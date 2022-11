Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Intel Core i9-13900K og Core i5-13600K

Intel slår tilbake i både ytelse og pris

Den 13. generasjonen Core-prosessorer er som skapt for å ta opp kampen mot erkerivalen AMD.

Høsten 2022 byr på en hard kamp om å være kongen på prosessorhaugen. Det har nemlig ikke gått mange ukene siden AMD tok tronen med sin nye Ryzen 7000-serie, og nå har allerede konkurrenten Intel fått på plass Raptor Lake – også kjent som 13. generasjon Core-prosessor.

I den nye generasjonen har Intel dyttet inn flere prosessorkjerner og mer cache, samt økt klokkefrekvensen for både CPU og minne. Spørsmålet frem til nå har vært hvorvidt dette er godt nok til å til å tukte AMD – og i så fall med hvor mye.

Etter noen uheldige forsinkelser har Intel klart å sende oss to nye prosessorer til test. Den ene er den nye toppmodellen kjent som Core i9-13900K, mens den andre er Core i5-13600K. Førstnevnte skal friste de mest innbitte entusiastene og sikter mot AMDs nye flaggskip Ryzen 9 7950X, mens Core i5-13600K er ment å lage furore i massemarkedet.

Den av Intels nye prosessorer vi ikke har fått sjekket ut er Core i7-13700K, som med sine 16 kjerner trolig mest hadde minnet om en tungt overklokket utgave av fjorårets «gamle» toppmodell Core i9-12900K.

En kjapp sammenligning mellom disse ser du i tabellen under.

Core i9-13900K/KF Core i7-13700K/KF Core i5-13600K/KF Core i9-12900K/KF Antall kjerner (P/E) 24 (8+16) 16 (8+8) 14 (6+8) 16 (8+8) Antall tråder 32 24 20 24 Cache (L3+L2) 68 MB 54 MB 44 MB 44 MB Maks turbofrekvens (P/E) 5,8/4,3 GHz 5,4/4,2 GHz 5,1/3,9 GHz 5,2/3,9 GHz Grunnfrekvens (P/E) 3,0/2,2 GHz 3,4/2,5 GHz 3,5/2,6 GHz 3,2/2,4 GHz Grafikk (kun «K»-CPU) UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 UHD Graphics 770 Base Power 125 watt 125 watt 125 watt 125 watt Maximum Turbo Power 253 watt 253 watt 181 watt 241 watt Pris «K»-modell (ca.) 8500 kr 5800 kr 4100 kr 6500 kr Standard DDR5-hastighet 5600 MT/s 5600 MT/s 5600 MT/s 4800 MT/s

Det spesielle med de nyeste prosessorgenerasjonene fra Intel er at de har to typer kjerner: P og E – eller ytelse (performance) og effektivitet. Tanken er at de «store» P-kjernene skal gjøre så mye som mulig av det tunge arbeidet, mens de «små» E-kjernene tar seg av lettere jobber og bakgrunnsoppgaver.

Men som vi skal se, kan E-kjernene også hjelpe godt til med de fleste andre oppgaver, og sammenlignet med forrige generasjon har Intels toppmodell nå fått dobbelt så mange slike kjerner.

En annen forskjell å merke seg er at Intel for alvor har skrudd opp standardhastigheten på DDR5-minnet – opp hele 800 MT/s fra forrige generasjon. Til sammenligning opererer AMD Ryzen 7000-serien med RAM kjørende på 5200 MT/s.

Det skal for øvrig legges til at både «gamle» 12. generasjon Intel og den nye Ryzen-plattformen også fint kan kjøres med minne på 5600 MT/s, men da regnes det strengt tatt som overklokking.

Intels nye prosessorer har de samme 1700 kontaktpunktene som forrige generasjon og kan brukes med de samme hovedkortene.

En fordel med årets nye Intel-prosessorer er at disse er kompatible med fjorårets Alder-Lake-plattform og brikkesett i 600-serien. Etter en BIOS-oppdatering vil du da normalt sett kunne bruke ditt «gamle» hovedkort og tilhørende RAM sammen med en av årets prosessorer.

I disse tilfellene vil en ren år-til-år-oppgradering være rimeligere for Intel enn med AMD akkurat i skrivende stund. Hvorvidt du trenger en ny prosessor hvert år er et annet spørsmål. Med mindre du har helt spesielle behov og en unormalt fet bankkonto er vi tilbøyelige til å mene nei.

