Nordmenn fikk elektronikkdilla i 2020

Bransjen melder om historisk salgsvekst.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vegar Jansen 18 Feb 2021 12:31

2020 var et historisk år på mange måter – og ikke alle spesielt gode. Men for de som lever av å selge elektronikk og dingser til nordmenn som har kjedet seg på hjemmekontoret, viste fjoråret seg å være spesielt inntektsbringende.

Den ferske statistikken fra Stiftelsen Elektronikkbransjen – som er Norges store bransjeforeningen for de som driver med salg av forbrukerelektronikk – viser en omsetningsvekst på hele 18 prosent i forhold til året før.

De sier at nordmenn handlet forbrukerelektronikk for 42,3 milliarder kroner i 2020, mens dette tallet var 36,03 milliarder i 2019.

At den stadig pågående coronavirusepidemien har hatt noe å si, er det liten tvil om. For selv om man må jobbe hjemmefra, grenser og restauranter stenges og feriereiser avlyses, slutter jo ikke folk å bruke penger.

Jan Røsholm er administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen. Stian Sønsteng / Elektronikkbransjen

– Koronaåret 2020 har sett nordmenn investere i utstyr til hjemmekontoret. TV og spillprodukter er også populære. Også produkter til oppbevaring av mat og kjøkkenutstyr vokser kraftig i et meget spesielt år for elektronikkbransjen, sier Jan Røsholm, administrerende direktør i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

For typisk «hjemmekontorutstyr» er det faktisk snakk om en firedobling av salget, der det spesielt er webkamera, skjermer, tastatur og mus som driver omsetningen. Også salget av bærbare datamaskiner steg med 15 prosent fra året før.

Men det har ikke vært økning på alle fronter. Mobiltelefonsalget sank med seks prosent i 2020, fra 1,7 til 1,6 millioner enheter. Men snittprisen per mobil var høyere.

Det spekuleres i om dyrere toppmodeller er grunnen til at nordmenn sjeldnere bytter mobiltelefon. Uansett er gjennomsnittlevetiden for en mobiltelefon i dag 32,5 måneder, eller godt over 2,5 år.

Større og flere TV-er

At folk vil ha stadig større skjermer kommer ikke som noen stor overraskelse. Men at TV-salget faktisk også økte for første gang på noen år er en nyhet. Totalomsetningen for TV i 2020 endte på 3,45 milliarder kroner, mot rett over tre milliarder i 2019.

Stadig flere nordmenn liker Disney+. Ole Henrik Johansen / Tek.no

– Nedstenging av fritidsaktiviteter har gjort at flere velger å kjøpe seg en nummer to-TV, slik at barna kan se sine egne serier eller spille mens foreldrene bruker hoved-TVen, mener Røsholm.

Samtidig stiger andelen norske husholdninger som abonnerer på en strømmetjeneste fra 72 til 77 prosent. 59 prosent av husholdningene abonnerer på Netflix, mens nykommeren Disney+ allerede har funnet plass hos 21 prosent.

Videre har andre igjen funnet veien til kjøkkenet i pandemien, og bransjeorganet melder om en kraftig vekst i salget av utstyr som stavmiksere, brødbakemaskiner, kjøkkenmaskiner og juicepresser.

Dessuten stiger salget av kaffemaskiner.

Kraftig vekst for elsykler og elsparkesykler

Elsykkelsalget økte med 60 prosent i 2020. Tek.no

Med labre ferietilbud og råd om å unngå kollektivtrafikk, var 2020 også året der mange fikk øynene opp for elsykkel og andre små elektriske kjøretøy.

Bransjeforeningen Sportsbransjen melder om en vekst på omtrent seksti prosent i salget av elsykler fra året før. Totalt ble det solgt rundt 90.000 elsykler i 2020.

Elektriske sparkesykler er også populære. Mens det i 2019 ble solgt rundt 100.000 eksemplarer av denne typen elektriske framkomstmidler, steg tallet til hele 180.000 i 2020. Da inkluderer tallene elsparkesykler, ståhjulinger og hoverboards.

Flere tall og mer informasjon er å finne på Elektronikkbransjens hjemmesider .