Datoen for Apples WWDC er klar

5. juni skal nye iPhone-oppdateringer og muligens VR-briller vises frem.

Apple bruker vanligvis sin store utviklerkonferanse, WWDC, til å vise frem ny programvare. Det er her vi får se mange av de nye funksjonene iPhoner og Macer vil få når de oppdateres til høsten, og innimellom får vi og se helt nye produkter.

Årets WWDC går av stabelen mellom 5. og 9. juni. Da vil vi få se tidlige utgaver av iOS, MacOS og iPad OS. Ryktene om at vi endelig vil få se de mye omtalte VR-brillene fra Apple har også tiltatt i vindstyrke i det siste.

Klart for iOS 17

For iPhone-brukere er nok prøvesmaken på iOS 17 den største nyheten. Her vil vi få se en del av de nye funksjonene iPhoner vil få gjennom oppdateringer til høsten. Og noen av dem har Apple allerede snakket om.

Blant annet er en ny og utvidet CarPlay-opplevelse på vei, der iPhone i noen biler vil kunne ta over langt større deler av infotainmentsystemet i biler.

Apple har også fått EUs pekefinger mot seg med tanke på appbutikker og konkurranse. Det ventes at iOS 17 blir første anledning til å åpne for andre appbutikker eller installering av egne apper - ting iPhone-brukere før gjorde såkalte «jailbreaks» for å få til.

Kan hende kommer VR-brillene?

Apples VR-briller for såkalt mixed reality har vært på ryktebørsen i mange år allerede.

Teknologien skal kombinere det vi i dag kjenner som VR, med grafikk på skjerm, med det som har vært omtalt som utvidet virkelighet, AR. I praksis gir det VR lagt lagt oppå enten bilder av omgivelsene hentet fra et kamera, eller gjennomsiktige linser som lar deg se de virtuelle elementene oppå omgivelsene.

Selv om det har kommet stadige nye rykter om at brillene er på vei, har konseptet også fått sin del av medfart. Det har blitt hevdet at de internt i Apple ikke anses som løsningen på et behov brukerne har, i motsetning til så godt som alle andre Apple-produkter.

Usikkerhet rundt pris og produkt

Ifølge Bloombergs Mark Gurman, som følger Apple-nyheter svært tett i sitt PowerOn-nyhetsbrev, har selskapet nylig vist frem brillene for sine hundre viktigste sjefer.

Denne gangen skal de ha vist det frem i langt større omfang enn i tidligere teknologidemonstrasjoner. Det skal være snakk om en temmelig polert brukeropplevelse, men også om en ganske vill pris på rundt 3.000 dollar, drygt 31.000 kroner.

Det skal fortsatt være skepsis blant selskapets ansatte rundt det nye produktet.

Menyer som ligner på iPhones

Tidligere omtaler av brillene hevder at de vil ha et menysystem som ligner på det mange kjenner fra iPhone og iPad. Det skal i tillegg være mulig å styre det med tastatur og mus - mer som en tradisjonell skjermløsning.

Men som for de fleste av dagens VR-varianter vil det også være hodesporing ved hjelp av kamera på utsiden av brillen, slik at det vet hvor du er og du kan orientere deg ved å surre rundt - slik VR foregår nå.

Det skal ikke være behov for fysiske kontroller, men i stedet styrer du det som foregår i brillene med hendene - slik for eksempel Microsofts Hololens fungerer.

Blir det for dyrt?

Apple selger i bøtter og spann av svindyre produkter, og spesielt MacBook-maskinene sine som er standardutrustning for mange selskaper.

Men det gjenstår å se om den utvidede kategorien VR-briller er lett å få solgt med pris over 30.000 kroner, når dagens mest kjente produkter heter Meta Quest 2 og PlayStation VR - begge produkter til 5–6 tusenlapper.

Samtidig vet vi at Apple svært sjelden slipper noe før de er helt klare til å satse. Og vi vet og at noe av kritikken rundt at brillene ikke løser noe spesielt problem ikke nødvendigvis er presis; smartklokker med hauger av funksjoner var ikke egentlig en stor greie da Apple slapp Watch, men har blitt det - delvis i takt med Apple Watch sin utbredelse.

Trådløse hodetelefoner har eksistert i et par tiår nå, og Apples AirPods fikk mye pepper for design da de kom. Men selskapet har typisk hatt både tid og penger til å vente på at et produkt blir populært - og nå er AirPods blant selskapets mest kopierte produkter.

Men hverken Apple Watch eller AirPods kostet en månedslønn.

Kanskje får vi se gode grunner til at Apples VR-briller blir så dyre nå i juni.