Kjent testoppsett

For oss løste dette likevel problemet med å skrape sammen et dugelig testoppsett, for vi har fremdeles hovedkortet Asus sendte oss for Intel-testen i fjor: ROG Maximus Z690 Hero. Her kunne vi enkelt oppdatere BIOS til å støtte de nye prosessorene, og ved å klaske på litt kjappere RAM i form av G.Skill Trident Z5 Neo fikk vi også på plass den foreskrevne minnehastigheten på 5600 MT/s.

Ellers installerte vi nyeste versjon av Windows 11 og krøp tilbake til vårt godt brukte Nvidia GeForce RTX 2080 Ti. Forhåpentlig for siste gang, da vi sårt merker behovet for nyere testrutiner.

Dersom vi får tid og mulighet er planen å oppdatere denne testen med resultater fra både nyere maskinvare og spill etter hvert.

Mer om testoppsettets hovedkort og ganske fjonge kjøleløsning kan du for øvrig finne i fjorårets test av Intel Core i9-12900K.

Resultater: Intel slår tilbake

Da AMD slapp Ryzen 7000-serien var det allerede klart at Intel ville svare med en ny prosessorgenerasjon kun noen få uker senere. Det var likevel ikke gitt hvilken av de to plattformene som skulle ha overtaket.

Helt i toppen av segmentet har vi altså Intel Core i9-13900K, som da settes opp mot AMDs 16-kjernede flaggskip Ryzen 9 7950X. AMD har også sluppet tre andre prosessorer i samme familie: Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X med henholdsvis 12, 8 og 6 kjerner. Vi har testet samtlige.

Intel sendte oss på sin side også en Core i5-13600K, men ikke Core i7-13700K. Derfor har vi kun testet førstnevnte i tillegg til toppmodellen Core i9-13900K.

Som vanlig begynner vi med «syntetiske» resultater fra benchmarkprogrammene Cinebench R20 og GeekBench 5. Med «enkel» menes her enkeltkjernet drift, mens «alle» betyr at prosessor får brukt alle kreftene.

Umiddelbart ser vi at Intels nye prosessorer har det som skal til av krefter for å konkurrere med AMDs Ryzen 7000-serie. Høyere klokkefrekvenser og flere E-kjerner fører til at de nye prosessorene gjør en meget god jobb med både enkelt- og flerkjernet drift. Akkurat hvem som stikker av med topplasseringen varierer med testprogrammet, så det er ingen tvil om at det er nokså jevnt der.

Overraskelsen her er nok kanskje likevel Core i5-13600K, som så å si holder følge med fjorårets gamle Intel-flaggskip Core i9-12900K. Den hamler også opp med både Ryzen 7600X og 7700X.

I disse tre programmene går vi ikke etter en poengsum, men ser hvor lang tid datamaskinen bruker på å gjøre jobben. Her får Intels nye toppmodell æren av å være den aller første prosessoren som gjør unna jobben på under ti sekunder i Blender.

Begge nykommerne får på sin side virkelig vist seg fram i vår gamle Handbrake-test, der Ryzen-prosessorene ikke får utnyttet alle sine kjerner på en effektiv måte.

Med V-Ray er AMD likevel tilbake øverst på pallen, men det er heller ikke mer enn ett lite sekund ned til Intel og andreplassen. Core i5-13600K gjør på sin side jobben dobbelt så kjapt som den fire år gamle toppmodellen Core i9-9900K. Tiden flyr!

Civilization IVs kunstige «spill-IQ» bruker godt med datakrefter, og under testen av Ryzen 7000-serien så vi at alle de nye prosessorene fra den kanten gjorde en god jobb med det. Her blir det åpenbart at Intels nye kreasjoner heller ikke har problemer, men uansett er det ikke store forskjellen i tetsjiktet.

3DMark gir oss som regel et ok førsteinntrykk av spillkreftene. De nye Intel-prosessorene ligger ikke på topp i den «lette» Fire Strike-testen, men ved mer krevende øvelser som Time Spy-testene hevder de seg godt.

3DMark har uansett en tendens til å la antall kjerner telle mer enn det de fleste vanlige spill gjør. Derfor finner vi flere prosessorer med mange kjerner høyt på listene. Unntaket er Port Royal, som så å si kun går på grafikkløsningen, og derfor har minimale forskjeller.

Vi har (dessverre) hatt for vane å teste nyere spill på høyt detaljnivå. Dette krever gjerne en del av grafikkortet og begrenser hvor mye selve prosessoren har å si for ytelsen.

Derfor får vi heller ikke vist fram de helt store forskjellene med disse testene. Likevel stikker de nye Intel-prosessorene seg litt ut i Forza Horizon 4. Men typisk vil det være snakk om mindre forskjeller og avhenge svært av spilltittel, oppløsning og detaljnivå.

