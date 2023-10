Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

14. generasjon Intel Core er sluppet

Intels nye prosessorer har stadig 1700 kontaktpunkter. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Vegar Jansen Publisert i går 13:47 Lagre

I sommer ble det etter hvert ganske klart at Intel ikke ville gjøre noen spesielt store sprell med prosessorer for stasjonære PC-er nå i høst. Aller først var det i hvert fall duket for en slags oppdatering av dagens «Raptor Lake», eller 13. generasjon Core-prosessor som den også kalles.

Vel, nå er også etterfølgeren offisiell og tilgjengelig i butikkene. Der finner vi tre nye prosessorer under kodenavnet «Raptor Lake Refresh»: Core i9-14900K, Core i7-14700K og Core i5-14600K.

Som typisk er kommer de tre også i varianter uten grafikkdel, altså med endelsen KF, men da de ellers er helt like regner vi det likevel som kun tre prosessorer.

Core i9-14900K/KF Core i9-13900K/KF Core i7-14700K/KF Core i7-13700K/KF Core i5-14600K/KF Core i5-13600K/KF Antall kjerner (P/E) 24 (8+16) 24 (8+16) 16 (8+12) 16 (8+8) 14 (6+8) 14 (6+8) Antall tråder 32 32 28 24 20 20 Cache (L3+L2) 68 MB 68 MB 57 MB 54 MB 44 MB 44 MB Maks turbofrekvens (P/E) 6,0/4,4 GHz 5,8/4,3 GHz 5,6/4,3 GHz 5,4/4,2 GHz 5,3/4,0 GHz 5,1/3,9 GHz Grunnfrekvens (P/E) 3,2/2,2 GHz 3,0/2,2 GHz 3,4/2,5 GHz 3,4/2,5 GHz 3,5/2,6 GHz 3,5/2,6 GHz Grafikk (kun «K»-CPU) UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 Base Power 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt Maximum Turbo Power 253 watt 253 watt 253 watt 253 watt 181 watt 181 watt Standard DDR5-hastighet 5600 MT/s 5600 MT/s 5600 MT/s 5600 MT/s 5600 MT/s 5600 MT/s Åpne fullskjerm Mer +

Som vi kan se av tabellen over er det altså begrenset med nye ting her – 14. generasjon Core er på alle måter en virkelig «refresh». I praksis har Intel klart å øke klokkefrekvensen med noen hakk, mens Core i7-14700K skiller seg spesielt ut ved å ha fått fire ekstra effektivitetskjerner.

Noe som muligens gjør den til et yndet oppgraderingsobjekt for den som sitter på en svakere CPU fra et par generasjoner siden.

Intel Core i7-14700K

For det kanskje sterkeste kortet til akkurat dette trekløveret er nok at de stadig holder seg til samme sokkel som de to foregående generasjonene. Det betyr at alle som sitter på et hovedkort med LGA 1700-sokkel i teorien skal kunne oppgradere datamaskinen med en av disse prosessorene om det er ønskelig.

Men så er det også slutt for denne linjen.

Det nye kommer med Meteor Lake

Kamera Intel

Den virkelige prosessornyheten fra Intel i år skal komme med «Meteor Lake» på tampen av året. Dette blir det virkelig store taktskiftet fra den kanten. Her blir det snakk om en helt ny plattform og arkitektur, med egen «AI-motor» og snekret sammen med en ny produksjonsprosess.

Intels Arc-grafikk skal også la seg integrere med Meteor Lake-prosessorene.

I samme steg gjør Intel om på hvordan prosessorene skal merkes. Det blir slutt på dette med generasjoner utenom selve prosessorbenevningen. Videre forsvinner i-en i navnet mens tallene 3/5/7/9 og Core beholdes.

På toppen av dette kommer ordet «Ultra» inn som en ekstra benevnelse for prosessorer i «premium»-segmentet.