevd i en telefon. Det er så vidt du rekker å si til telefonen at du trenger den, før den har sjekket at du ser ut som du pleier og låst opp.

De kraftige høyttalerne gjør at samtaler over håndfri er utmerket, og det er også lydkvaliteten under bruk.

Som vanlig for OnePluser er det en alltid-på-skjerm som enkelt og greit opplyser om hva som har skjedd siden sist. Og i motsetning til mange Motorolaer, lyser den ikke opp hele rommet for å gjøre det.

Minkende personlighet

OnePlus 10T er fin, men ikke riktig i den ligaen OnePlus har lært oss å forvente fra dem.

OnePlus-oppskriften pleide å være enkel. Stripp vekk noen gimmicker, kjør litt viral markedsføring og selg telefonen til en lavere pris. Repeter så lenge kundene lytter og kjøper.

I år er det vanskeligere å forstå strategien. For OnePlus 10T er en nedgradering på nesten alle områder fra OnePlus 10 Pro. De eneste to områdene den er forbedret på er litt hurtigere prosessor og økt ladehastighet. Oppi alt har prisen rett nok sunket noe, men ikke kjempemye.

Det som er dårligere er kameraet, trådløs lading er vekk og den fysiske stilleknappen. Hasselblad-samarbeidet er borte, og man kan si mye om slike merkevareutlån, men her påstår man iallfall ikke lenger man har bedre fargebehandling enn vanlige mobiltelefoner.

En annen ting man ikke påstår er at mobilen er tett, slik man gjorde med OnePlus 9 Pro - en av få IP68-sertifiserte OnePluser.

Dette er en helt fin telefon, til en helt fin pris - rundt 8.000 koster den i skrivende stund. Som er dyrt, men ikke kjempedyrt. Det er der en «litt billigere toppmodell» gjerne legger seg.

Men det er uvanlig at selskaper velger en slik nedadgående kurve for produktene sine. Og ikke bare har OnePlus tatt vekk de mer påkostede tingene som heftigere kamera og IP-sertifisering. De har tatt vekk deler av personligheten til mobilene sine. Og det er vanskelig å forstå hvorfor. Du gjør ingenting feil om du velger OnePlus 10T, men OnePlus 10 Pro var riktigere, og det er langt mellom telefoner som er fullt så riktige som OnePlus 9 Pro var.

Opp med dampen igjen, OnePlus.