Litt større forskjeller har vi derfor i spilltitler eller innstillinger som ikke krever like mye av grafikkortet. Her får den gamingfokuserte Ryzen 7 5800X3D med «3D V-cache» selskap i toppen, og spesielt er det Intels nye flaggskip som utmerker seg. Men også Core i5-13600K gjør en meget god figur, spesielt når vi også tar hensyn til den generelle prosessorytelsen og prisen. Mer om dette senere.

Intels nye prosessorer kommer både i en «K»- og en «KF»-variant. Sistnevnte mangler integrert grafikk og krever et grafikkort i tillegg. Core i9-13900K og Core i5-13600K har på sin side UHD Graphics 770 innabords.

I motsetning til Ryzen 7000-serien, som har samme grafikkytelse uansett, har sterkere Intel-prosessorer også noe mer grafikkrefter. Uansett er det nok til å kunne spille litt eldre titler eller uten problem behandle video eller lignende.

Den sterkeste integrerte grafikken får vi likevel stadig med AMDs «G»-prosessorer.

Strøm og slikt

Intels topp-prosessorer vært passe strømsultne en stund, og 13. generasjon Core er ikke noe unntak. Under full belastning ga vår måler oss et hopp på cirka 50 watt fra Core i9-12900K til Core i9-13900K, og da var førstnevnte allerede nokså «tørst».

Uansett fikk vi et trekk på 375 watt totalt for hele systemet med Intels nye toppmodell. Men merk at dette var under spesielt tung prosessorlast. For Core i5-13600K noterte vi 260 watt i samme situasjon.

Det skal legges til at AMDs nye 7000-serie også kan drikke dypt av elektronene. For Ryzen 7950X, 7900X, 7700X og 7600X målte vi henholdsvis 340, 285, 220 og 190 watt ved full belastning.

Og i likhet med Ryzen-familien er det mulig å trikse seg til lavere strømforbruk med Raptor Lake. Men selvfølgelig vil du da heller ikke få hundre prosent av ytelsen.

Intel har vært nødt å ta etter AMD, som med Ryzen stort sett har «klokket» prosessorene sine så hardt de har kunnet rett fra fabrikken. Det har ført til at det ikke har vært spesielt mye å hente på overklokking, spesielt ikke med toppmodellen.

Disse moderne prosessorene trekker ganske enkelt så mye strøm at man ikke kommer noe særlig langt uten helt spesielt kjøleutstyr. Vi tok en kikk på Core i9-13900K med Intel Extreme Tuning Utility, og der ble det klart for oss at prosessoren kjører helt på grensen selv med standard klokkehastigheter. Selv med den relativt habile Asus ROG Ryujin II 360 slår systemet på bremsene og «kveler» prosessoren på flere områder når vi prøver oss.

Selv «automatisk» overklokking fører til at Core i9-13900K fort må begrense seg.

Ved å slå av noe sikkerhetsfunksjonalitet i Windows 11 kan vi la programmet prøve seg på en slags «ett-klikks-overklokking» (som strengt tatt betyr at dette krever flere klikk). Men operasjonen krever i det minste ingen ekspertise og ga oss enkelt mer krefter tilsvarende ett sekund raskere tid i V-Ray. Det er dog ingen garantier for stabiliteten over tid, og egentlig tenker vi vel at dette ikke er verdt bryderiet og den ekstra støyen fra kjøleløsningen.

For Core i5-13600K er det på den annen side mer å gå på, så den samme behandlingen gir oss to sekunders bedre resultat. Her slår systemet heller ikke så kjapt inn for å hindre prosessoren i å strekke på beina. Dette gjør det mulig også for vanlig dødelige overklokkere å kanskje klemme ut noen ekstra prosents ytelse eller flere FPS – men som vanlig er det ingen garantier.

Konklusjon

Intels 13. generasjon Core-prosessorer – i vårt tilfelle representert ved toppmodell Core i9-13900K og Core i5-13600K – klarer akkurat det nødvendige, som er å holde tritt med AMDs nye Ryzen-plattform.

Dette har Intel gjort ved å presse inn akkurat nok kjerner og dyttet frekvensene på flaggskipet slik at prosessoren kan seile opp til og noen ganger forbi den arge konkurrenten. Dette har ført til et høyere strømforbruk enn det vi hadde selv på forrige generasjon fra Intel, så vi anbefaler å pare Raptor Lake-prosessorer med en dugelig kjøleløsning.

