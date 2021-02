NRK: Oslo innfører 1590 kroner i inntauingsgebyrer for elsparkesykler

Og brukerne kan sitte igjen med kostnaden.

Stein Jarle Olsen / Tek.no

Ole Henrik Johansen 17 Feb 2021 17:30

Bymiljøetaten i Oslo er nå bare ett vedtak unna å innføre inntauingsgebyr for elsparkesykler. Det nye gebyret lyder på 1590 kroner dersom sykkelen må taues inn. Dermed følger hovedstaden i fotsporene til Bergen, som startet å kreve betaling for inntauing allerede i fjor, melder NRK .

Kommunen tyr dermed til et av virkemidlene som kan gjennomføres uten videre endringer. For per i dag er det ikke lov å for eksempel gi parkeringsbøter til elsparkesykler, fordi de ikke er klassifisert som motorvogn.

Har varslet nye og strengere regler

Alle som har ferdes i Oslo de siste par årene har nok lagt merke til de utallige elsparkesyklene som er satt ut for leie rundt om i byen.

Sammen med inntoget av disse har vi også hatt flere tilfeller av ulykker, samt at blinde og svaksynte har opplevd problemer med sparkesykler som er «slengt» fra seg.

For å rydde opp i rotet bruker Bymiljøetaten mye tid og resurser på å holde gatene fri for «feilparkerte» elsparkesykler. Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) mener det er på sin plass at regninga sendes videre til utleieselskapene.

– Å ta gebyr for opprydningsjobben er rimelig og rettferdig når kommersielle utleieselskaper kan tjene store penger på å bruke offentlig grunn, sier Berg til NRK.

Regninga kan ende opp hos leietager

Dersom en elsparkesykkel blir tauet inn vil regningen havne hos eieren, altså en av de mange utleieaktørene i hovedstaden. En av de store aktørene, Voi, sier at de nå vurderer å sende regningen videre til brukerne. Og samtidig stramme inn.

De vil vurdere å utestenge de som parkerer selskapets elsparkesykler feil, i tillegg til at inntauingsgebyret altså kan bli sendt i retning brukeren.

– På vegne av bransjen vil jeg oppfordre brukerne om å vise bedre parkeringsvett. Det er tusenvis av parkeringsplasser for elsparkesykler på fortauene i Oslo, sier Christina Moe Gjerde, Norges-sjef i Voi.

Men hva er så en feilparkert elskarpesykkel? Veitrafikkloven sier at den ikke skal være til hinder for annen ferdsel.

(Kilde: NRK )