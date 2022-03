Telenor lanserer TV over 5G-bredbånd

Utvider T-We-tjenesten sin.

T-We er Telenors TV-tjeneste.

5G-bredbånd er en relativt ny ting, som i for eksempel et hyttemiljø i praksis gir deg «vanlig» internettilgang over 5G-nettet. Nå melder Telenor at de lanserer en TV-tjeneste ved siden av 5G-bredbåndet, gjennom sin T-We-tjeneste.

T-We er Telenors tradisjonelle TV-produkt, som vanligvis innebærer kablet oppkobling i hjemmet. Det nye produktet lanseres derfor som et eget produkt ved siden av det trådløse 5G-bredbåndsproduktet, som et tilleggsabonnement.

Prismessig snakker vi om samme pris for tilleggsproduktet (359 kroner i måneden), men ulik månedspris basert på hastigheten på bredbåndet du kjøper:

500 Mbps: 1249 kroner + 359 kroner

300 Mbps: 999 kroner + 359 kroner

200 Mbps: 849 kroner + 359 kroner

100 Mbps: 749 kroner + 359 kroner

I tillegg må du ut med 99 kroner i måneden for leie av T-We-dekoderen. I en kampanjeperiode får man både bredbånd og TV til pakkepris i seks måneder, eksempelvis 899 kroner i måneden for den laveste hastigheten og TV, pluss 99 kroner i måneden for dekoderleie. Ved 12 måneders binding får man antenne og installasjon til 999 kroner.

2000 gigabyte før struping

Verdt å merke seg er også at Telenors trådløse bredbånd kommer med en begrensning på 2000 gigabyte i måneden, hvor hastigheten reduseres til 5 Mbit/sek etter det.

Har du TV fra Telenor sammen med trådløst bredbånd vil dataforbruket til TV-signalet regnes inn i de 2000 gigabytene, og i vilkårene heter det at du vil kunne oppleve at kvaliteten på TV-signalet også reduseres om du når «kvota». Det gjelder kanskje spesielt om det er andre som bruker nettet samtidig som du ser på TV, all den tid vanlig 720P-strømming stort sett krever rundt 3 Mbit/sek.

Med andre ord: Telenors egen TV-tjeneste får ingen spesialbehandling sammenliknet med andre TV-tjenester som leveres over nett, for eksempel Strim.

Gode alternativer

Nettjenesten Strim koster eksempelvis 349 kroner i måneden for «Mye»-pakken, som inkluderer HBO Max, Viaplay Film & Serier, Paramount+, TV 2 Play Film og serier (med reklame) og Nordisk Film+, i tillegg til 12 kanaler utenom NRK-kanalene.

Telenors basispakke for TV inkluderer omtrent de samme kanalene med små variasjoner, og så får du 100 «poeng» du kan bruke til å velge ditt eget innhold. Her koster eksempelvis HBO Max 60 poeng og Paramount+ 35 poeng, så bare med de to har du i praksis nesten fylt opp kvota, og enkeltkanaler koster stort sett ett, to eller tre poeng hver.

Strim fremstår dermed som bedre valuta for pengene, men Telenor har til gjengjeld et større utvalg kanaler og innhold tilgjengelig utenom basisabonnementet.

Dette er innholdet i grunnpakkene hos Telia og Telenor, hvor du i tillegg får et antall poeng til å velge annet innhold for, og hos det relativt sammenliknbart prisede Mye-abonnementet til Strim.

Telia tilbyr for øvrig også kombinasjonen av trådløst bredbånd og TV, og kombinasjonen 100 Mbit/sek og TV-abonnement koster 1098 kroner i måneden, altså en tier mindre enn hva Telenor skal ha for det samme - men hos Telia er dekoderen inkludert, som er en viktig forskjell. Også de struper imidlertid hastigheten etter 2000 gigabyte.

Telia tilbyr også en standardpakke med kanaler, i tillegg til 50 poeng å velge innhold for. Her koster HBO Max 40 poeng, for å ta et eksempel, og enkeltkanaler ett eller to poeng. Antenneinstallasjonen hos Telia koster dessuten 1999 kroner, en tusenlapp mer enn hva Telenor skal ha nå.

Trenger ingen ekstra installering for eksisterende kunder

Har du Telenors trådløse bredbånd fra før vil 5G-dekning aktiveres automatisk når Telenor har bygget ut i ditt område.

Foreløpig er det i hovedsak de mest befolkningsrike områdene som har 5G-dekning. Telenor sier at de skal nå dekning for rundt 50 prosent av Norges befolkning innen utgangen av 2022.

Dette er områdene som skal få 5G i år og i løpet av vinteren 2022/2023, ifølge Telenor.

Telenor sier uansett at de vil fortsette å bygge ut, og at 5G-dekningen «innen 2024 vil være like omfattende» som 4G-dekningen i dag er.

Så er det til slutt også verdt å nevne at Telenor og deres T-We-tjeneste var i nokså hardt vær i fjor, med over en ukes nedetid for mange kunder. Telegiganten kompenserte til slutt kundene for nedetiden og lovet bot og bedring.

Les også Nå kommer en aldri så liten TV-revolusjon