Ellers er prosessorkrefter naturlig nok knyttet opp mot pris, og denne gangen har Intel – i hvert fall ved lanseringstidspunktet – lagt seg på et konkurransedyktig nivå. Når vi slipper denne testen har Core i9-13900K en prislapp på rundt 8500 kroner – som er omtrent 800 kroner mindre enn hva du må ut med for en AMD Ryzen 9 7950X.

Begge vil være gode alternativer for deg som vil ha noe av det heftigste akkurat nå, men hva som vil lønne seg krever kanskje litt finregning. Og som nevnt kan de som allerede sitter på fjorårets Intel-plattform slippe rimeligere unna, selv om de færreste vil bry seg med å bytte prosessor etter kun ett års bruk.

Samtidig tipper vi at mange vil være mer interesserte i litt mer anstendig prisede alternativer, og her kommer i hvert fall Core i5-13600K inn som et meget attraktivt alternativ. Med en pris på drøye 4000 kroner koster den en god tusenlapp mindre enn Ryzen 7 7700X, som den samtidig utkonkurrerer på nesten alle måter.

Dette fører til at både Ryzen 7 7700X og Ryzen 5 7600X egentlig trenger en prisjustering for at den nye AMD-plattformen skal være like attraktiv akkurat nå. Men vi må også nevne at AM5-hovedkort trolig vil kunne brukes med nye generasjoner AMD-prosessorer i flere år fremover. Historisk sett har ikke Intel vært like gode på dette punktet, da de har hatt en tendens til å bytte prosessorsokkel hver annen generasjon. Så vi hadde ikke satt penger på at også neste generasjon prosessor fra Intel (med kodenavn Meteor Lake) vil være kompatibel med dagens plattform.

Samtidig skal det sies at Intel allerede har lovet en enda raskere utgave av Raptor Lake-flaggskipet tidlig neste år. Og selvfølgelig har AMD ikke lagt skul på at det vil komme en eller flere «X3D»-versjoner i Ryzen 7000-serien.

Kampen om å ha den beste og raskeste prosessoren er med andre ord langt fra over. Men det hjelper på ingen måte deg som akkurat nå har lyst på en ny PC eller prosessor og ikke har noen spesielle preferanser.

Valgets kvaler

Det enkleste valget har du som i dag sitter på fjorårets Intel-oppsett (Alder Lake) og av en eller annen grunn ikke er fornøyd med CPU-en. Du vil mest trolig kunne oppdatere hovedkortets BIOS og deretter bare dytte inn en Raptor Lake-prosessor etter ønske.

For deg som må over på en av de nye plattformene fra et gammelt oppsett er valget langt vanskeligere. Du må uansett ut med penger for både prosessor, hovedkort og RAM. Med Intel kan du da kanskje spare litt ved å velge et hovedkort som tar DDR4-minne – vel å merke om du har noe slik til overs fra før.

Men i de fleste tilfeller vil et slikt plattformbytte føre til at den totale kostnaden gjerne blir høy uansett om du går for Intel eller AMD. Vi hadde likevel kanskje vært mer tilbøyelige til å plukke AMD akkurat nå dersom du er interessert i å bruke det samme hovedkortet også med kommende prosessorgenerasjoner – selv om det heller ikke her er noen garantier for hvor lenge dette vil holde.

Men hvis du er av typen som alltid både bytter hovedkort og prosessor samtidig okke som, er det ikke noe vits i å tenke på dette. Da vil du kanskje bli lykkeligere med Intel – spesielt om AMD ikke har planer om å endre på sine priser.

For øvrig minner vi om at prosessorer fra Ryzen 5000-serien eller den mer spillfokuserte Ryzen 7 5800X3D fremdeles kan være aktuelle valg hvis du sitter med et aldrende AMD Ryzen-oppsett.

9 Imponerende Intel Core i9-13900K Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Toppmodell som akkurat er god nok til å måle seg mot konkurrenten. Fordeler + Kan klokkes

+ Har grafikkdel

+ Klasseledende prosesseringsytelse

+ Klasseledende spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Kan være strømsulten ved full last

— Kjøler må kjøpes separat

9.5 Imponerende Intel Core i5-13600K Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat «Mellomklasseprosessor» med ytelse i toppklassen. Fordeler + Kan klokkes

+ Har grafikkdel

+ Imponerende prosesseringsytelse

+ Imponerende spillytelse

+ Støtte for nyere teknologier (DDR5 / PCIe 5.0) Ting å tenke på — Kan være litt strømsulten ved full last

— Kjøler må kjøpes separat

