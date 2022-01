Tror Apples AR-briller vil få skyhøy pris

Men blir det lansering i år eller 2023?

En konsepttegning av hvordan Apples briller kan se ut.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

I årevis har vi «visst» at Apple jobber med et par AR-briller, selv om Apple aldri har bekreftet det direkte.

Nå «vet» vi også hva prisen på brillene vil bli, i hvert fall hvis Bloombergs Apple-ekspert Mark Gurman er til å stole på: Over 2000 dollar, eller over 17.500 kroner.

Gurman er vært kjent i årevis for å ha et solid kildenettverk internt i Apple, og har flere ganger spådd hva selskapet jobber med og er i ferd med å lansere, månedsvis før det kommer på markedet.

Ekstrem maskinvare

Den skyhøye prisen skal være en følge av de avanserte komponentene Apple planlegger å putte i brillene.

Ifølge ryktene skal brillene inkludere to prosessorer, begge på høyde med selskapets M1 Pro-prosessor, ha en skjerm med 8K-oppløsning, mulighet for individuell fokusstyring per øye og «avansert lydteknologi».

De skal kunne blande både AR og VR – altså utvidet virkelighet og virtuell virkelighet – alt ettersom hva man skal bruke dem til.

Prisen på disse komponentene alene får naturligvis prislappen til å stige betraktelig, og legger man til utviklingskostnaden over syv år på toppen, og Apples sedvanlige «premium»-pris, resulterer det trolig i en pris nord om 20.000 kroner.

Spillfokus

Gurman tror Apple kommer til å fokusere mye på gaming med de nye brillene, og posisjonere dem som et drømmeprodukt for spillutviklere. Med Apples allerede store app-plattform og Apple TV+ er det ikke utenkelig at de vil samarbeide med medieselskaper også for å skape en del innhold ment for den kommende VR-dingsen.

Og navnet? Vel, «Apple Vision», «Apple Reality», «Apple Sight/iSight», «Apple Lens og «Apple Goggles» blir alle nevnt som mulige alternativer.

Utsatt lansering

Apple har som sagt ikke bekreftet at de jobber med et par briller, men Apple-sjefen har bekreftet at de ønsker å satse på AR, og at de jobber med et produkt i denne kategorien. At det kommer et par briller er dermed liten tvil om, men nøyaktig når er ikke sikkert.

Opprinnelig skal planen ha vært å avsløre brillene på Apples WWDC-arrangement i juni i år, men på grunn av en del utfordringer har de utsatt lanseringen. Dette inkluderer blant annet problemer med overoppheting, kamera og programvare, ifølge Bloomberg.

Dermed er forventningene at produktet fortsatt vil vises frem i 2022, men muligens ikke i butikkhyllene før 2023.