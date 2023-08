Intels 14. generasjons Core kan bli stusslige greier

Hvis ryktene stemmer, kommer Intels 14. generasjon Core-prosessorer til å ligne veldig på denne 13. gen «Raptor Lake»-modellen. Kamera Vegar Jansen / Tek.no

Den 14. generasjonen Intel Core-prosessorer blir ikke så mye å glede seg til, dersom vi skal tro opplysninger som nylig dukket opp i en direktesendt videostrøm fra selveste MSI på YouTube.

Der viste de nemlig fram et lysbilde med informasjon som slett ikke var ment for allmennheten – og som enkelt og greit listet opp tre 14. generasjons prosessorer under kodenavnet «Raptor Lake Refresh».

Kamera MSI / via Videocardz

Dette er selvsagt et bekymringstegn ettersom Intel tidligere har brukt «Meteor Lake» som kodenavn for neste generasjon CPU-er, og det dessuten var snakk om å få på plass en helt ny plattform.

En «refresh» er på sin side mer å se på som en ansiktsløftning, og det lekkede lysbildet forteller dessuten at det ikke er snakk om noen forskjeller i arkitektur eller produksjonsprosess.

Det vil si at Intel stadig henger etter med sin 10-nanometers prosess, og det nevnes dessuten at den gjennomsnittlige ytelsesøkningen til den nye generasjonen vil ligge på rundt 3 prosent – som trolig kommer fra en liten økning i klokkefrekvens.

Tre modellsegmenter listes på lysbildet:

13. gen Core Antall kjerner 14. gen Core Antall kjerner i5-13600K 6P + 8E - i5-14600K 6P + 8E i7-13700K 8P + 8E - i7-14700K 8P + 12E i9-13900K 8P + 16E - i9-14900K 8P + 16E Åpne fullskjerm Mer +

Unntaket er den kommende Core i7-14700K, som faktisk har fått en boost i form av flere E-kjerner. Intel gir nykommeren 12 stykker, mot 8 på forgjengeren. De nyere prosessorgenerasjonene fra Intel har som kjent to typer kjerner: P og E – eller ytelse (performance) og effektivitet.

Ifølge de lekkede opplysningene vil dette gi en gjennomsnittlig ytelsesøkning på 17 prosent over Core i7-13700K – vel å merke kun ved flerkjernet belastning.

Knapt til å tro

En ytelsesøkning på omtrent tre prosent fra generasjon til generasjon er såpass minimalt at det ærlig talt er vanskelig å tro på. Dersom Intel faktisk ikke har noe mer å by på enn dette akkurat nå, hadde det ikke vært mindre flaut å heller hoppe over høstlanseringen i stedet for å trykke ut en «refresh» av dette kaliberet?

Samtidig kommer altså lekkasjen fra MSI, og vi ser ingen grunn til at akkurat den gjengen med viten og vilje skal spre falske rykter. Videoen med lysbildet har for øvrig blitt fjernet i ettertid.

Det kan også være at en litt daff 14. generasjon Core passer inn i planene til markedsføringsavdelingen, da selskapet også har varslet at «Meteor Lake» vil bli merket på en annen måte. Og Intel har overrasket før.

Derfor kan vi faktisk se for oss at en slik lansering kan trekke noen salg fra de som per i dag sitter på en 12. generasjon Core – og enkelt kan oppgradere etter en kjapp fastvareoppdatering av hovedkortet.

Det er i hvert fall duket for nok en spennende lanseringshøst, enten på den ene eller andre måten.

Publisert 25. august 2023, 17:34