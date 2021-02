Disney+ stormer frem og nærmer seg 100 millioner brukere

Men er fortsatt ikke størst i Norge.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 12 Feb 2021 09:48

Disneys strømmetjeneste, Disney+, er i ferd med å nærme seg 100 millioner brukere på verdensbasis. Det betyr at tjenesten har fått flere brukere på 14 måneder enn det selskapet selv har satt som mål å nå innen fire år, melder The Verge .

Tallene kommer frem i en kvartalsrapport fra selskapet, hvor det er rapporter inn 94,9 millioner brukere den 2. januar i 2021. Altså nesten to uker før filmprodusentens nye storsatsning, Wandavision, som ble sluppet den 15. januar.

I kjølvannet av de gode resultatene har selskapet nå satt et langt høyere mål innen den samme fireårsperioden. De sikter mot å få mellom 230 og 260 millioner brukere innen utgangen av 2024.

Fortsatt ikke størst i Norge

Selv med en enorm vekst for Disney+, ligger de fortsatt et stykke bak konkurrentene.

Ifølge tall hentet inn fra selskapet JustWatch havner Disney+ på en femteplass i Norge.

Kanskje ikke helt overraskende så er det Netflix som troner øverst på listen, med solide 25 prosent markedsandel. På de to neste plassene finner vi Viaplay med sine 18 prosent, mens HBO følger hakk i hæl med 17 prosent.

Videre finner vi Prime Video som innehar tretten prosent markedsandel, mens Disney+ hadde tolv prosent av markedet da testen undersøkelsen ble gjort. Men likevel er det imponerende med tanke på at tjenesten først ble tilgjengelig for norske brukere den 15. september i 2020 . Knappe to uker før denne kartleggingen startet.

De siste prosentene av markedsandelen er fordelt mellom C More med sine syv prosent og «Andre» med åtte prosent.

Setter opp prisene

Disney+ planlegger å utvide utvalget sitt senere denne måneden, men skrur i samme slengen opp prisen med 20 kroner - fra 69 til 89 kroner i måneden, eller et årsabonnement for 890 kroner.

Det nye innholdet vil komme fra «Star», og inkluderer en rekke langt mer voksent innhold enn de har i dag. Derfor forbedrer de også foreldrekontrollene i appen, slik man for eksempel kan bestemme om innhold ment for de over 14 år skal vises i innholdsoversikten i det hele tatt, eller bare være tilgjengelig via søk.